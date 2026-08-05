Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY" gibt es neue Hinweise in mehreren Fällen: Unter anderem im Vermisstenfall Inga Gehricke und im Mordfall Lieselotte Hohlmann.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 29. Juli eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt vom LKA Bayern über neue Erkenntnisse. 05.08.2026 | 5:05 min

Im Fall von Inga Gehricke gingen nach der Sendung "Aktenzeichen XY…" vom 29. Juli 2026 rund 170 Hinweise ein. Die fünfjährige Inga Gehricke aus Schönebeck verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Familienausflug in Stendal, seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Neue Ermittlungsansätze im Fall Inga Gehricke

Unter den Hinweisen fand Fabian Puchelt vom LKA Bayern zehn besonders wichtig und interessant.

Diese Hinweise betreffen vor allem Personen, die bereits schon bekannt waren, teilweise zumindest, und aber auch Hinweise zur Umgebung, sprich an dem Ort, wo Inga damals verschwunden ist. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Der Fall wurde später von einer Cold-Case-Einheit weiterverfolgt. Bisher ohne Erfolg. Durch die neuen Hinweise sind jetzt konkrete neue Ermittlungsansätze generiert worden, die priorisiert abgearbeitet werden.

Der Fall beschäftigt die Ermittler bis heute. Inga Gehricke aus Schönebeck verschwand 2015 nahe eines Grillplatzes in Stendal. 28.07.2026 | 2:18 min

Mordfall Daniel Emminger: Polizei sucht Personen mit möglichem Gehörschaden

Daniel Emminger wurde in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2026 auf seinem Einödhof in Kunzach im Unterallgäu erschossen. Die Polizei folgt der Tatsache, dass Emminger in einem geschlossenen Raum erschossen worden ist.

Fabian Puchelt vergleicht die Lautstärke eines Schusses in einem geschlossenen Raum mit der Lautstärke beim Starten eines Düsenjets. Die Vermutung der Beamten: Der Täter muss entweder einen Gehörschutz getragen haben oder sein Gehör hat Schaden genommen.

Damit verbunden war natürlich auch die Frage der Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei in Memmingen, ob jemandem nach der Tat eine Person im Umfeld von Daniel Emminger aufgefallen ist, die entsprechenden Gehörschaden oder Gehörbeeinträchtigungen hat. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Nach der Sendung am vergangenen Mittwoch sind entsprechende Hinweise auf solche Personen eingegangen. Diese werden jetzt von der Kripo in Memmingen bearbeitet. Im Weiteren wird auch den Hinweisen zu möglichen illegalen Waffenbesitzern, die im Umfeld von Daniel Emmiger wohnen, nachgegangen.

Sehen Sie hier die aktuelle "Aktenzeichen XY..."-Sendung vom 29.07.2026 29.07.2026 | 90:40 min

Überfall auf einen Schmuckladen in Bielefeld: Neue Hinweise

Bei einem Überfall auf einen Schmuckladen in Bielefeld haben zwei maskierte Männer einen Mitarbeiter attackiert und sind mit Schmuck im Wert von über 100.000 Euro geflohen. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Allein eine Überwachungskamera lieferte Bilder der möglichen Täter.

In der "Aktenzeichen XY ..."-Sendung wurde ein Foto aus der Überwachungskamera gezeigt. Aufgrund dessen haben sich ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer gemeldet, die gesagt haben, sie glauben, die Täter erkannt zu haben. Diese möglichen Zeugen werden jetzt überprüft.

Es könnte sich hier um eine Tätergruppierung handeln, die auch schon im Raum Nordrhein-Westfalen für ähnliche Taten verantwortlich ist. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Die aktuellen Ermittlungen fokussieren sich jetzt genau darauf.

Fall Lieselotte Hohlmann: Polizei geht Hinweisen zum Gehstock nach

Vor 29 Jahren wurde die Millionärin Lieselotte Hohlmann in ihrer Villa in Essen ermordet. Als Tatwaffe könnte der Mörder vermutlich den Gehstock der 78-Jährigen benutzt haben.

Der Gehstock ist seitdem verschwunden. Neue Ermittlungen stützen sich auf Hinweise zu diesem Gehstock, der aktuell wohl auf verschiedenen Verkaufsplattformen im Internet zum Kauf steht.

In diesem Zusammenhang ist natürlich ganz interessant herauszufinden, ob es sich hierbei wirklich um ein Einzelstück handelt oder ob es vielleicht einfach Massenware war. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Es haben auch zwei Personen detaillierte Angaben zu Lieselotte Hohlmanns privatem Leben, ihrem Umfeld und ihren Gewohnheiten gemacht. Auch darauf fokussieren sich jetzt die aktuellen Ermittlungen.

Seit fast 60 Jahren hilft das Fahndungsformat "Aktenzeichen XY…ungelöst" dabei, Verbrechen aufzuklären. Wir treffen Moderator Rudi Cerne hinter den Kulissen der Sendung. 21.11.2025 | 8:41 min