Ein 15-Jähriger wurde 2025 in Karlsruhe-Durlach lebensgefährlich verletzt auf der Straße unterhalb einer Brücke gefunden. Die Kripo geht von einem Verbrechen aus.

Miguel Kamdem (links) mit seinem älteren Bruder Bryan. Quelle: Privat

Am 2. Februar 2025 entdeckten Autofahrer gegen 19:30 Uhr den lebensgefährlich verletzten Miguel Kamdem auf der Hauptbahnstraße in Karlsruhe-Durlach. Der 15-jährige Schüler war rund neun Meter von einer Brücke gestürzt. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Wie es zu dem Sturz kam, ist bis heute unklar. Miguel kann sich an nichts erinnern.

Der Mord an einer Joggerin ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer. 09.09.2026

Zeugin sah Streit auf der Brücke

Eine Zeugin berichtete, sie habe Minuten vor dem Sturz noch ein aggressives Gerangel unter vier Jugendlichen auf der Brücke wahrgenommen. Einer von ihnen sei zweifelsfrei Miguel gewesen. Die Wortfetzen ließen darauf schließen, dass es dabei um sein Handy gegangen sein könnte. Wurde Miguel angegriffen und hinuntergestoßen?

XY-Szenenfoto: Der 15-jährige Miguel Kamdem überlebte nur knapp einen Brückensturz im Februar 2025 in Karlsruhe. Quelle: ZDF

Rätselhafter Umweg über Durlach

Miguel spielte zum damaligen Zeitpunkt sehr erfolgreich Basketball in einem Karlsruher Verein. An diesem Abend war er mit seinem Team von einem Auswärtsspiel zurückgekommen.

Mehrere Punkte stellen die Ermittler vor Rätsel. So hatte sich der 15-Jährige nicht, wie vereinbart, von seiner Mutter am Busbahnhof abholen lassen und auch nicht auf ihre Rückrufe reagiert.

Von dieser Brücke an der Durlacher Allee in Karlsruhe fiel Miguel auf die darunterliegende Hauptbahnstraße. Quelle: Kripo Karlsruhe

Stattdessen fuhr er mit der Straßenbahn in den Stadtteil Durlach, der nicht auf seinem Heimweg lag. Die Polizei hält es für möglich, dass sich Miguel mit jemandem auf der Brücke oberhalb der Hauptbahnstraße verabredet hatte. Belegt ist das aber nicht.

Unbekannte DNA-Spuren im Fokus

Kopfzerbrechen bereitet der Polizei außerdem, dass Miguels Rucksack, eine Tasche mit Spieler-Trikots und sein Handy sorgsam auf der Brücke abgelegt waren. Die Kripo hält es für denkbar, dass er vor mehreren Angreifern flüchtete, bevor er abstürzte oder von der Brücke geworfen wurde. Die Forensiker stießen bei der Untersuchung von Miguels Kleidung auf DNA-Spuren von drei Personen, die sich nicht zuordnen ließen.

Miguel Kamdem stürzte von der südlichen Brückenseite der Überführung der Durlacher Allee in Karlsruhe auf die Hauptbahnstraße darunter. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibungen

Die Zeugin sagte aus, die anderen drei Jugendlichen auf der Brücke seien männlich gewesen, etwa 15 bis 16 Jahre alt. Sie sollen Jogginghosen und dunkle Bomber- oder Daunenjacken getragen haben. Einer von ihnen habe eine Kappe mit rotem Logo getragen. Außerdem habe die Zeugin die Silhouetten von drei weiteren Personen wahrgenommen, die in Richtung des späteren Tatorts geeilt seien.

Der Geschädigte, Miguel Kamdem, trug an diesem Abend einen schwarzen Trainingsanzug und helle Sneaker. Auf dem Rücken seiner Jacke prangte das Vereins-Wappen: ein großer, weißer Löwenkopf.

Am Tag seines rätselhaften Sturzes trug Miguel eine schwarze Trainingsjacke und eine schwarze Trainingshose. Quelle: Kripo Karlsruhe

Fragen nach Zeugen

Wer hatte am 2. Februar 2025 per Handy mit Miguel Kontakt oder war mit ihm auf der Brücke an der Durlacher Allee in Karlsruhe verabredet?

Wer war zur Tatzeit zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr am Tatort und hat dort etwas Ungewöhnliches beobachtet?

Belohnung Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Karlsruhe

Telefon: 0721 / 666 51 01

Ab 10. September: 0721 / 666 0

Quelle: ZDF