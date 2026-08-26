Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY" folgt die Polizei neuen Spuren: im Fall Ulrike Herrmann von 1990 und im Falle einer Vergewaltigung in Bad Salzuflen 2024.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 19. August eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 26.08.2026 | 4:22 min

Im Mordfall von Ulrike Herrmann sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vom 19. August 2026 einige Hinweise eingegangen. Die Studentin war 1990 per Anhalter durch Deutschland gereist. Am 23. Oktober 1990 wurde sie das letzte Mal gesehen, an einer Tankstelle. Ein Jahr später wurde ihre Leiche im Landkreis Gifhorn gefunden.

Neue Hinweise zum Mord an Ulrike Herrmann

Mehr als 35 Jahre später konnte ein Lkw-Fahrer einen möglichen Zeugen oder sogar den mutmaßlichen Täter beschreiben. Auf das in "Aktenzeichen XY" gezeigte Phantombild hin gab es im Anschluss an die Sendung einige Hinweise.

Die Polizei sucht diesen Mann als möglichen Zeugen im Fall Ulrike Herrmann. Quelle: Kripo Gifhorn

Der vielversprechendste Hinweis kam von einem pensionierten Mitarbeiter der Polizei. Dieser ehemalige Kollege habe sich nach der Sendung gemeldet, erklärt Fabian Puchelt vom LKA Bayern:

Der Kollege hat gesagt, er glaubt, dieses Phantombild, das man gezeigt hat, wiedererkannt zu haben. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Solche Beobachtungen seien immer besonders interessant, weil gerade Kollegen einen Fokus auf gewisse Details legen würden, erzählt Puchelt.

Bei dem Mann auf dem Phantombild könnte es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Tankstelle gehandelt haben, an der Ulrike Herrmann zuletzt gesehen wurde.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Vergewaltigung im Park: Phantombild führt zu mehreren Hinweisen

Im Fall der Vergewaltigung einer 18-Jährigen in einem Landschaftspark in Schötmar in Bad Salzuflen im November 2024 konnte im Studio ebenfalls ein Phantombild gezeigt werden. Besonders interessant war ein Hinweis aus der Schweiz:

Auch hier hat sich jemand gemeldet bei uns und meinte, die Person zu kennen und dass er sich in der Schweiz aufhält. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Der Gesuchte ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat dunkle, glatte Haare, einen Dreitagebart und spricht Deutsch. Quelle: Kripo Detmold

Dem Hinweis aus der Schweiz wird nun nachgegangen. Ebenso wie einem Anruf, der sich auf die Sonnenbrille des Mannes auf dem Phantombild bezieht. Sie verfügt über speziell gestanzte Bügel. Genau hierzu habe sich jemand im Studio gemeldet, erklärt Puchelt. Der Anrufer meine zu wissen, wann und wo diese Brille in Umlauf gekommen sei.

Konkret gesagt soll es sich um ein Werbegeschenk gehandelt haben. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Bei der Tat in Barntrup im Jahr 2006 wurde diese verspiegelte Sonnenbrille, Marke "ENJOY", am Tatort sichergestellt. Quelle: Kripo Detmold

Die meisten Hinweise bei Fällen mit Phantombildern

Die beiden beschriebenen Fälle mit dem höchsten Hinweisaufkommen der vergangenen Sendung haben eine Gemeinsamkeit: Von beiden mutmaßlichen Tätern konnte ein Phantombild erstellt werden, ein zentrales Fahndungshilfsmittel für die Polizei.

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min