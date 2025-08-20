Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Einbruchsserie in Rheinland-Pfalz
Bäckerei, Metzgerei - immer nachts, immer Tresore. Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die sich auf Einbruch im Raum Westerburg spezialisiert haben.
Zwischen dem 26. Oktober 2023 und dem 16. Juni 2024 kam es im Raum Westerburg in Rheinland-Pfalz zu mehreren Einbrüchen in eine Bäckerei und zwei Metzgereien. Die Polizei geht von überregional agierenden Tätern aus, die auf umsatzstarke Betriebe mit Firmentresoren spezialisiert sind. Mindestens einmal wurden die Einbrecher von Überwachungskameras erfasst.
Reisende Einbrecher
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in den Nachtstunden gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, suchten gezielt nach Tresoren und entwendeten hohe Bargeldsummen. Es handelt sich vermutlich um sogenannte "reisende Einbrecher", deren Spur sich seit Juli 2023 auch in Nachbarländer verfolgen lässt. Die Kripo Montabaur bittet um Hinweise zur Identität der beiden Männer.
Personenbeschreibungen
Der erste Gesuchte war mit einer Sturmhaube maskiert, hatte eine markante Augen-Nasen-Partie, einen Bart, dunkle Haare und eine normale Statur. Auffällig: Bei einer Tat trug er eine Taschenlampe im Mund.
Der zweite Gesuchte war ebenfalls maskiert, etwas muskulöser, schütterer Haaransatz, möglicherweise hatte er einen Bart unter der Sturmhaube.
Fragen nach Zeugen
- Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?
- Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht?
Kripo Montabaur
Telefon: 02663 / 98 05 266
Ab 21. August: 02663 / 98 05 0
