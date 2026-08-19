Im April 2025 verschwand Thomas Schneider aus Amt Wachsenburg kurz vor seinem Haftantritt. Angehörige und die Kripo Gotha befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Seit dem 15. April 2025 wird nach dem 55-jährigen Thomas Schneider gefahndet. Quelle: LKA Berlin

Am 15. April 2025 verließ Thomas Schneider nach einem Streit mit seinem Sohn gegen 18:30 Uhr zu Fuß die gemeinsame Wohnung in der Rudolf-Teichmüller-Straße in Amt Wachsenburg in Thüringen. Der 55-Jährige sollte im Juli 2025 eine Gefängnisstrafe antreten. Doch zum Haftantrittstermin erschien er nicht.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Hinweise auf mögliche Suizidabsicht

Schneider war wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegenüber seinem Sohn soll er im Vorfeld mehrfach geäußert haben, "lieber von der Welt zu gehen" als erneut ins Gefängnis zu müssen. Die Polizei schließt die Möglichkeit eines Suizids nicht aus.

Nach Angaben der Kripo Gotha wurde in alle Richtungen ermittelt. Die Ermittler prüften sowohl die Möglichkeit, dass Thomas Schneider untergetaucht sein könnte, als auch, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne den erhofften Erfolg.

Personenbeschreibung

Thomas Schneider war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 55 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank bei rund 70 Kilogramm Gewicht. Er hatte blaue Augen, dunkelblonde Haare und einen fehlenden Schneidezahn im Unterkiefer.

Beim Verlassen des Hauses trug er vermutlich einen grünen Filz-Schäferhut mit Ansteckern, einen grünen Anorak, ein kariertes Wollhemd und ein schwarzes kurzärmeliges Hemd. Dazu eine grüne Arbeitshose sowie schwarze Schuhe der Marke "Landrover" in Größe 46. Bei sich hatte er eine Geldbörse mit Ausweis, AOK-Karte und rund 200 Euro Bargeld.

Fragen nach Zeugen

Wer hat Thomas Schneider nach dem 15. April 2025 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann Hinweise geben, die mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten?

Zuständig Kripo Gotha

Telefon: 03621 / 78 14 12

Ab 20. August: 03621 / 78 0

Quelle: ZDF