In einem Waldstück nahe Maulburg wurde ein totes Baby gefunden. Die Kripo Lörrach ermittelt jetzt auf Hochtouren, um die Herkunft des kleinen Jungen herauszufinden.

Eine Spaziergängerin fand das Neugeborene an einer Böschung nahe des Waldspielplatzes bei der Gemeinde Maulburg. Quelle: Kripo Lörrach

Ein Waldstück nahe der Gemeinde Maulburg in Baden-Württemberg: Hier ging eine Spaziergängerin am Morgen des 10. Oktober 2025, gegen 8:15 Uhr, mit ihrem Hund spazieren. Der Frau fiel Verwesungsgeruch auf, in einem Gebüsch an einem Abhang sah sie einen blauen Müllsack. Als sie näherkam, erkannte sie einen kleinen Fuß und verständigte sofort die Polizei.

Baby war in auffällige Schaumfolie gewickelt

Der neugeborene Junge war samt Plazenta und Nabelschnur in eine Schaumfolie gewickelt worden. Wahrscheinlich eine PE-Schaumfolie. Das Folienstück war leicht transparent, ca. 110 Zentimeter lang, 70 Zentimeter breit. Besonders auffällig: Die Folie war teilweise an den Außenseiten bogenförmig ausgerissen oder ausgeschnitten.

Danach war das Baby zuerst in einen gewöhnlichen Haushaltsmüllsack verpackt worden: ca. 70 Zentimeter lang und 50 Zentimeter breit, transparent und leicht bläulich mit Zugband am oberen Ende. Als Umverpackung diente ein blauer Kunststoffmüllsack von ca. 100 Zentimetern Länge und 60 Zentimeter Breite.

Das Folienstück der PE-Schaumfolie, in die der Junge eingewickelt war. Quelle: Kripo Lörrach

Abgelegt wurde der Säugling in Baden-Württemberg in der Gemeinde Maulburg, ca. 50 Kilometer südlich von Freiburg im Breisgau und zehn Kilometer östlich von Lörrach und der Schweizer Grenze. Am nördlichen Ortsrand befindet sich ein Waldspielplatz, direkt am Alsbachweg gelegen. In etwa 80 Metern Entfernung, an einer steilen Böschung zwischen Wanderweg und Alsbach, lag rund fünf Meter vom Weg entfernt das Baby in dem blauen Müllsack.

Die Folie mit dem Kind war zusätzlich in einen bläulich-transparenten Müllbeutel verpackt. Quelle: Kripo Lörrach

Mutter könnte aus Not heraus gehandelt haben

Die Polizei geht davon aus, dass das Baby in räumlicher und zeitlicher Nähe der Fundstelle an einem noch unbekannten Ort zur Welt gebracht worden sein dürfte. Die Mutter könnte noch sehr jung gewesen sein. Als das Baby am 10. Oktober 2025 gefunden wurde, war es wahrscheinlich bereits mehrere Tage tot.

Hier wurde der Säugling gefunden: eine kleine Böschung nahe dem Waldspielplatz am Alsbachweg. Quelle: Google Earth / ZDF

Die Erfahrung der Ermittlungsbehörden zeigt, dass Frauen oder Mädchen oft glauben, sich niemandem anvertrauen zu können. Die Schwangerschaft wird deshalb häufig verdrängt oder gar geleugnet. Die Mütter werden von der Geburt dann regelrecht überrascht, werden panisch und suchen einen Ausweg aus der Situation. Scheinbar gibt es für sie dann nur eine Möglichkeit: Sie müssen das Kind loswerden. Das Problem: Für die Mutter kann es nach solchen Geburten zu schweren, gesundheitlichen Problemen kommen, da es keine fachgerechte Nachsorge gibt.

Fragen nach Zeugen

Wem kommen die Mülltüten und die Schaumfolie in der Kombination bekannt vor?

Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Umgebung des Fundorts gemacht - vor allem in Zusammenhang mit dem blauen Müllsack?

Wer hat Veränderungen bei einer Frau - nicht zwingend kinderlos - oder einem Mädchen wahrgenommen, zum Beispiel auffällige Gewichtszunahme und plötzliche Abnahme, die Änderung des Kleidungsstils, das Vermeiden von Sport, Freizeitaktivitäten oder sozialen Kontakten? Darauf angesprochen wurde die Schwangerschaft verneint und möglicherweise eine Erklärung dafür geliefert.

Zuständig Kripo Lörrach

Telefon: 0761 / 882 59 90

Ab 6. November: 0761 / 882 0

Jeder noch so abwegig erscheinende Hinweis kann wichtig sein und wird diskret behandelt. Hinweise können auch anonym abgegeben werden unter: www.bkms-system.net/bw-EG-Wald

