Update nach "Aktenzeichen XY"-Sendung:Wichtige Hinweise im Mordfall Ulrike Herrmann eingegangen
Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY" folgt die Polizei neuen Spuren: im Fall Ulrike Herrmann von 1990 und im Falle einer Vergewaltigung in Bad Salzuflen 2024.
Im Mordfall von Ulrike Herrmann sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vom 19. August 2026 einige Hinweise eingegangen. Die Studentin war 1990 per Anhalter durch Deutschland gereist. Am 23. Oktober 1990 wurde sie das letzte Mal gesehen, an einer Tankstelle. Ein Jahr später wurde ihre Leiche im Landkreis Gifhorn gefunden.
Neue Hinweise zum Mord an Ulrike Herrmann
Mehr als 35 Jahre später konnte ein Lkw-Fahrer einen möglichen Zeugen oder sogar den mutmaßlichen Täter beschreiben. Auf das in "Aktenzeichen XY" gezeigte Phantombild hin gab es im Anschluss an die Sendung einige Hinweise.
Der vielversprechendste Hinweis kam von einem pensionierten Mitarbeiter der Polizei. Dieser ehemalige Kollege habe sich nach der Sendung gemeldet, erklärt Fabian Puchelt vom LKA Bayern:
Solche Beobachtungen seien immer besonders interessant, weil gerade Kollegen einen Fokus auf gewisse Details legen würden, erzählt Puchelt.
Bei dem Mann auf dem Phantombild könnte es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Tankstelle gehandelt haben, an der Ulrike Herrmann zuletzt gesehen wurde.
Vergewaltigung im Park: Phantombild führt zu mehreren Hinweisen
Im Fall der Vergewaltigung einer 18-Jährigen in einem Landschaftspark in Schötmar in Bad Salzuflen im November 2024 konnte im Studio ebenfalls ein Phantombild gezeigt werden. Besonders interessant war ein Hinweis aus der Schweiz:
Dem Hinweis aus der Schweiz wird nun nachgegangen. Ebenso wie einem Anruf, der sich auf die Sonnenbrille des Mannes auf dem Phantombild bezieht. Sie verfügt über speziell gestanzte Bügel. Genau hierzu habe sich jemand im Studio gemeldet, erklärt Puchelt. Der Anrufer meine zu wissen, wann und wo diese Brille in Umlauf gekommen sei.
Die meisten Hinweise bei Fällen mit Phantombildern
Die beiden beschriebenen Fälle mit dem höchsten Hinweisaufkommen der vergangenen Sendung haben eine Gemeinsamkeit: Von beiden mutmaßlichen Tätern konnte ein Phantombild erstellt werden, ein zentrales Fahndungshilfsmittel für die Polizei.
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