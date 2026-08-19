Aktenzeichen XY vom 19. August: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Eine Zwölfjährige verschwindet spurlos. Eine brutale Vergewaltigung im Park. Und neue Hinweise in einem ungeklärten Mordfall. Mehr Infos auf faelle-aktenzeichenxy.de. 19.08.2026 | 90:17 min

Der Schwerpunkt der aktuellen Sendung lag auf der Aufklärung von Tötungsdelikten. In insgesamt fünf Fällen standen Mordermittlungen im Mittelpunkt.

Cold Case Ulrike Herrmann: Neuer Hinweis auf möglichen Täter und auffälliges Fahrzeug

Im Mordfall Ulrike Herrmann gibt es möglicherweise eine neue Spur. Die Studentin war 1990 per Anhalter durch Deutschland gereist und wurde dabei ermordet. 35 Jahre später konnte ein Lkw-Fahrer einen möglichen Zeugen oder sogar den mutmaßlichen Täter beschreiben.

Aufgrund dieser Beschreibung meldete sich in der XY-Sendung ein Zuschauer, der angibt, sowohl den Mann als auch dessen auffälligen Mercedes erkannt zu haben. Die Kriminalpolizei Gifhorn prüft diese Spur nun intensiv.

Aktenzeichen XY vom 19.08.2026 : Neue Spur im Cold Case Ulrike Herrmann Im Mordfall Ulrike Herrmann gibt es nach mehr als 35 Jahren einen neuen Ermittlungsansatz. Nach einem XY-Hinweis wird ein Mann gesucht, der sie zuletzt gesehen haben könnte. mit Video 90:17

Mord in Sozialunterkunft: Hinweise führen ins persönliche Umfeld

Auch im Mordfall Roland Färber aus Glückstadt hat sich etwas getan. Beim 59-jährigen gelernten Maurer wurde zunächst ein natürlicher Tod festgestellt. Erst bei der zweiten Leichenschau wurde ein Verbrechen erkannt.

Einige Hinweise deuteten auf Zusammenhänge in seinem Umfeld und seiner Wohnsituation hin. Diesen Hinweisen geht die Kripo in Itzehoe nun gezielt nach.

Aktenzeichen XY vom 19.08.2026 : Bewohner einer Sozialunterkunft in Glückstadt getötet Am 14. Juli 2025 fand man einen 59-jährigen Mann tot in einer Sozialunterkunft in Glückstadt. Später festgestellte Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. mit Video 90:17

Vergewaltigung im Park: Phantombild führt zu mehreren Hinweisen auf den Täter

Ein vielversprechender Hinweis ist auch bei der Kriminalpolizei Detmold eingegangen. Es geht um die Vergewaltigung einer jungen Frau in Bad Salzuflen im November 2024. Ein DNA-Treffer in diesem Fall stellt eine Verbindung zu einer sehr ähnlichen Tat aus dem Jahr 2006 her.

Im aktuellen Fall konnte das Opfer den Täter detailliert beschreiben, sodass ein Phantombild erstellt werden konnte. Nun haben mehrere Zuschauer den darauf abgebildeten Mann wiedererkannt. Die Behörden in Detmold prüfen diese neuen Hinweise derzeit.

Aktenzeichen XY vom 19.08.2026 : 18-Jährige in Park in Bad Salzuflen vergewaltigt Am 8. November 2024 wurde eine 18-Jährige im Landschaftspark in Schötmar in Bad Salzuflen von einem Mann überfallen und vergewaltigt. Eine Handyfunktion alarmierte ihre Freundin. mit Video 90:17

Quelle: ZDF