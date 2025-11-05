Am helllichten Tage wurde eine Frau auf einem Parkplatz in Tübingen überfallen und entführt. Der Täter hielt sie in ihrem Auto über eine Stunde gefangen, bis sie fliehen konnte.

XY-Szenenfoto: Eine 68-Jährige wurde im Kofferraum ihres eigenen Autos gewaltsam entführt. Quelle: ZDF

Karsamstag, 19. April 2025, gegen 12:45 Uhr. Eine 68-jährige Anwältin war bei einem Tübinger Supermarkt im Schleifmühleweg einkaufen. Da es der Tag vor Ostersonntag war, waren so gut wie alle Parkplätze belegt, es herrschte reges Treiben. Nachdem die 68-Jährige die Einkäufe verladen hatte, stieg sie in ihr Auto. Sie wollte wieder zur Klinik fahren, wo sich ihr Ehemann nach einem Sturz mehreren Untersuchungen unterzog.

Plötzlich stieg ein unbekannter Mann in ihr Auto und hielt ihr mit den Worten "Ich stech dich ab!" ein Messer an den Hals. Als sich die Frau wehrte, kam es zum Gerangel, wobei der Täter auf sie einschlug, sie fesselte und schließlich auf die Rückbank ihres eigenen Autos verfrachtete. Trotz des geschäftigen Treibens auf dem Parkplatz bekam niemand etwas davon mit.

Eine Stunde in der Gewalt des Täters

Der Täter startete das Auto per Keyless-Go-Knopf und fuhr los. Schwer verletzt und gefesselt lag die 68-Jährige hilflos auf der Rückbank, während der Täter auf einen Fahrradweg nahe der B28 bei Bühl steuerte. Dort bemächtigte er sich der Geldkarten seines Opfers und forderte die zugehörigen PINs. Anschließend packte er die Frau von der Rückbank in den Kofferraum des Wagens.

Als nächstes fuhr er mit der Frau im Kofferraum in den Ort Tübingen-Weilheim. Dort stand bis 2015 eine Filiale der Kreissparkasse. Bis 2017 gab es dort einen Geldautomaten. Doch inzwischen stehen dort Neubauten.

Geld mit Karte des Opfers abgehoben

Frustriert wendete er den Wagen und fuhr in den Tübinger Ortsteil Derendingen. In der Heinlenstraße ließ der Täter sein Opfer in dessen eigenem Auto zurück, betrat die dortige Bank-Filiale und hob zweimal mit der Karte der 68-Jährigen Geld ab. All das wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Über eine Stunde war inzwischen seit der Entführung auf dem Supermarktparkplatz vergangen.

Das Opfer konnte sich in Tübingen-Derendingen befreien und der Täter in Richtung Steinlach-Bach flüchten. Quelle: Google Earth / ZDF

Was der Täter nicht wusste: Das rüstige Opfer hatte noch den Autoschlüssel in seiner Hosentasche. Die Frau schaffte es, den Knebel und die Fesseln zu lösen und per Knopfdruck den Kofferraumdeckel zu öffnen. Passanten halfen der 68-Jährigen augenblicklich, was der Täter beim Verlassen der Bank durch das Foyer-Fenster sah. In einem unbemerkten Augenblick schaffte er es, die Bank zu verlassen und zu flüchten.

Täter ließ einige Gegenstände zurück

Vermutlich sollte die Tat an diesem Tag noch weitergehen. Deshalb ließ der Täter unbeabsichtigt einige Gegenstände in dem Fahrzeug seines Opfers zurück. Darunter auch seinen Rucksack.

Diesen Rucksack führte der Täter mit sich und ließ ihn im Fahrzeug zurück. Quelle: Kripo Tübingen

Der Rucksack stammt von den Stadtwerken Tübingen, wurde jedoch nie öffentlich verkauft oder vertrieben, sondern ausschließlich an Mitarbeitende verteilt. Das weiße Logo ist aufgestickt und mit einem blauen Stift angemalt worden.

Der Täter ließ außerdem die Verpackung und die Bedienungsanleitung einer Schreckschusspistole, Modell Röhm RG3, zurück. Die Verpackung wurde mit Gewebeklebeband umwickelt.

Auch diese auffällige Verpackung einer Schreckschusswaffe wurde samt Bedienungsanleitung zurückgelassen. Quelle: Kripo Tübingen

Personenbeschreibung

Der Mann war Rechtshänder, ca. 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit normaler Statur, kurzen, grauen Haaren, Drei-Tage-Bart und etwas ungepflegt. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine Jeanshose, eine dunkelblaue Stoffjacke mit Reißverschluss und dunkle Schuhe. Anfangs trug er eine OP-Maske, die im Kampf zwischenzeitlich verloren ging. Er war für die Witterung sehr warm angezogen.

So soll der Täter ausgesehen haben, der am Karsamstag 2025 eine 68-Jährige überfallen und entführt hat. Seinen Kapuzenpullover ließ er zurück. Quelle: Kripo Tübingen

Fahrzeugbeschreibung

Bei dem Auto des Opfers handelte es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant, Baujahr 2019, mit dunklen Scheiben an den hinteren Fenstern und Tübinger Kennzeichen (TÜ).

Fragen nach Zeugen

Wer hat am Tattag (19. April 2025) auf dem Supermarktparkplatz im Schleifmühleweg in Tübingen Beobachtungen gemacht und nicht mit der Polizei gesprochen?

Wer hat am Karsamstag 2025, zwischen 12:45 Uhr und 14 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um die genannten Orte gemacht und kann weitere Hinweise zum Aufenthalt des Fahrzeugs und dem Täter geben?

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Wer war vor dem 19. April 2025 im Besitz eines entsprechenden Rucksacks der Stadtwerke Tübingen oder kann Angaben zu den weiteren zurückgelassenen Gegenständen machen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Tübingen

Telefon: 07071 / 972 42 42

Ab 6. November: 07071 / 972 0

E-Mail: tuebingen.kk@polizei.bwl.de

