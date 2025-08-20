Aktenzeichen XY vom 20. August:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Zu den diesmal vorgestellten Kriminalfällen gab es bereits während der Sendung eine enorme Resonanz und vielversprechende Hinweise. Gleich zum ersten Fall meldeten sich zahlreiche Zuschauer.
Auf dem Nachhauseweg verfolgt und beinahe vergewaltigt: Neue Hinweise
Eine junge Frau wurde nachts auf dem Heimweg vom Fahrrad gestoßen und überfallen. Die Täter: Zwei junge Männer, beide vermutlich noch minderjährig. Einer der beiden hatte das Opfer brutal geschlagen und anschließend versucht, zu vergewaltigen. Die Frau wurde schwer verletzt.
Der Fall hat zu reger Zuschauerbeteiligung geführt. Dabei gab es neue Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, denen die Polizei jetzt mit Hochdruck nachgeht. Einige Zuschauer haben sich sogar dazu bereit erklärt, die Belohnung in diesem Fall zu erhöhen.
Mehr zu Aktenzeichen XY
