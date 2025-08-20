Aktenzeichen XY vom 20. August: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 20.08.2025 | 90:20 min

Zu den diesmal vorgestellten Kriminalfällen gab es bereits während der Sendung eine enorme Resonanz und vielversprechende Hinweise. Gleich zum ersten Fall meldeten sich zahlreiche Zuschauer.

Auf dem Nachhauseweg verfolgt und beinahe vergewaltigt: Neue Hinweise

Eine junge Frau wurde nachts auf dem Heimweg vom Fahrrad gestoßen und überfallen. Die Täter: Zwei junge Männer, beide vermutlich noch minderjährig. Einer der beiden hatte das Opfer brutal geschlagen und anschließend versucht, zu vergewaltigen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Der Fall hat zu reger Zuschauerbeteiligung geführt. Dabei gab es neue Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, denen die Polizei jetzt mit Hochdruck nachgeht. Einige Zuschauer haben sich sogar dazu bereit erklärt, die Belohnung in diesem Fall zu erhöhen.

Aktenzeichen XY vom 20.8.2025 : Verfolgungsjagd und versuchte Vergewaltigung Ein Kegelabend mit Freundinnen endete für eine Frau in Bocholt in einem Albtraum. Auf dem Nachhauseweg mit dem Rad wurde sie verfolgt, verletzt und beinahe vergewaltigt. mit Video