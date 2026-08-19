Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Bewohner einer Sozialunterkunft in Glückstadt getötet
Am 14. Juli 2025 fand man einen 59-jährigen Mann tot in einer Sozialunterkunft in Glückstadt. Später festgestellte Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin.
Bei dem Toten, der am 14. Juli 2025 in einer Sozialunterkunft in Glückstadt gefunden wurde, handelt es sich Roland Färber. Der gelernte Maurer war aufgrund eines schweren Hüftleidens arbeitsunfähig geworden und konnte sich nur noch mit Krücken fortbewegen.
Färber war alkoholkrank und lebte seit einigen Jahren in einer städtischen Sozialunterkunft am Ortsrand von Glückstadt in Schleswig-Holstein. Im Juli 2025 waren zusammen mit ihm acht Männer unterschiedlicher Nationalitäten dort untergebracht. Über Streitigkeiten zwischen ihnen ist nichts bekannt.
Verletzungen erst später festgestellt
Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, erhielt Roland Färber gegen Mittag kurz Besuch von einem befreundeten Mitbewohner, der dann aber wieder ging. Am folgenden Tag wurde Roland Färber tot in seinem Zimmer aufgefunden. Der hinzugerufene Arzt kam zu dem Schluss, dass Roland Färber an den Folgen seiner schweren Alkoholerkrankung verstorben sei. Bei dem Toten wurde ein Blutalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt.
Erst eine Woche später wurden bei einer erneuten Begutachtung der Leiche Verletzungen festgestellt, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Wer Roland Färber getötet hat, ist bis heute ungeklärt.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat sich am Sonntag, 13. Juli 2025, oder in der folgenden Nacht im Zimmer von Roland Färber aufgehalten?
- Wer kann Angaben zum Tod von Roland Färber machen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.
Zuständig
Kripo Itzehoe
Telefon 04821 / 602 19 90
Ab 20. August: 04821 / 602 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Aktenzeichen XY vom 19. August:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällenmit Video90:17
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Thomas Schneider aus Amt Wachsenburg vermisstmit Video90:17
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Mysteriöser Mord am Silbersee in Langenhagenmit Video90:17
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:18-Jährige in Park in Bad Salzuflen vergewaltigtmit Video90:17
Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Messerattacke gestopptVideo5:37
Die Nominierungen für 2026:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlichtmit Video5:37
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Neue Spur im Cold Case Ulrike Herrmannmit Video90:17