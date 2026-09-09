Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:Mord an Joggerin bei Lampertheim
Ein Spaziergänger entdeckte 2024 auf einem Waldweg bei Lampertheim in Hessen die Leiche einer Frau. Das 36-jährige Opfer war kurz zuvor mit mehreren Messerstichen getötet worden.
Am 16. September 2024 parkte eine 36-jährige Lehrerin gegen 10:30 Uhr ihr Auto auf dem Waldparkplatz des Stadtwaldes in Lampertheim in Hessen. Die zweifache Mutter wollte dort eine Joggingrunde drehen.
Wenig später, vermutlich gegen 11 Uhr, muss sie auf den Täter getroffen sein, der sie nach Einschätzung der Polizei offenbar ohne Vorwarnung angriff. Ein Zeuge hörte Schreie, konnte diese aber nicht lokalisieren.
Tatmotiv unbekannt
Etwa eine Stunde später, rund 1.200 Meter vom Parkplatz entfernt, fanden Passanten schließlich die Leiche der Frau. Das Tatmotiv ist bis heute völlig unklar. Das Handy des Opfers fand man einen Tag später, am 17. September 2024. Es war ausgeschaltet.
Die Kripo konnte DNA-Material des Täters sichern. Ein Abgleich mit den DNA-Datenbanken verlief allerdings negativ. Im Zuge umfangreicher Zeugenbefragungen wurden auf freiwilliger Basis Speichelproben von zahlreichen männlichen Personen entnommen.
Hinweise auf mögliche Herkunft des Täters
Neben dem direkten Abgleich wurde auch ein mögliches Verwandtschaftsverhältnis zwischen diesen Personen und dem unbekannten Täter erforscht. Bei einem der Zeugen, einem Saisonarbeiter aus Rumänien, stellte sich tatsächlich eine mutmaßlich entfernte Verwandtschaft über die Vaterlinie zum Täter heraus. Die Kripo hält es für nicht ausgeschlossen, dass es sich auch bei dem Täter um einen Saisonarbeiter handeln könnte, der sich womöglich nicht mehr in Deutschland aufhält.
Zeuge gesucht
Kurz vor der Tat war ein Mann in der Nähe des Tatorts gesehen worden, der auf einem Baumstamm saß. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen wichtigen Zeugen.
Er soll zwischen 30 und 50 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes, sehr weites Oberteil (Pullover oder Jacke), hellere Blue-Jeans und schwarze Schuhe.
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben machen über eine ungeplante oder plötzliche Abreise von Saisonarbeitern im Bereich Lampertheim?
- Wer weiß etwas über Saisonarbeiter oder Hilfsarbeiter, die nicht mehr zurückkehrten?
- Wer kann Hinweise auf die Identität des gesuchten Zeugen machen?
- Wem sind in Lampertheim und Umgebung Personen aufgefallen, die plötzlich ausgezogen oder verzogen sind?
- Wer hat auffällige Beobachtungen im Stadtwald bei Lampertheim gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Durch eine private Initiative werden zudem weitere 15.000 Euro zusätzlich ausgelobt.
Zuständig
Kripo Heppenheim
Telefon: 06252 / 706 500
Ab 10. September: 06252 / 706 0
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