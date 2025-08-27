Nach der XY-Sendung vom 20. August 2025 gab es zahlreiche neue Hinweise zu ungelösten Kriminalfällen. Fabian Puchelt vom LKA Bayern berichtet über Ermittlungen zu drei Fällen.

Aktenzeichen XY: So ist der Stand der Ermittlungen

Welche Hinweise sind seit der XY-Sendung vom 20.8. eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? 27.08.2025 | 3:12 min

Nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vom vergangenen Mittwoch, den 20. August 2025, hat es viele Hinweise von Zuschauern gegeben. Fabian Puchelt vom LKA Bayern berichtet in "Aktenzeichen XY update" vom Stand der Ermittlungen in drei Fällen eine Woche nach der Sendung:

Discounter-Überfall in Essen: Hinweise nach XY-Sendung

Der Fall

Ein Raubüberfall auf einen Discounter in Essen beschäftigt die Kripo schon seit zwei Jahren. Der Täter betrat die Filiale früh am Morgen, somit war er allein mit den beiden Verkäuferinnen. Er bedrohte sie mit einer Waffe und zwang die beiden, ihm Geld aus dem Tresor auszuhändigen. Auffällig: Der Mann sprach mit einem Kehlkopfmikrofon.

Der Stand der Ermittlungen

Dies war der Fall mit den meisten Hinweisen an dem Abend. Einige Rückmeldungen gab es vor allem wegen des Kehlkopfmikrofons, das der Täter verwendet hat: "Da haben sich viele Leute gemeldet aus dem Gesundheitsspektrum." Puchelt ist sicher, dass nun wegen der neuen Hinweise auch neue Ermittlungsansätze verfolgt werden können: "Da war die Aussage vom Kollegen: Sie sind zuversichtlich, dass man in diesen ganzen Hinweisen einen wesentlichen Schritt weiterkommen kann."

Aktenzeichen XY vom 20.8.2025 : Raubüberfall mit besonderem Tätermerkmal Beim Überfall auf einen Supermarkt in Essen fiel der Täter durch ein besonderes Hilfsmittel auf: Er benutzte eine Stimmprothese. mit Video

Magdeburg: 180.000 Euro nach Überfall verschwunden

Der Fall

Um bandenmäßigen Diebstahl geht es bei einem Fall aus Sachsen-Anhalt. Ein Rentnerehepaar hatte sich bei einer Bankfiliale in Magdeburg 180.000 Euro in bar auszahlen lassen. Die Polizei vermutet, dass der Überfall genau geplant war. Die Täter setzten Reißzwecken an der Bereifung des Fahrzeugs der Opfer ein, um sie an einer möglichen Verfolgung nach der Tat zu hindern.

Der Stand der Ermittlungen

Nach der Schilderung des Falles riefen Zuschauer an und gaben an, ebenfalls Opfer derselben Masche geworden zu sein. Die Kripo in Magdeburg versucht nun herauszufinden, ob es Parallelen zum gezeigten Fall gibt, die zu den möglichen Tätern führen könnten.

Außerdem meldete sich eine Anruferin mit einem möglichen Hinweis auf die Beute. Die Polizei klärt nun die Hintergründe zu der Aussage ab. Mittlerweile gibt es auch Reaktionen aus anderen Bundesländern, "dass es dort ähnlich gelagerte Fälle gab, die der Polizei nicht bekannt waren", erzählt Fabian Puchelt vom LKA Bayern.

Außerdem gehen regelmäßig neue Hinweise ein: "In dem Fall nimmt das Hinweisaufkommen nicht ab. Es geht permanent weiter, es kommen permanent neue Hinweise", sagt Puchelt.

Und die Polizei konnte Betroffene dazu bewegen, "jetzt mal Anzeige zu erstatten". Die Polizei will nun prüfen, ob man einzelne Fälle miteinander in Verbindung bringen kann. Die Täter sind immer noch auf der Flucht.

Aktenzeichen XY vom 20.8.2025 : Diebesbande erbeutet 180.000 Euro Ersparnisse Ein älteres Ehepaar hat seine gesamten Ersparnisse bei der Bank abgehoben. Kurz darauf wurde es in Magdeburg beraubt. Wussten die Täter, wann und wo sie zuschlagen mussten? mit Video

Bocholt: Hinweise zu versuchter Vergewaltigung nach XY-Ausstrahlung

Der Fall

Eine junge Frau ist nachts auf dem Heimweg vom Fahrrad gestoßen und überfallen worden. Die Täter: zwei junge Männer, beide vermutlich noch minderjährig. Einer der beiden hatte das Opfer brutal geschlagen und anschließend versucht, es zu vergewaltigen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Der Stand der Ermittlungen

Dieser Fall hat auch zu reger Zuschauerbeteiligung geführt. Dabei gab es neue Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, denen die Polizei jetzt mit Hochdruck nachgeht. Einige Zuschauer haben sich sogar dazu bereit erklärt, die Belohnung in diesem Fall zu erhöhen.

"In Summe sind das dann 12.000 Euro. Das müssen wir auch erstmal verifizieren. (…) Aber dann in Summe geht diese Belohnung deutlich nach oben" , sagt Fabian Puchelt vom LKA Bayern.

Aktenzeichen XY vom 20.8.2025 : Verfolgungsjagd und versuchte Vergewaltigung Ein Kegelabend mit Freundinnen endete für eine Frau in Bocholt in einem Albtraum. Auf dem Nachhauseweg mit dem Rad wurde sie verfolgt, verletzt und beinahe vergewaltigt. mit Video

Die nächste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gibt es am 17.9.2025. Die komplette Sendung vom 20.8.2025 können Sie hier sehen:

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 20.08.2025 | 90:20 min