Eine Woche nach der Aktenzeichen-XY-Sendung gibt es neue Hinweise. Wie die Zuschauer-Anrufe zum Missbrauchsfall einer Siebenjährigen bei Oberdürenbach den Ermittlern helfen können.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 09. September eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 16.09.2026 | 3:43 min

Im Fall des sexuellen Missbrauchs an einem siebenjährigen Mädchen haben sich nach der Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vom 9. September 2026 mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer gemeldet.

Missbrauchsfall in Oberdürenbach: Polizei hofft auf weitere Hinweise

Eine Kindergeburtstagsfeier in einem Waldgebiet bei Oberdürenbach endete im Juni 2025 tragisch. Ein siebenjähriges Mädchen wurde von einem unbekannten Täter sexuell missbraucht.

Die Anruferinnen und Anrufer zur Aktenzeichen-Sendung der vergangenen Woche hatten vor allem Fragen und Anmerkungen zur Personenbeschreibung des Täters und des aktuell noch gesuchten Zeugen, einem Jogger. Es ging dabei um die Ähnlichkeiten des Zeugen und des mutmaßlichen Täters, erklärt Fabian Puchelt vom LKA Bayern.

Beide Personen hatten sehr viele Übereinstimmungen in der Beschreibung. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Wichtig ist den Ermittlern, dass das Missbrauchsopfer den Täter ganz klar beschrieben habe. Er habe demnach einen Schnauzbart gehabt, wie es im Film in der Sendung dargestellt wurde, erklärt Puchelt.

Der Tatort liegt in der Nähe eines Sportplatzes bei Oberdürenbach im Landkreis Ahrweiler. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Gesuchter Zeuge hat einen Dreitagebart

Bereits vor der Tat wurde in der Nähe des späteren Tatorts von mehreren Zeugen ein Jogger beobachtet. Seine Personenbeschreibung ähnelte der des späteren Täters, wies jedoch auch Unterschiede auf. Deshalb geht die Polizei aktuell von zwei unterschiedlichen Personen aus.

Der Jogger habe zwar ebenfalls wie der mutmaßliche Täter einen Schnauzbart, so Puchelt. Die beiden seien aber trotzdem gut voneinander zu unterscheiden:

Der Jogger hat aber zusätzlich, und das beschreiben gleich mehrere Zeugen, einen Dreitagebart. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Die Diskrepanz beziehungsweise der Unterschied zwischen den beiden Männern kam offensichtlich in der XY-Sendung vom 9. September nicht richtig zum Ausdruck. Deshalb bitten die Beamten erneut um Hinweise zum Jogger, der aktuell von der Kripo noch als Zeuge gesucht wird.

Jeder Hinweis ist für uns wirklich von größter Bedeutung. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Der Mord an einer Joggerin, ein mutmaßlicher Totschlagsversuch an einem Jugendlichen und der Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 09.09.2026 | 88:56 min

Mehrere Hinweise zum Fall Andreas Portmann

Der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil im Schweizer Kanton St. Gallen wird seit dem Morgen des 9. März dieses Jahres vermisst. Er verschwand auf dem Weg zur Arbeit. Nach der Aktenzeichen-XY-Sendung sind zahlreiche Hinweise aus Deutschland, der Schweiz und aus Luxemburg eingegangen.

Andreas Portmann wird seit März 2026 vermisst. Eine Überwachungskamera am Bahnhof Wattwil filmte ihn zuletzt. Auffällig ist eine markante Kopfbewegung beim Gehen. 09.09.2026 | 0:25 min

Mehrere Leute glauben, den 27-jährigen Andreas Portmann erkannt zu haben und berichten, dass er sich nach seinem Verschwinden in der Bahn aufgehalten haben soll. Er soll auch in verschiedenen Kaufhäusern und an diversen öffentlichen Kaufhäusern in der Schweiz unterwegs gewesen sein.

Super-Recognizer werten Videoaufzeichnungen aus

Von den genannten öffentlichen Orten und Plätzen wurden Videoaufzeichnungen sichergestellt. Derzeit werden sie von der Kantonspolizei Sankt Gallen ausgewertet. Dabei kommen Spezialisten, sogenannte Super-Recognizer, zum Einsatz. Das seien Kolleginnen und Kollegen, die über eine ganz bestimmte Fähigkeit verfügten, erklärt Puchelt.

Die Super-Recognizer können Personen besonders gut wiedererkennen, sei es auf Fotos, aber auch im realen Leben draußen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Diesen Super-Recognizern werden derzeit die Videoaufzeichnungen zur Auswertung vorgelegt. Sie sollen feststellen, ob es sich bei der darin zu sehenden Person tatsächlich um den vermissten Andreas Portmann handeln könnte.

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min

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