Ein Kegelabend mit Freundinnen endete für eine Frau in Bocholt in einem Albtraum. Auf dem Nachhauseweg mit dem Rad wurde sie verfolgt, verletzt und beinahe vergewaltigt.

XY-Szenenfoto: Zwei junge Männer verfolgten eine Frau nachts in Bocholt. Quelle: ZDF

Am Samstag, 24. August 2024, fuhr eine 36-jährige Frau aus Bocholt gegen 2 Uhr nachts mit dem Fahrrad nach Hause. Auf der Höhe eines Spielplatzes in einer Grünanlage bemerkte sie plötzlich zwei junge Männer. Die beiden Fremden verfolgten die junge Mutter mit ihren Rädern und holten diese schließlich ein.

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 20.08.2025 | 90:20 min

Vom Rad getreten

Einer der Männer brachte die junge Frau zu Fall. Er stürzte sich auf sie, fixierte und begrapschte sie. Die 36-Jährige versuchte sich zu wehren. Daraufhin schlug der Fremde brutal zu und brach ihr mit einem gezielten Schlag das rechte Jochbein, den Jochbogen und die Augenhöhle. Erst als der Komplize den Mann aufforderte abzuhauen, ließ er von ihr ab. Die beiden Männer konnten unerkannt entkommen.

Der Tatort liegt kurz vor einer Brücke in Bocholt. Quelle: Kripo Borken

Das Opfer versteckte sich zunächst in einem Gebüsch. Als sie zum Tatort zurückkehrte, fand sie dort ihre Jacke und die Handtasche - das Bargeld fehlte. Auch ihr Fahrrad war verschwunden. Kurz darauf wurde es ganz in der Nähe des Tatorts gefunden, vermutlich wurde es von den beiden Männern dort abgestellt und abgeschlossen. Wollten sie es verkaufen?

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, sehr schlank, mit dunklen Haaren, dunklen Augen, einem schmalen Gesicht, vollen Augenbrauen und schmalen Lippen. Auffällig war ein besonders breiter Nasenwurzelknochen. Er trug einen "flaumigen" Dreitagebart und hatte eine auffällig jugendliche Stimme. Seine Kleidung war komplett schwarz. Auf seinem schwarzen Hoodie war auf der Vorderseite ein weißer Aufdruck mit einem nicht näher bekannten Schriftzug.

Sein Komplize, der den Mann schließlich aufforderte, vom Opfer abzulassen, war etwa 14 bis 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte blonde Haare und trug weit geschnittene Jeans, helle Schuhe und einen dunklen Kapuzen-Hoodie.

Wichtige Örtlichkeiten

Die Tat ereignete sich in Bocholt-Lowick. Die beiden Männer hielten sich am Spielplatz "Nelkenweg" auf, ehe sie die Verfolgung aufnahmen. Auf der Frankenstraße holten sie die Frau schließlich ein. Die Tat selbst geschah kurz vor der Unterführung Westfalenstraße am Straßenrand.

Das Fahrrad des Opfers - ein schwarzes E-Bike der Marke "Riese & Müller" mit einer blauen Kindersitzschale auf dem Gepäckträger - wurde später vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Weidenstraße 60 entdeckt. Es war mit einem Rahmenschloss abgesperrt.

Der Tatort und der Fundort des Fahrrads in Bocholt liegen nicht weit voneinander entfernt. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat in der Nacht von Freitag, dem 23. August, auf Samstag, den 24. August 2024, einen oder zwei junge Männer auf Rädern wahrgenommen, die ein drittes Fahrrad geschoben und abgestellt haben?

Wer hat die beiden jungen Männer eventuell schon vor der Tat beobachtet? Sie haben sich wahrscheinlich im Bereich des Tatorts aufgehalten und vermutlich auch einen Bezug dorthin.

Wer hat gesehen, wie das E-Bike des Opfers am späteren Fundort abgestellt worden ist?

Wo wurde es möglicherweise zum Kauf angeboten?

Wo haben die Täter möglicherweise mit der Tat geprahlt?

Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Belohnung Für Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Borken,

Telefon: 02861 / 900 51 51

Ab 21. August: 02861 / 900 0