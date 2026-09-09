Ein Spaziergänger entdeckte 2024 auf einem Waldweg bei Lampertheim in Hessen die Leiche einer Frau. Das 36-jährige Opfer war kurz zuvor mit mehreren Messerstichen getötet worden.

XY-Szenenfoto: Eine zweifache Mutter machte sich auf zu einer Joggingrunde im Wald, die sie nicht überlebte. Quelle: ZDF

Am 16. September 2024 parkte eine 36-jährige Lehrerin gegen 10:30 Uhr ihr Auto auf dem Waldparkplatz des Stadtwaldes in Lampertheim in Hessen. Die zweifache Mutter wollte dort eine Joggingrunde drehen.

Wenig später, vermutlich gegen 11 Uhr, muss sie auf den Täter getroffen sein, der sie nach Einschätzung der Polizei offenbar ohne Vorwarnung angriff. Ein Zeuge hörte Schreie, konnte diese aber nicht lokalisieren.

Der Mord an einer Joggerin ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer. 09.09.2026

Tatmotiv unbekannt

Etwa eine Stunde später, rund 1.200 Meter vom Parkplatz entfernt, fanden Passanten schließlich die Leiche der Frau. Das Tatmotiv ist bis heute völlig unklar. Das Handy des Opfers fand man einen Tag später, am 17. September 2024. Es war ausgeschaltet.

September 2024: Einsatzkräfte auf dem Weg zum Tatort im Stadtwald in Lampertheim. Quelle: Kripo Heppenheim

Die Kripo konnte DNA-Material des Täters sichern. Ein Abgleich mit den DNA-Datenbanken verlief allerdings negativ. Im Zuge umfangreicher Zeugenbefragungen wurden auf freiwilliger Basis Speichelproben von zahlreichen männlichen Personen entnommen.

Hinweise auf mögliche Herkunft des Täters

Neben dem direkten Abgleich wurde auch ein mögliches Verwandtschaftsverhältnis zwischen diesen Personen und dem unbekannten Täter erforscht. Bei einem der Zeugen, einem Saisonarbeiter aus Rumänien, stellte sich tatsächlich eine mutmaßlich entfernte Verwandtschaft über die Vaterlinie zum Täter heraus. Die Kripo hält es für nicht ausgeschlossen, dass es sich auch bei dem Täter um einen Saisonarbeiter handeln könnte, der sich womöglich nicht mehr in Deutschland aufhält.

September 2024: Nicht weit vom Fundort entfernt wurde auch das Auto des Opfers entdeckt. Quelle: Kripo Heppenheim

Zeuge gesucht

Kurz vor der Tat war ein Mann in der Nähe des Tatorts gesehen worden, der auf einem Baumstamm saß. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen wichtigen Zeugen.

Er soll zwischen 30 und 50 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes, sehr weites Oberteil (Pullover oder Jacke), hellere Blue-Jeans und schwarze Schuhe.

Lage des Tatorts nahe Lampertheim in Hessen: 2024 wurde eine damals 36-jährige Frau durch mehrere Messerstiche getötet. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben machen über eine ungeplante oder plötzliche Abreise von Saisonarbeitern im Bereich Lampertheim?

Wer weiß etwas über Saisonarbeiter oder Hilfsarbeiter, die nicht mehr zurückkehrten?

Wer kann Hinweise auf die Identität des gesuchten Zeugen machen?

Wem sind in Lampertheim und Umgebung Personen aufgefallen, die plötzlich ausgezogen oder verzogen sind?

Wer hat auffällige Beobachtungen im Stadtwald bei Lampertheim gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Durch eine private Initiative werden zudem weitere 15.000 Euro zusätzlich ausgelobt.



Zuständig

Kripo Heppenheim

Telefon: 06252 / 706 500

Ab 10. September: 06252 / 706 0

Quelle: ZDF