Am 8. November 2024 wurde eine 18-Jährige im Landschaftspark in Schötmar in Bad Salzuflen von einem Mann überfallen und vergewaltigt. Eine Handyfunktion alarmierte ihre Freundin.

XY-Szenenfoto: Am 08.11.2024 vergewaltigt ein Mann eine 18-Jährige im Landschaftspark von Schötmar in Bad Salzuflen. Quelle: ZDF

Eine 18-Jährige hat den Nachmittag des 8. November 2024 gemeinsam mit einer Freundin im Landschaftspark in Schötmar in Bad Salzuflen verbracht. Am Abend begleitete die junge Frau ihre Freundin zur Bushaltestelle. Auf dem anschließenden Weg zu ihren Eltern durch den Landschaftspark bemerkte die 18-Jährige am Jugendzentrum "@on" einen Mann hinter sich. Gegen 20 Uhr holte der Verfolger sie in der Parkmitte ein, überwältigte sie und missbrauchte sie brutal.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Verbrechen via "Live-Standort" verfolgt

Vor der Verabschiedung am Bus teilten die jungen Frauen ihren "Live-Standort". Während der Fahrt bemerkte die Freundin, dass sich der Standort der 18-Jährigen nicht mehr bewegte, Anrufe blieben unbeantwortet. Die junge Frau war bereits in der Gewalt des Vergewaltigers. Mehr als 30 Minuten später fanden die Freundin und ihre Mutter die 18-Jährige verletzt und traumatisiert, aber lebend.

Das Verbrechen an der 18-Jährigen fand am Freitag, dem 08.11.2024, gegen 20 Uhr im Landschaftspark in Schötmar statt. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Ein DNA-Abgleich beim Bundeskriminalamt ergab eine Verbindung zu einer ähnlichen Tat vom 13. Juli 2006 im rund 35 Kilometer entfernten Barntrup. Damals versuchte der Täter, eine 17-Jährige zu vergewaltigen. Wie 2024 lauerte er seinem Opfer an einem abgelegenen, dicht bewachsenen Weg auf. Als sich die Jugendliche heftig wehrte, raubte er ihre Geldbörse und floh. Zurück blieb eine silberfarbene Sonnenbrille mit seiner DNA.

Bei der Tat am in Barntrup im Jahr 2006 wurde diese verspiegelte Sonnenbrille, Marke "ENJOY", am Tatort sichergestellt. Quelle: Kripo Detmold

Personenbeschreibung

Aufgrund der letzten Täterbeschreibung fertigte die Polizei ein Phantombild an: Der Mann war 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze, glatte dunkle Haare, einen Dreitagebart und sprach Deutsch. Er trug dunkle Winterkleidung und Wollhandschuhe. Außerdem drohte er mit einer Waffe.

Phantombild des gesuchten Manns Quelle: Kripo Detmold

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt den Gesuchten auf dem Phantombild und kann sachdienliche Angaben zu der Person machen?

Wer hat am 8. November 2024 gegen 20 Uhr im Landschaftspark, nahe des Jugendzentrums "@on", in Bad Salzuflen-Schötmar Verdächtiges beobachtet?

Wer kann Angaben zu einer Person machen, die um den 13. Juli 2006 in Barntrup mit einer silberfarbenen Sonnenbrille der Marke "ENJOY" aufgefallen ist - möglicherweise in der Gegend am Markt?

Belohnung Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Detmold 5.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Detmold

Telefon: 05231 / 609 30 30

Ab 20. August: 05231 / 609 0

Quelle: ZDF