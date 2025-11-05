Aktenzeichen XY vom 5. November: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um Menschenraub und Telefonbetrug. Alle Informationen zu den Fällen der Sendung finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 05.11.2025 | 91:43 min

Die aktuelle Ausgabe behandelte unter anderem einen mysteriösen Vermisstenfall, Bandenbetrug, Entführung und Mord. Gleich der erste Fall der Sendung hatte es in sich.

Mord an Achtjährigem: Vielversprechende Hinweise

Der Mord am 8-jährigen Fabian Lange aus Güstrow zog die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich - was sich auch im Hinweisecho niederschlug. Es gingen zahlreiche, vielversprechende Hinweise auf der Dienststelle in Rostock und auch im XY-Studio ein. Es scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Auch Ermittlungsleiter Frank Focke ist zuversichtlich. Er ist mit der Sendung "rundum zufrieden".

Aktenzeichen XY vom 5.11.2025 : Mord an Achtjährigem in Güstrow Fabian Lange war gerade einmal acht Jahre alt, als er am 10. Oktober 2025 verschwand. Vier Tage später wurde seine Leiche entdeckt. Wer hat ihn umgebracht? mit Video

Parkplatz-Entführung: Phantombild liefert Hinweise zum Täter

Auch im Fall der Entführung einer Rechtsanwältin in Tübingen erhielten die Beamten im Studio wertvolle Hinweise. Der Täter, von dem ein Phantombild in der Sendung gezeigt wurde, war am Tattag in Tatortnähe von mehreren Personen/Zeugen gesehen worden. Diese Angaben werden nun überprüft.

Aktenzeichen XY vom 5.11.2025 : Entführung auf Tübinger Supermarktparkplatz Am helllichten Tage wurde eine Frau auf einem Parkplatz in Tübingen überfallen und entführt. Der Täter hielt sie in ihrem Auto über eine Stunde gefangen, bis sie fliehen konnte. mit Video

Schockanrufe: Hinweise zu ähnlichen Fällen

Ein großes Hinweisaufkommen gab es auch im Fall "Schockanrufe". "Die Telefone glühen", so Fabian Puchelt. Er sammelt mit seinem Team unzählige Hinweise von Geschädigten auf ähnliche Vorgehensweisen. Viele Anrufer gaben zudem an, die Stimmen der Betrüger noch einmal hören zu wollen. Hier kommen Sie zu den Sprachaufnahmen.

Aktenzeichen XY vom 5.11.2025 : Wer sind die Schockanrufer im Landkreis Passau? Betrügerbanden schaffen es immer wieder, mit Schockanrufen an Geld und teure Wertgegenstände zu kommen. In einem Fall aus Bayern bittet die Polizei um Ihre Hilfe. mit Video

Einblicke hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst":

Seit 1967 erreicht "Aktenzeichen XY" ein großes Publikum, hilft den Ermittlern bei der Fahndung. Wie TV-Crew und Polizei zusammenarbeiten und warum das Konzept bis heute aufgeht. 09.10.2025 | 29:58 min