Im Oktober 2000 machte Lothar Demel einen nächtlichen Abstecher nach Augsburg. Ein Freund setzte ihn in der Innenstadt aus. Seitdem fehlt von dem Familienvater jede Spur.

XY-Szenenfoto: Lothar Demel verbrachte mit seiner Familie und einem Freund viel Zeit auf dem Hundeübungsplatz. Quelle: ZDF

Der damals 37-jährige Lothar Demel besuchte vor seinem Verschwinden gemeinsam mit seinem besten Freund am Samstag, den 28. Oktober 2000, einen Großkaliber-Schießwettbewerb im bayerischen Traunstein. Anders als der 31-jährige Freund besaß Lothar Demel weder eine Waffenbesitzkarte noch eine Waffe.

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um Menschenraub und Telefonbetrug. Alle Informationen zu den Fällen der Sendung finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 05.11.2025 | 91:43 min

Ausflug von Lothar Demel ohne Wiederkehr

Sein Freund sagte später aus, sie seien nach der Veranstaltung gemeinsam über die A8 Richtung Heidenheim gefahren. Lothar Demel sei angetrunken gewesen. Auf Höhe der Ausfahrt nach Augsburg drängte Demel seinen Freund spontan, ihn dort im Stadtzentrum am Königsplatz abzusetzen. Was er nachts in Augsburg wolle, sagte er nicht.

Demel bat seinen Freund nur, ihn am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder abzuholen. Der Freund habe dort dann am nächsten Tag vergeblich auf ihn gewartet. Auch auf dem Handy war Lother Demel seitdem nicht mehr erreichbar. Lothar Demel besaß keinen Führerschein. Und sein Bankkonto wies auch später keine ungewöhnlichen Buchungen auf.

Lothar Demel ließ sich von seinem Freund am späten Abend in Augsburg am Königsplatz absetzen und tauchte danach nie wieder auf. Quelle: Google Earth / ZDF

Geldsorgen plagten Familienvater

Lothar Demel lebte damals mit seiner 42-jährigen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen fünfjährigen Sohn in einem Einfamilienhaus in der Pfaffensteigstraße im baden-württembergischen Heidenheim-Großkuchen. Das Haus hatte er sieben Jahren vor seinem Verschwinden mit einem Kredit und einem großzügigen Zuschuss der Eltern gekauft.

Der Familienvater war bei einer Firma angestellt, die Zigarettenautomaten bewirtschaftet. Seine Lebensgefährtin arbeitete halbtags im Einzelhandel. Aber die Tilgungsraten der 250.000 D-Mark Restschulden fürs Haus lasteten schwer auf dem Einkommen des Paares. Und Lothar Demel häufte insgeheim weitere Schulden an. Waren Geldsorgen der Grund für sein mysteriöses Verschwinden?

Unter Freunden und Bekannten galt Lothar Demel als liebenswürdig und kontaktfreudig. Mit seinem besten Freund verbanden ihn die gemeinsamen Hobbies: exotische Giftschlangen und das Tainieren von Hunden. Demel, seine Lebensgefährtin und der Freund verbrachten viel Zeit auf dem Hundeübungsplatz in Ellwangen. Auf der Arbeit galt er als zuverlässig und clever. Seine Kollegen sahen ihn zum letzten Mal am Freitagnachmittag, den 27. Oktober 2000, als er sich gutgelaunt ins Wochenende verabschiedete.

Lothar Leopold Demel wird seit dem 28. Oktober 2000 vermisst. Quelle: Kripo Ulm

Personenbeschreibung

Lothar Leopold Demel war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 37 Jahre alt, etwa 1,89 Meter groß und wog ungefähr 115 Kilogramm. Er hatte blaue Augen und blondes, schütteres Haar. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem grauen Pullover und einer dunkelblauen Regenjacke. Dazu trug er helle Sportschuhe.

Fragen nach Zeugen

Wer kennt Personen, die zwischen Freitagnachmittag (27. Oktober 200) und Sonntagmorgen (29. Oktober) noch Kontakt zu Lothar Demel hatten?

Wer hat Lothar Demel in Augsburg gesehen oder kennt seinen Aufenthaltsort?

Zuständig Kripo Ulm

Telefon: 0731 / 188 49 99

Ab 6. November: 0731 / 188 0

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 29:58 min