Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:27-jähriger Schweizer vermisst - Polizei hofft auf Urlauber
Seit März 2026 wird Andreas Portmann aus Wattwil im Schweizer Kanton St. Gallen vermisst. Er verschwand auf dem Weg zur Arbeit. Die Polizei hofft auf Hinweise deutscher Urlauber.
Andreas Portmann lebte in Wattwil im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Er arbeitete als Logistiker bei einem Unternehmen für Handwerkerbedarf im etwa 60 Kilometer entfernten Sargans. Am Montag, dem 9. März 2026, kurz vor 6 Uhr morgens, machte sich der 27-Jährige auf den Weg zur Arbeit. Dabei kam er auch am Bahnhof Sargans vorbei. Was danach geschah, ist bis heute völlig unklar.
Spur führt zum Bahnhof Mühlehorn in Schweizer Urlaubsregion
Möglicherweise hat Andreas Portmann am Bahnhof in Sargans angehalten und ist in die Linie S17 Richtung Rapperswil gestiegen. Am Bahnhof Mühlehorn könnte der junge Mann gegen 6:25 Uhr ausgestiegen sein. Wie die Polizei heute weiß, wurde das Handy des 27-Jährigen um 7:03 Uhr im Bereich des dortigen Bahnhofs regulär ausgeschaltet.
Mühlehorn liegt am Walensee, nahe dem St. Galler Oberland. Die Region ist bei Wanderern und als Ausflugsziel beliebt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Andreas Portmann möglicherweise im Zug oder in der Gegend um Mühlehorn begegnet sind oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verschwinden des 27-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten.
Personenbeschreibung
Andreas Portmann ist 27 Jahre alt, 1,84 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze braune Haare. Auffällig ist seine besondere Gangart, bei der er den Kopf hin und her bewegt. Seine Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: schwarze Jacke mit Reflektorenstreifen und gelbem Innenfutter. Zudem führte er einen blauen Rucksack der Marke Nike mit sich.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Andreas Portmann am 9. März 2026 möglicherweise begleitet, mit ihm gesprochen oder ihn an diesem Tag gesehen?
- Wer kann Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben?
Kantonspolizei St. Gallen
Telefon: 0041 / 582 29 03 03
Ab 10. September: 0041 / 582 29 49 49
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