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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Vermisstenfall aus der Schweiz

Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:27-jähriger Schweizer vermisst - Polizei hofft auf Urlauber

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Seit März 2026 wird Andreas Portmann aus Wattwil im Schweizer Kanton St. Gallen vermisst. Er verschwand auf dem Weg zur Arbeit. Die Polizei hofft auf Hinweise deutscher Urlauber.

Zwei Fotos vom 27-jährigen Andreas Portmann. Er wird seit dem 9. März 2026 vermisst.

Der 27-jährige Andreas Portmann wird seit dem 9. März 2026 vermisst.

Quelle: KaPo St. Gallen

Andreas Portmann lebte in Wattwil im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Er arbeitete als Logistiker bei einem Unternehmen für Handwerkerbedarf im etwa 60 Kilometer entfernten Sargans. Am Montag, dem 9. März 2026, kurz vor 6 Uhr morgens, machte sich der 27-Jährige auf den Weg zur Arbeit. Dabei kam er auch am Bahnhof Sargans vorbei. Was danach geschah, ist bis heute völlig unklar.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09. September 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die Suche nach einem vermissten 27-jährigen Schweizer aus Wattwil im Kanton St. Gallen ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer.

09.09.2026

Spur führt zum Bahnhof Mühlehorn in Schweizer Urlaubsregion

Möglicherweise hat Andreas Portmann am Bahnhof in Sargans angehalten und ist in die Linie S17 Richtung Rapperswil gestiegen. Am Bahnhof Mühlehorn könnte der junge Mann gegen 6:25 Uhr ausgestiegen sein. Wie die Polizei heute weiß, wurde das Handy des 27-Jährigen um 7:03 Uhr im Bereich des dortigen Bahnhofs regulär ausgeschaltet.

Die Bahnstrecke von Sargans nach Mühlehorn, die Andreas Portmann möglicherweise befahren hat

Der 27-Jährige fuhr vermutlich mit dem Zug von Sargans nach Mühlehorn. Wer hat ihn dort gesehen?

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Mühlehorn liegt am Walensee, nahe dem St. Galler Oberland. Die Region ist bei Wanderern und als Ausflugsziel beliebt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Andreas Portmann möglicherweise im Zug oder in der Gegend um Mühlehorn begegnet sind oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verschwinden des 27-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten.

Personenbeschreibung

Andreas Portmann ist 27 Jahre alt, 1,84 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze braune Haare. Auffällig ist seine besondere Gangart, bei der er den Kopf hin und her bewegt. Seine Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: schwarze Jacke mit Reflektorenstreifen und gelbem Innenfutter. Zudem führte er einen blauen Rucksack der Marke Nike mit sich.

"Videoaufnahme zum Vermisstenfall Andreas Portmann aus der XY-Sendung vom 09.09.2026": Der Vermisste Andreas Portmann geht einen Bahnsteig entlang, wobei man die auffällige Bewegung seines Kopfes erkennen kann.

Andreas Portmann wird seit März 2026 vermisst. Eine Überwachungskamera am Bahnhof Wattwil filmte ihn zuletzt. Auffällig ist eine markante Kopfbewegung beim Gehen.

09.09.2026 | 0:25 min

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat Andreas Portmann am 9. März 2026 möglicherweise begleitet, mit ihm gesprochen oder ihn an diesem Tag gesehen?
  • Wer kann Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben?

Kantonspolizei St. Gallen
Telefon: 0041 / 582 29 03 03
Ab 10. September: 0041 / 582 29 49 49

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 09.09.2026 ab 20:15 Uhr.
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