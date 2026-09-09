Eine Kindergeburtstagsfeier in einem Waldgebiet bei Oberdürenbach endete im Juni 2025 tragisch. Ein siebenjähriges Mädchen wurde von einem unbekannten Täter sexuell missbraucht.

XY-Szenenfoto: Die Siebenjährige wurde von einem Fremden zu einem Holzunterstand gelockt. Dort passierte das Verbrechen. Quelle: ZDF

Am Nachmittag des 21. Juni 2025 fand auf einem Sportplatz im Wald bei Oberdürenbach im Landkreis Ahrweiler, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Koblenz, ein großer Kindergeburtstag statt. Es gab Spiele und Essen vom Grill. Mehrere Erwachsene beaufsichtigten die kleinen Gäste. Im Trubel bemerkte jedoch niemand, dass sich gegen 17 Uhr ein Kind allein von der Gruppe entfernte.

Der Mord an einer Joggerin ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer. 09.09.2026

Fremder lockt Siebenjährige vom Sportplatz weg

Das siebenjährige Mädchen wollte zum Toilettenhäuschen, das nur wenige Meter oberhalb des Sportplatzes lag. Doch dort angekommen, traute sich das Kind nicht hinein und entschied sich stattdessen, sich im Gebüsch an einem nahegelegenen Weg zu erleichtern.

Dabei wurde die Siebenjährige offenbar von einem Fremden beobachtet. Dieser sprach das Kind an und lockte es unter einem Vorwand von der Gruppe und dem Sportplatz weg. In einem Holzverschlag nur wenige Meter entfernt soll es schließlich zum sexuellen Missbrauch gekommen sein.

XY-Szenenfoto: Ein Kindergeburtstag in einem Waldstück bei Oberdürenbach nahm ein traumatisches Ende. Quelle: ZDF

Jogger als wichtiger Zeuge gesucht

Bereits vor der Tat wurde in der Nähe des späteren Tatorts von mehreren Zeugen ein Jogger beobachtet. Seine Personenbeschreibung ähnelte der des späteren Täters, wies jedoch auch Unterschiede auf.

Deshalb geht die Polizei aktuell von zwei unterschiedlichen Personen aus. Da der Jogger sich zum relevanten Tatzeitpunkt vermutlich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat, wird er dringend als Zeuge gesucht. Bisher konnte er von der Polizei nicht ermittelt werden.

Der Tatort liegt in der Nähe eines Sportplatzes bei Oberdürenbach im Landkreis Ahrweiler. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung des Täters

Der gesuchte Täter soll 30 bis 35 Jahre alt sein, 1,70 bis 1,80 Meter groß mit normaler Figur, dunklen Haaren und Schnauzbart. Seine Kleidung: schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose.

Gesuchter Jogger soll aus Köln-Frechen stammen

Der Jogger, der möglicherweise ein wichtiger Zeuge sein könnte, hatte eine athletische Figur, einen Bart, einen gebräunten Teint, ein sehr gepflegtes Aussehen und sprach akzentfrei Deutsch. Seine Kleidung war insgesamt dunkel.

Er trug ein sehr eng anliegendes Sportshirt mit weißem Nike-Logo, hatte einen Trinkrucksack mit zwei Trinkschläuchen bei sich, die über die Schulter hingen, eine dunkle Bauchtasche und ein Basecap, das er mit dem Schirm nach hinten trug.

Gegenüber Zeugen gab er an, aus Köln-Frechen zu stammen. Er sagte auch, eine Freundin aus Ahrweiler gehabt zu haben und Kfz-Mechatroniker von Beruf zu sein. Er sei an Autos und vor allem auch an Motorsport interessiert.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Hinweise auf den gesuchten Jogger geben?

Wer hat auf dem Sportplatz und dem nahen Waldstück bei Oberdürenbach im Landkreis Ahrweiler Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit dem Verbrechen zusammenhängen könnten? Zur Erinnerung: Die Tat fand am 21. Juni 2025 statt - dem Wochenende nach Fronleichnam, an dem auch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring stattfand.

Belohnung Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung von 7.500 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Mayen

Telefon: 02651 / 801 455

Ab 10. September: 02651 / 801 0

Quelle: ZDF