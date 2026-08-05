Update zu Aktenzeichen XY:Neue Hinweise zur vermissten Inga Gehricke
Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY" gibt es neue Hinweise in mehreren Fällen: Unter anderem im Vermisstenfall Inga Gehricke und im Mordfall Lieselotte Hohlmann.
Im Fall von Inga Gehricke gingen nach der Sendung "Aktenzeichen XY…" vom 29. Juli 2026 rund 170 Hinweise ein. Die fünfjährige Inga Gehricke aus Schönebeck verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Familienausflug in Stendal, seitdem fehlt jede Spur von ihr.
Neue Ermittlungsansätze im Fall Inga Gehricke
Unter den Hinweisen fand Fabian Puchelt vom LKA Bayern zehn besonders wichtig und interessant.
Der Fall wurde später von einer Cold-Case-Einheit weiterverfolgt. Bisher ohne Erfolg. Durch die neuen Hinweise sind jetzt konkrete neue Ermittlungsansätze generiert worden, die priorisiert abgearbeitet werden.
Mordfall Daniel Emminger: Polizei sucht Personen mit möglichem Gehörschaden
Daniel Emminger wurde in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2026 auf seinem Einödhof in Kunzach im Unterallgäu erschossen. Die Polizei folgt der Tatsache, dass Emminger in einem geschlossenen Raum erschossen worden ist.
Fabian Puchelt vergleicht die Lautstärke eines Schusses in einem geschlossenen Raum mit der Lautstärke beim Starten eines Düsenjets. Die Vermutung der Beamten: Der Täter muss entweder einen Gehörschutz getragen haben oder sein Gehör hat Schaden genommen.
Nach der Sendung am vergangenen Mittwoch sind entsprechende Hinweise auf solche Personen eingegangen. Diese werden jetzt von der Kripo in Memmingen bearbeitet. Im Weiteren wird auch den Hinweisen zu möglichen illegalen Waffenbesitzern, die im Umfeld von Daniel Emmiger wohnen, nachgegangen.
Überfall auf einen Schmuckladen in Bielefeld: Neue Hinweise
Bei einem Überfall auf einen Schmuckladen in Bielefeld haben zwei maskierte Männer einen Mitarbeiter attackiert und sind mit Schmuck im Wert von über 100.000 Euro geflohen. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Allein eine Überwachungskamera lieferte Bilder der möglichen Täter.
In der "Aktenzeichen XY ..."-Sendung wurde ein Foto aus der Überwachungskamera gezeigt. Aufgrund dessen haben sich ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer gemeldet, die gesagt haben, sie glauben, die Täter erkannt zu haben. Diese möglichen Zeugen werden jetzt überprüft.
Die aktuellen Ermittlungen fokussieren sich jetzt genau darauf.
Fall Lieselotte Hohlmann: Polizei geht Hinweisen zum Gehstock nach
Vor 29 Jahren wurde die Millionärin Lieselotte Hohlmann in ihrer Villa in Essen ermordet. Als Tatwaffe könnte der Mörder vermutlich den Gehstock der 78-Jährigen benutzt haben.
Der Gehstock ist seitdem verschwunden. Neue Ermittlungen stützen sich auf Hinweise zu diesem Gehstock, der aktuell wohl auf verschiedenen Verkaufsplattformen im Internet zum Kauf steht.
Es haben auch zwei Personen detaillierte Angaben zu Lieselotte Hohlmanns privatem Leben, ihrem Umfeld und ihren Gewohnheiten gemacht. Auch darauf fokussieren sich jetzt die aktuellen Ermittlungen.
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