20 Jahre nach dem Fund einer Toten in den niederländischen Dünen bei Wassenaar ist die Identität der Frau geklärt. Die Polizei möchte den Fall abschließen, hat aber noch Fragen.

KI-generierte Rekonstruktion: So könnte Eva-Maria Pommer zu Lebzeiten ausgesehen haben. Quelle: Kripo Recklinghausen

Am Sonntag, 4. Juli 2004, fand ein Spaziergänger am Fuße einer Düne bei Wassenaar in den Niederlanden einen leblosen Frauenkörper. Die Frau war erst seit einigen Stunden tot. Ob sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, konnte nach der Obduktion nicht ausgeschlossen werden, die Todesursache bleibt bis heute allerdings unklar.

Neue Ermittlungsansätze durch "Identify Me"

Die Kleidung der Toten, Accessoires und ein Schlüssel gaben Hinweise auf einen möglichen Bezug nach Deutschland, genauer gesagt, nach Bottrop. Dort wurde der Schlüssel bei einer Hausverwaltung ausgegeben. Wer den Schlüssel dort erhalten hat, konnte jedoch nicht ermittelt werden. Im Januar 2025 wurde der Fall deshalb im Rahmen der BKA-Kampagne "Identify Me" in der "Aktenzeichen XY…Ungelöst"-Sendung vorgestellt. Danach kam Bewegung in die Ermittlungen.

Eine niederländische Vermisstenorganisation meldete sich bei den Behörden, dass eine Altenpflegerin eventuell Informationen zu dem Fall hätte. Und dieser Hinweis bestätigte sich. Eine bereits verstorbene Patientin der Pflegerin aus Bottrop habe immer wieder über ihre verschwundene Tochter gesprochen. Ihr Name: Eva-Maria Pommer. Ein Abgleich der Informationen mit der ermittelten Hausverwaltung und eine DNA-Analyse ergaben, dass es sich bei der Toten vom Strand tatsächlich um die vermisste Tochter handelte.

Was passierte mit Eva-Maria Pommer?

Die Ermittler wollen jetzt mehr über ihr Verschwinden wissen. Bisher ist bekannt, dass Eva-Maria Pommer ein Berufskolleg in Essen besucht hatte. Es handelte sich um ein Förderkolleg für hörgeschädigte Jugendliche. Anschließend lebte sie drei Jahre lang in Braunschweig und studierte dort. Außerdem war sie in einem Sportverein in Bottrop aktiv. Sie galt als tierlieb und hatte eine Katze.

Die Todesursache ist nach wie vor ungeklärt. Auch viele andere Fragen in diesem Fall sind nach wie vor rätselhaft - unter anderem: Warum hat Eva-Maria Pommer ihre Handtasche mit Ausweisen und Bankkarten zu Hause gelassen? Warum trug sie eine Schlafanzugshose unter ihrer Bekleidung? Und dazu Lackschuhe? Überhaupt wirkte ihre Kleidung zusammengewürfelt - und war für den Strand überhaupt nicht geeignet.

Fragen nach Zeugen

Wer kannte Eva-Maria Pommer und hatte in der Zeit vor ihrem Verschwinden, also vor Juli 2004, Kontakt zu ihr?

Wer kann etwas zu ihrer Krankengeschichte sagen?

Vielleicht hat sie sogar mit jemandem über Reisepläne gesprochen?

Wer kannte ihr soziales Umfeld?

Zuständig Kripo Recklinghausen

Telefon: 0800 / 236 15 50

Ab 6. November: 02361 / 55 0

E-Mail: hinweis.bottrop.pommer@polizei.nrw.de

