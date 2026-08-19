Im Mordfall Ulrike Herrmann gibt es nach mehr als 35 Jahren einen neuen Ermittlungsansatz. Nach einem XY-Hinweis wird ein Mann gesucht, der sie zuletzt gesehen haben könnte.

Die Studentin Ulrike Herrmann galt seit 1990 als vermisst und wurde 1991 ermordet aufgefunden. Quelle: Kripo Gifhorn

Im Juni 2025 berichtete Aktenzeichen XY ausführlich über den ungeklärten Mord an der 26-jährigen Biologiestudentin Ulrike Herrmann. Ihre Leiche wurde 1991 im Kreis Gifhorn entdeckt.

Danach meldete sich ein Zuschauer, der die junge Frau am Tag ihres Verschwindens, am 23. Oktober 1990, an der Autobahn-Raststätte Allertal-Ost an der A7 in Fahrtrichtung Hamburg das letzte Mal lebend gesehen haben will. Aufgrund seiner Aussage sucht die Kripo Gifhorn nun nach einem Mann, der für die Aufklärung des Verbrechens von entscheidender Bedeutung sein könnte.

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Ulrike Herrmann soll in Mercedes eingestiegen sein

Nach den Angaben des Zuschauers fragte Ulrike Herrmann an der Autobahn-Raststätte mehrere Lkw-Fahrer nach einer Mitfahrgelegenheit Richtung Hamburg. Da ihnen das Mitnehmen von Fahrgästen nicht erlaubt ist, lehnten sie dies ab.

Später beobachtete der Zeuge, wie sich die Studentin im Bereich der Tankstelle etwa zwei Minuten lang mit einem Mann unterhielt. Anschließend habe der Mann den Rucksack der jungen Frau im Kofferraum seines schwarzen Mercedes 500 der Baureihe W126 verstaut. Auffällig waren die schwarzen Felgen sowie eine kleine, schräg nach hinten gerichtete Dachantenne. Das Kennzeichen soll mit "HH" oder "H-H" begonnen haben. Danach seien beide gemeinsam vom Gelände der Raststätte weggefahren.

Ein schwarzer Mercedes 500 der Baureihe W126, ähnlich dem Fahrzeug des gesuchten Mannes. Quelle: Kripo Gifhorn

Personenbeschreibung

Auf Grundlage der Zeugenaussage erstellte die Polizei ein Phantombild dieses Mannes. Er soll damals etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein, rund 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Beschrieben wird er als nordeuropäischer Typ mit braunen oder brünetten Haaren in pilzförmiger Frisur. Möglicherweise trug er einen Dreitagebart. Sein Auftreten wirkte dominant.

Die Polizei sucht diesen Mann als möglichen Zeugen im Fall Ulrike Herrmann. Quelle: Kripo Gifhorn

Ob der beschriebene Mann etwas mit dem Verbrechen zu tun hatte, ist unklar. Nach Einschätzung der Ermittler könnte er jedoch die letzte Person sein, die Ulrike Herrmann lebend gesehen hat. Deshalb möchten die Ermittler ihn dringend identifizieren und befragen.

Am Rasthof Allertal wurde Ulrike Herrmann 1990 zuletzt lebend gesehen. Quelle: Kripo Gifhorn

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild und kann Angaben zu seiner Identität machen?

Wer erinnert sich an einen schwarzen Mercedes 500 (W126) mit Kennzeichenbeginn "HH" oder "H-H"?

Wer hat das beschriebene Fahrzeug im Zusammenhang mit der Raststätte Allertal gesehen?

Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung des Mordes an Ulrike Herrmann beitragen könnten?

Belohnung Für sachdienliche Hinweise sind 5.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Gifhorn

Telefon: 05371 / 980 0

Vertrauliche Hinweise: 01511 / 637 01 92

Quelle: ZDF