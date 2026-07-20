Ann Widdecombe: Mordanklage nach Tod von britischer Politikerin

Nach dem gewaltsamen Tod der rechtspopulistischen Politikerin Ann Widdecombe ist Anklage gegen einen 28-Jährigen erhoben worden. Er soll sich wegen Mordes verantworten.

Zum Todesfall der ultrakonservativen britischen Politikerin Ann Widdecombe ist Mordanklage erhoben worden. Quelle: epa

Im Fall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe ist der zuvor als Tatverdächtiger geltende 28-jährige Brite wegen Mordes angeklagt worden. Der Mann aus der Grafschaft South Yorkshire werde an diesem Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte der Crown Prosecution Service, die Anklagebehörde von England und Wales, mit. Der Chief Crown Prosecutor Frank Ferguson sagte:

Die Ermittlungen der Polizei zu den Motiven des Angeklagten dauern an, darunter auch die Prüfung eines möglichen politischen oder terroristischen Hintergrunds. „ Frank Ferguson, Staatsanwalt

Ferguson ergänzte: "Wir werden die Polizei auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen weiterhin unterstützen." Der Angeklagte habe das Recht auf ein faires Verfahren. Der Beschuldigte Joshua K. befindet sich seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft.

Die britische Ex-Ministerin und rechtskonservative Politikerin Ann Widdecombe war tot in ihrem Haus aufgefunden worden. 11.07.2026 | 0:46 min

Widdecombe tot im Haus aufgefunden

Die mutmaßliche Ermordung der prominenten Politikerin Widdecombe hatte in Großbritannien enormes Aufsehen erregt. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und Befürworterin des Brexit war Anfang Juli in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Daraufhin wurde eine Mordermittlung eingeleitet.

Die Polizei geht davon aus, dass sie am 8. Juli angegriffen wurde, als sie nicht zu einem geplanten Fernsehinterview erschien.

Ultrakonservative Brexit-Befürworterin

Widdecombe war jahrelang zunächst Abgeordnete für die Konservativen im britischen Unterhaus und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der rechtspopulistischen Nachfolgepartei Reform UK.

Nach dem Referendum diskutiert Großbritannien nach wie vor über die Brexit-Folgen. Vor allem Jüngere wollen zurück in die EU: Mehr als 80 Prozent der Unter-25-Jährigen wünschen sich den Wiedereintritt. 23.06.2026 | 4:21 min

Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow "Strictly Come Dancing" und bei "Celebrity Big Brother" auf.

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Quelle: dpa, AP