Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:Jugendlicher in Karlsruhe von Brücke gestürzt
Ein 15-Jähriger wurde 2025 in Karlsruhe-Durlach lebensgefährlich verletzt auf der Straße unterhalb einer Brücke gefunden. Die Kripo geht von einem Verbrechen aus.
Am 2. Februar 2025 entdeckten Autofahrer gegen 19:30 Uhr den lebensgefährlich verletzten Miguel Kamdem auf der Hauptbahnstraße in Karlsruhe-Durlach. Der 15-jährige Schüler war rund neun Meter von einer Brücke gestürzt. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Wie es zu dem Sturz kam, ist bis heute unklar. Miguel kann sich an nichts erinnern.
Zeugin sah Streit auf der Brücke
Eine Zeugin berichtete, sie habe Minuten vor dem Sturz noch ein aggressives Gerangel unter vier Jugendlichen auf der Brücke wahrgenommen. Einer von ihnen sei zweifelsfrei Miguel gewesen. Die Wortfetzen ließen darauf schließen, dass es dabei um sein Handy gegangen sein könnte. Wurde Miguel angegriffen und hinuntergestoßen?
Rätselhafter Umweg über Durlach
Miguel spielte zum damaligen Zeitpunkt sehr erfolgreich Basketball in einem Karlsruher Verein. An diesem Abend war er mit seinem Team von einem Auswärtsspiel zurückgekommen.
Mehrere Punkte stellen die Ermittler vor Rätsel. So hatte sich der 15-Jährige nicht, wie vereinbart, von seiner Mutter am Busbahnhof abholen lassen und auch nicht auf ihre Rückrufe reagiert.
Stattdessen fuhr er mit der Straßenbahn in den Stadtteil Durlach, der nicht auf seinem Heimweg lag. Die Polizei hält es für möglich, dass sich Miguel mit jemandem auf der Brücke oberhalb der Hauptbahnstraße verabredet hatte. Belegt ist das aber nicht.
Unbekannte DNA-Spuren im Fokus
Kopfzerbrechen bereitet der Polizei außerdem, dass Miguels Rucksack, eine Tasche mit Spieler-Trikots und sein Handy sorgsam auf der Brücke abgelegt waren. Die Kripo hält es für denkbar, dass er vor mehreren Angreifern flüchtete, bevor er abstürzte oder von der Brücke geworfen wurde. Die Forensiker stießen bei der Untersuchung von Miguels Kleidung auf DNA-Spuren von drei Personen, die sich nicht zuordnen ließen.
Personenbeschreibungen
Die Zeugin sagte aus, die anderen drei Jugendlichen auf der Brücke seien männlich gewesen, etwa 15 bis 16 Jahre alt. Sie sollen Jogginghosen und dunkle Bomber- oder Daunenjacken getragen haben. Einer von ihnen habe eine Kappe mit rotem Logo getragen. Außerdem habe die Zeugin die Silhouetten von drei weiteren Personen wahrgenommen, die in Richtung des späteren Tatorts geeilt seien.
Der Geschädigte, Miguel Kamdem, trug an diesem Abend einen schwarzen Trainingsanzug und helle Sneaker. Auf dem Rücken seiner Jacke prangte das Vereins-Wappen: ein großer, weißer Löwenkopf.
Fragen nach Zeugen
- Wer hatte am 2. Februar 2025 per Handy mit Miguel Kontakt oder war mit ihm auf der Brücke an der Durlacher Allee in Karlsruhe verabredet?
- Wer war zur Tatzeit zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr am Tatort und hat dort etwas Ungewöhnliches beobachtet?
Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Karlsruhe
Telefon: 0721 / 666 51 01
Ab 10. September: 0721 / 666 0
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