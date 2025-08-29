Messerattacke auf US-Bürger in Dresden: 20-Jähriger stellt sich

Festnahme in Dresden:Attacke auf US-Bürger: 20-Jähriger stellt sich
Nach dem Messerangriff auf einen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn ist der mutmaßliche Haupttäter festgenommen worden. Die Polizei hatte mit Fotos nach ihm gesucht.
Nach der Messerattacke auf einen US-Amerikaner in einer Straßenbahn in Dresden ist ein zweiter mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Nach der am Freitag eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung habe sich der 20-Jährige am Nachmittag gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mit.
Er soll am vergangenen Wochenende an dem Angriff, bei dem ein junger US-Amerikaner verletzt wurde, beteiligt gewesen sein. Ein Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft.
Mann nach Messerangriff mit Foto gefahndet
Nach dem mutmaßlichen Mittäter wurde seit Freitag mit einem Foto gefahndet. Polizisten nahmen den Mann in Dresden fest, nachdem dieser den Notruf gewählt und seinen Standort genannt hatte. Er soll dem Opfer bei dem Angriff mit einem Messer Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben.
Gegen ihn und den bereits in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Tat ereignete sich in einer Dresdner Straßenbahn
In der Nacht zum vergangenen Sonntag waren in einer Straßenbahn zunächst Frauen von zwei Tätern belästigt worden. Der 20-jährige Amerikaner ging nach Polizeiangaben dazwischen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde er demnach mit einem Messer verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.
Einen der beiden Tatverdächtigen, einen 21-Jährigen, nahm die Polizei bereits am Dienstag fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen ihn. Da die Suche nach dem 20-jährigen mutmaßlichen Mittäter zunächst erfolglos blieb, fahndete die Polizei nach dem Verdächtigen seit Freitag öffentlich. Er sollte nach seiner Festnahme einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft zu entscheiden hatte.
Sachsens Innenminister lobt "Courage"
Es gelte nun, das Geschehen vollständig aufzuklären und die mutmaßlichen Täter "konsequent zur Verantwortung" zu ziehen. Der Fall hatte über Sachsen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt.
"Die Courage und Entschlossenheit, die der junge US-Amerikaner mit seinem beherzten und mutigen Einschreiten bewiesen hat und auch im persönlichen Gespräch zeigt, erfahren zu Recht große Anerkennung und sind vorbildlich", lobte er den US-Amerikaner.
