Aktenzeichen XY vom 5. November:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Die aktuelle Ausgabe behandelte unter anderem einen mysteriösen Vermisstenfall, Bandenbetrug, Entführung und Mord. Gleich der erste Fall der Sendung hatte es in sich.
Mord an Achtjährigem: Vielversprechende Hinweise
Der Mord am 8-jährigen Fabian Lange aus Güstrow zog die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich - was sich auch im Hinweisecho niederschlug. Es gingen zahlreiche, vielversprechende Hinweise auf der Dienststelle in Rostock und auch im XY-Studio ein. Es scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Auch Ermittlungsleiter Frank Focke ist zuversichtlich. Er ist mit der Sendung "rundum zufrieden".
Parkplatz-Entführung: Phantombild liefert Hinweise zum Täter
Auch im Fall der Entführung einer Rechtsanwältin in Tübingen erhielten die Beamten im Studio wertvolle Hinweise. Der Täter, von dem ein Phantombild in der Sendung gezeigt wurde, war am Tattag in Tatortnähe von mehreren Personen/Zeugen gesehen worden. Diese Angaben werden nun überprüft.
Schockanrufe: Hinweise zu ähnlichen Fällen
Ein großes Hinweisaufkommen gab es auch im Fall "Schockanrufe". "Die Telefone glühen", so Fabian Puchelt. Er sammelt mit seinem Team unzählige Hinweise von Geschädigten auf ähnliche Vorgehensweisen. Viele Anrufer gaben zudem an, die Stimmen der Betrüger noch einmal hören zu wollen. Hier kommen Sie zu den Sprachaufnahmen.
Einblicke hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst":
