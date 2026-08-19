Aktenzeichen XY vom 19. August:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.
Der Schwerpunkt der aktuellen Sendung lag auf der Aufklärung von Tötungsdelikten. In insgesamt fünf Fällen standen Mordermittlungen im Mittelpunkt.
Cold Case Ulrike Herrmann: Neuer Hinweis auf möglichen Täter und auffälliges Fahrzeug
Im Mordfall Ulrike Herrmann gibt es möglicherweise eine neue Spur. Die Studentin war 1990 per Anhalter durch Deutschland gereist und wurde dabei ermordet. 35 Jahre später konnte ein Lkw-Fahrer einen möglichen Zeugen oder sogar den mutmaßlichen Täter beschreiben.
Aufgrund dieser Beschreibung meldete sich in der XY-Sendung ein Zuschauer, der angibt, sowohl den Mann als auch dessen auffälligen Mercedes erkannt zu haben. Die Kriminalpolizei Gifhorn prüft diese Spur nun intensiv.
Mord in Sozialunterkunft: Hinweise führen ins persönliche Umfeld
Auch im Mordfall Roland Färber aus Glückstadt hat sich etwas getan. Beim 59-jährigen gelernten Maurer wurde zunächst ein natürlicher Tod festgestellt. Erst bei der zweiten Leichenschau wurde ein Verbrechen erkannt.
Einige Hinweise deuteten auf Zusammenhänge in seinem Umfeld und seiner Wohnsituation hin. Diesen Hinweisen geht die Kripo in Itzehoe nun gezielt nach.
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:Bewohner einer Sozialunterkunft in Glückstadt getötet
Vergewaltigung im Park: Phantombild führt zu mehreren Hinweisen auf den Täter
Ein vielversprechender Hinweis ist auch bei der Kriminalpolizei Detmold eingegangen. Es geht um die Vergewaltigung einer jungen Frau in Bad Salzuflen im November 2024. Ein DNA-Treffer in diesem Fall stellt eine Verbindung zu einer sehr ähnlichen Tat aus dem Jahr 2006 her.
Im aktuellen Fall konnte das Opfer den Täter detailliert beschreiben, sodass ein Phantombild erstellt werden konnte. Nun haben mehrere Zuschauer den darauf abgebildeten Mann wiedererkannt. Die Behörden in Detmold prüfen diese neuen Hinweise derzeit.
Aktenzeichen XY vom 19.08.2026:18-Jährige in Park in Bad Salzuflen vergewaltigt
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