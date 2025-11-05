Fabian Lange war gerade einmal acht Jahre alt, als er am 10. Oktober 2025 verschwand. Vier Tage später wurde seine Leiche entdeckt. Wer hat ihn umgebracht?

Warum musste der achtjährige Fabian Lange sterben? Quelle: Kripo Rostock

Fabian Lange aus Güstrow verließ am 10. Oktober 2025 gegen 10:50 Uhr die Wohnung seiner Mutter und kehrte nie wieder zurück. Eventuell wurde er von jemandem abgeholt. Kurz darauf wurde er als vermisst gemeldet. Der Beginn einer tagelangen Suche.

In der aktuellen Sendung geht es um Menschenraub und Telefonbetrug. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wertvolle Hinweise aus der Zuschauerschaft. 05.11.2025

Vom Vermissten- zum Mordfall

Vier Tage lang durchkämmten Hundertschaften der Polizei die Umgebung rund um Güstrow und Zehna, dem Wohnort seines Vaters. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf zwei Seen und Gebiete rund um die Gewässer.

Fabian verließ die Wohnung seiner Mutter in der Schweriner Straße in Güstrow gegen 10:50 Uhr am 10. Oktober 2025. Quelle: Google Earth / ZDF

Am 14. Oktober 2025 fand dann eine Spaziergängerin die Leiche des Achtjährigen. Sie lag am Ufer eines Tümpels in Klein Upahl. Ein DNA-Abgleich bestätigte die Identität von Fabian Lange.

Der achtjährige Fabian wurde vier Tage nach seinem Verschwinden bei einem Tümpel nahe Klein Upahl tot aufgefunden. Quelle: Polizei Rostock

Der Schüler wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, vermutlich bereits am 10. Oktober 2025, dem Tag seines Verschwindens. Der oder die Täter haben versucht, die Leiche zu verbrennen - mutmaßlich, um die Tat zu vertuschen. Ein Zeugenfoto bestätigt einen möglichen Brand nahe dem Tümpel am 10. Oktober 2025. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass Fabian an diesem Tag zwischen 10:50 Uhr und 15 Uhr an der späteren Fundstelle abgelegt worden sein muss.

Der Täter oder die Täterin soll versucht haben, den Leichnam zu verbrennen. Quelle: Polizei Rostock

Fragen nach Zeugen

Wer hat am 10. Oktober 2025 gegen 10:50 Uhr gesehen, wie Fabian an seinem Wohnort in der Schweriner Straße in Güstrow in ein Auto gestiegen ist?

Wer hat, insbesondere am 10. Oktober 2025 zwischen 10:50 Uhr und 15 Uhr am Tümpel in Klein Upahl verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Ablage von Fabians Leiche zu tun haben könnten?

Wer hat das Feuer am Tümpel in Klein Upahl wahrgenommen?

Wem sind im genannten Zeitraum Personen und Fahrzeuge in der Gegend aufgefallen?

Fundstelle der Leiche: Hier müssen Fabians Überreste am 10. Oktober zwischen 10:50 und 15 Uhr abgelegt worden sein. Quelle: Google Earth / ZDF

Zuständig Kripo Rostock

Telefon: 0800 / 59 77 268

Ab 6. November: 0381 / 49 16 0

