In der Nacht zum 24. August 2025 wurde am Silbersee in Langenhagen Waldemar S. ermordet. Ein Jogger fand seine Leiche am Morgen an einem Weg. Das Motiv ist völlig unklar.

Der 67-jährige Waldemar S. wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. August 2025 ermordet. Quelle: Kripo Hannover

Das 67-jährige Mordopfer Waldemar S. lebte gemeinsam mit seiner Ehefrau in einer Wohnung in Langenhagen. Während seine Ehefrau am Nachmittag des 23. August 2025 auf das Sommerfest ihrer Firma ging, traf sich Waldemar S. gegen 17 Uhr mit Freunden an einer Parkbank im Naherholungsgebiet am Silbersee. Am nächsten Morgen fand man ihn dort ermordet auf.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Mord an der Parkbank

An der Parkbank am See trafen sich die Freunde regelmäßig, hörten Musik und tranken zusammen. Waldemar S. war mit dem Fahrrad dorthin gekommen. Im Laufe des Abends verabschiedeten sich die Freude nach und nach, Waldemar S. blieb allein zurück.

Was dann passierte, konnte die Kripo nur in Ansätzen rekonstruieren. Die Tat hatte sich vermutlich zwischen 23 Uhr und kurz nach Mitternacht direkt an der Parkbank ereignet. Vermutlich hatte das Opfer dann versucht zu fliehen, kam aber nur wenige Meter weit und wurde schwerer verletzt.

An dieser Bank wurde Waldemar S. vermutlich angegriffen und so schwer verletzt, dass er schließlich starb. Quelle: Kripo Hannover

Die Spurenlage der näheren Umgebung deutete daraufhin, dass der Körper von Waldemar S. zum späteren Fundort getragen wurde. Es gab keine Schleifspuren. Das wiederum veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass mehrere Personen beteiligt waren. Diese Personen könnten später durch blutverschmierte Kleidung aufgefallen sein.

Mit diesem Fahrrad war Waldemar S. unterwegs. Quelle: Kripo Hannover

Fragen nach Zeugen

Wer hat am 23. oder 24. August 2025 am Silbersee in Langenhagen Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten?

Wer hat Waldemar S. nach 17 Uhr gesehen? Er war mit einem silberfarbenen Fahrrad mit tiefem Einstieg unterwegs und trug einen dunkelgrauen Hoodie, dunkelblaue Jeans sowie hellbraune Halbschuhe.

Wer kann Hinweise zum Motiv geben? Der Polizei ist ein Schwulen-Treff in Tatortnähe bekannt. Hinweise auf einen Zusammenhang gibt es bislang nicht. • Am Abend des 23. August hielten sich laut Zeugen junge Leute am Silbersee auf, darunter Motorrollerfahrer. Sie könnten wichtige Zeugen sein.

Wer hat nach der Tat Personen mit blutverschmierter Kleidung bemerkt?

Die Schauplätze des Verbrechens befinden sich am Silbersee in Langenhaben. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Zuständig Kripo Hannover

Telefon 0511 / 109 55 55

Ab 20. August 0511 / 109 0

Quelle: ZDF