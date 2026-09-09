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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Raubüberfall auf Senior in Bad Soden

Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:Falsche Paketboten berauben Senior in Bad Soden

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Ein 82-jähriger Mann aus Bad Soden wurde im Juli 2024 in seiner Wohnung ausgeraubt. Die Täter hatten sich zuvor als Paketboten getarnt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft.

Nachgestellte Szene: Zwei Männer sind in der Wohnung eines älteren Mannes. Sie sind beide in Westen eines Paketdienstes gekleidet, einer der Männer durchsucht die Schubladen eines Schranks.

XY-Szenenfoto: Zwei falsche Paketboten überfallen den 82-jährigen Mann in seiner Wohnung.

Quelle: ZDF

Am Samstag, dem 27. Juli 2024, kehrte ein ehemaliger Lehrer gegen 16:30 Uhr von einem Besuch bei seiner Frau im Seniorenheim in seine Wohnung in Bad Soden zurück. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses warteten bereits zwei maskierte Männer auf ihn. Einer der Täter stieß den 82-Jährigen in den Flur seiner Wohnung und fixierte ihn dort.

Der andere durchsuchte Kommoden und Schubladen und stieß dabei auf einen hellgrauen Pappkarton mit mehreren Zehntausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Allerdings hinterließen sie Fingerabdrücke und eine DNA-Spur.

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09.09.2026

Täter warteten gezielt im Haus

Die Täter waren als Paketboten getarnt und hatten offenbar bereits gegen 10 Uhr vergeblich versucht, Zutritt zum Haus zu erlangen. Erst als die Männer gegen 16 Uhr wiederkamen, hatten sie mehr Glück.

Eine Mieterin öffnete ihnen die Haustür. Rund eine halbe Stunde lang müssen sich die Täter danach unbemerkt im Hausflur aufgehalten haben. Offenbar warteten sie gezielt auf die Rückkehr des 82-Jährigen.

Polizei vermutet Vorwissen über das Opfer

Für die Polizei deutet alles darauf hin, dass die Täter die Gewohnheiten ihres Opfers kannten. Dass der Pensionär vermögend war, war nach Einschätzung der Polizei kein Geheimnis. Außerdem hatte der 82-Jährige die Angewohnheit, beinahe jeden Freitag einen niedrigen fünfstelligen Betrag in bar bei seiner Bank für persönliche Zwecke abzuheben. Das könnte Fremden aufgefallen sein.

Eine antike Kommode am Tatort, auf der ein grauer Kartondeckel liegt

Innerhalb kürzester Zeit fanden die Räuber das in einer antiken Kommode im Flur versteckte Geld des 82-Jährigen in Bad Soden in Hessen.

Quelle: Kripo Sulzbach

Personenbeschreibungen

Die beiden gesuchten Männer sollen etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,85 Meter groß und schlank mit dunklen Haaren. Sie sollen Deutsch gesprochen haben. Die Zeugen gaben an, dass die Gesuchten türkisblaue Arbeitswesten des Paketdienstes "Hermes", Base-Caps und schwarze oder weiße Mund-Nasen-Schutzmasken trugen.

Die Tat passierte in Bad Soden am Taunus.

Karte von Bad Soden am Taunus. Der Tatort liegt an der Brunnenstraße.

Frage nach Zeugen

Wer hat am 27. Juli 2024 die falschen Paketboten der Firma "Hermes" in der Nähe des Tatorts gesehen, entweder gegen 10 Uhr vormittags oder nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr und kann Angaben dazu machen, wohin sie flüchteten oder ob sie in ein Fahrzeug stiegen?

Polizeipräsidium Westhessen
Telefon: 0611 / 345 66 66
Ab 10. September: 0611 / 345 00

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 09.09.2026 ab 20:15 Uhr.
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Aktenzeichen XY

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