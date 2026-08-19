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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Mann stirbt in Sozialunterkunft in Glückstadt

Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Bewohner einer Sozialunterkunft in Glückstadt getötet

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Am 14. Juli 2025 fand man einen 59-jährigen Mann tot in einer Sozialunterkunft in Glückstadt. Später festgestellte Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin.

Links: Roland Färber 2014; rechts: Roland Färber 2025

Roland Färber in den Jahren 2014 (l.) und 2025 (r.)

Quelle: Kripo Itzehoe

Bei dem Toten, der am 14. Juli 2025 in einer Sozialunterkunft in Glückstadt gefunden wurde, handelt es sich Roland Färber. Der gelernte Maurer war aufgrund eines schweren Hüftleidens arbeitsunfähig geworden und konnte sich nur noch mit Krücken fortbewegen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 19. August 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

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19.08.2026 | 90:17 min

Färber war alkoholkrank und lebte seit einigen Jahren in einer städtischen Sozialunterkunft am Ortsrand von Glückstadt in Schleswig-Holstein. Im Juli 2025 waren zusammen mit ihm acht Männer unterschiedlicher Nationalitäten dort untergebracht. Über Streitigkeiten zwischen ihnen ist nichts bekannt.

Blick auf die Sozialunterkunft, in der das Opfer lebte.

Die Sozialunterkunft, in der Roland Färber starb, besteht aus drei kleinen Häusern derselben Bauart.

Quelle: Kripo Itzehoe

Verletzungen erst später festgestellt

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, erhielt Roland Färber gegen Mittag kurz Besuch von einem befreundeten Mitbewohner, der dann aber wieder ging. Am folgenden Tag wurde Roland Färber tot in seinem Zimmer aufgefunden. Der hinzugerufene Arzt kam zu dem Schluss, dass Roland Färber an den Folgen seiner schweren Alkoholerkrankung verstorben sei. Bei dem Toten wurde ein Blutalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt.

Nachgestellte Szene: Ein lebloser Mann liegt aufgebahrt in der Gerichtsmedizin. Eine Medizinerin telefoniert im Vordergrund.

XY-Szenenfoto: Die zweite Leichenschau von Roland Färber ergab Spuren eines Tötungsdelikts.

Quelle: ZDF

Erst eine Woche später wurden bei einer erneuten Begutachtung der Leiche Verletzungen festgestellt, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Wer Roland Färber getötet hat, ist bis heute ungeklärt.

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat sich am Sonntag, 13. Juli 2025, oder in der folgenden Nacht im Zimmer von Roland Färber aufgehalten?
  • Wer kann Angaben zum Tod von Roland Färber machen?
Karte von Glückstadt mit der Lage der Sozialunterkunft

Lage der Sozialunterkunft am Rand von Glückstadt

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

Zuständig
Kripo Itzehoe
Telefon 04821 / 602 19 90
Ab 20. August: 04821 / 602 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 19.08.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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