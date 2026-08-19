  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: 55-Jähriger aus Amt Wachsenburg gesucht

Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Thomas Schneider aus Amt Wachsenburg vermisst

|

Im April 2025 verschwand Thomas Schneider aus Amt Wachsenburg kurz vor seinem Haftantritt. Angehörige und die Kripo Gotha befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Ein Portrait und ein Ganzkörperfoto des gesuchten Thomas Schneider.

Seit dem 15. April 2025 wird nach dem 55-jährigen Thomas Schneider gefahndet.

Quelle: LKA Berlin

Am 15. April 2025 verließ Thomas Schneider nach einem Streit mit seinem Sohn gegen 18:30 Uhr zu Fuß die gemeinsame Wohnung in der Rudolf-Teichmüller-Straße in Amt Wachsenburg in Thüringen. Der 55-Jährige sollte im Juli 2025 eine Gefängnisstrafe antreten. Doch zum Haftantrittstermin erschien er nicht.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 19. August 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de.

19.08.2026 | 90:17 min

Hinweise auf mögliche Suizidabsicht

Schneider war wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegenüber seinem Sohn soll er im Vorfeld mehrfach geäußert haben, "lieber von der Welt zu gehen" als erneut ins Gefängnis zu müssen. Die Polizei schließt die Möglichkeit eines Suizids nicht aus.

Nach Angaben der Kripo Gotha wurde in alle Richtungen ermittelt. Die Ermittler prüften sowohl die Möglichkeit, dass Thomas Schneider untergetaucht sein könnte, als auch, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne den erhofften Erfolg.

Personenbeschreibung

Thomas Schneider war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 55 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank bei rund 70 Kilogramm Gewicht. Er hatte blaue Augen, dunkelblonde Haare und einen fehlenden Schneidezahn im Unterkiefer.

Beim Verlassen des Hauses trug er vermutlich einen grünen Filz-Schäferhut mit Ansteckern, einen grünen Anorak, ein kariertes Wollhemd und ein schwarzes kurzärmeliges Hemd. Dazu eine grüne Arbeitshose sowie schwarze Schuhe der Marke "Landrover" in Größe 46. Bei sich hatte er eine Geldbörse mit Ausweis, AOK-Karte und rund 200 Euro Bargeld.

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat Thomas Schneider nach dem 15. April 2025 gesehen?
  • Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?
  • Wer kann Hinweise geben, die mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten?

Kripo Gotha
Telefon: 03621 / 78 14 12
Ab 20. August: 03621 / 78 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 19.08.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Aktenzeichen XY... Ungelöst": Moderator Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

    Aktenzeichen XY vom 19. August:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

    mit Video90:17
  3. Ein Portrait und ein Ganzkörperfoto des gesuchten Thomas Schneider.

    Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Thomas Schneider aus Amt Wachsenburg vermisst

    mit Video90:17
  4. Nachgestellte Szene: Zwei Männer sitzen auf einer Parkbank und rauchen eine Zigarette.

    Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Mysteriöser Mord am Silbersee in Langenhagen

    mit Video90:17
  5. Nachgestellte Szene: Ein Mann überfällt und bedroht eine 18-Jährige in einem Park.

    Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:18-Jährige in Park in Bad Salzuflen vergewaltigt

    mit Video90:17
  6. "XY-Preis 2026: Messerattacke gestoppt": Jakub Wrona und Birgit Dotzler sind nominiert.

    Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Messerattacke gestoppt

    Video5:37
  7. Moderator Rudi Cerne im Aktenzeichen XY ... Ungelöst Studio

    Die Nominierungen für 2026:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlicht

    mit Video5:37
  8. Collage aus zwei Bildern: Ulrike Herrmann in Wanderkleidung (links) und mit dem Kopf leicht im Profil (Schwarzweißfoto).

    Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Neue Spur im Cold Case Ulrike Herrmann

    mit Video90:17