Am 14. Juli 2025 fand man einen 59-jährigen Mann tot in einer Sozialunterkunft in Glückstadt. Später festgestellte Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin.

Roland Färber in den Jahren 2014 (l.) und 2025 (r.) Quelle: Kripo Itzehoe

Bei dem Toten, der am 14. Juli 2025 in einer Sozialunterkunft in Glückstadt gefunden wurde, handelt es sich Roland Färber. Der gelernte Maurer war aufgrund eines schweren Hüftleidens arbeitsunfähig geworden und konnte sich nur noch mit Krücken fortbewegen.

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Färber war alkoholkrank und lebte seit einigen Jahren in einer städtischen Sozialunterkunft am Ortsrand von Glückstadt in Schleswig-Holstein. Im Juli 2025 waren zusammen mit ihm acht Männer unterschiedlicher Nationalitäten dort untergebracht. Über Streitigkeiten zwischen ihnen ist nichts bekannt.

Die Sozialunterkunft, in der Roland Färber starb, besteht aus drei kleinen Häusern derselben Bauart. Quelle: Kripo Itzehoe

Verletzungen erst später festgestellt

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, erhielt Roland Färber gegen Mittag kurz Besuch von einem befreundeten Mitbewohner, der dann aber wieder ging. Am folgenden Tag wurde Roland Färber tot in seinem Zimmer aufgefunden. Der hinzugerufene Arzt kam zu dem Schluss, dass Roland Färber an den Folgen seiner schweren Alkoholerkrankung verstorben sei. Bei dem Toten wurde ein Blutalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt.

XY-Szenenfoto: Die zweite Leichenschau von Roland Färber ergab Spuren eines Tötungsdelikts. Quelle: ZDF

Erst eine Woche später wurden bei einer erneuten Begutachtung der Leiche Verletzungen festgestellt, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Wer Roland Färber getötet hat, ist bis heute ungeklärt.

Fragen nach Zeugen

Wer hat sich am Sonntag, 13. Juli 2025, oder in der folgenden Nacht im Zimmer von Roland Färber aufgehalten?

Wer kann Angaben zum Tod von Roland Färber machen?

Lage der Sozialunterkunft am Rand von Glückstadt Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Itzehoe

Telefon 04821 / 602 19 90

Ab 20. August: 04821 / 602 0

Quelle: ZDF