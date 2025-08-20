Beim Überfall auf einen Supermarkt in Essen fiel der Täter durch ein besonderes Hilfsmittel auf: Er benutzte eine Stimmprothese.

XY-Szenenfoto: Nur mit Hilfe einer implantierten Stimmprothese kann sich der Täter verständigen. Quelle: ZDF

Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr im Essener Stadtteil Bedingrade: Kurz vor Geschäftsbeginn bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes einen Mann, der zielstrebig auf den Markt zuging und dann wortlos wartete, bis das Geschäft öffnete.

Täter mit implantierter Stimmprothese

Der Unbekannte ging anschließend direkt zur Angestellten in der Backstube, um sie anzusprechen. Er betätigte dafür einen Knopf an seinem Hals - offenbar nutzte er eine implantierte Stimmprothese. Seine Stimme klang metallisch verzerrt. Danach packte er die Frau und richtete einen Revolver auf sie.

Er zwang die beiden Angestellten, den Tresor zu öffnen und zwei Kasseneinlagen auszuleeren. Die dritte Kasseneinlage nahm er mit, doch diese fiel ihm im Gang herunter. Während er das Geld einsammelte, fotografierte ihn eine der beiden Angestellten unbemerkt mit ihrem Handy.

Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt und hat eine auffällige Narbe am Hals. Quelle: Kripo Essen

Der Täter wies die Frauen an, im Tresorraum zu bleiben und floh mit seiner Beute in Höhe von rund 2.500 Euro. Eine der Mitarbeiterinnen verfolgte ihn in sicherer Distanz und konnte noch erkennen, dass er auf einem schwarz-weißen Herrenrad davonfuhr.

Tatort war ein City-Supermarkt in Essen-Bedingrade. Der Täter floh anschließend Richtung Donnerberg. Quelle: Google Earth / ZDF

Personenbeschreibung

Der Gesuchte war etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur, graue Haare, ein westeuropäisches Erscheinungsbild und eine Narbe im rechten Halsbereich, eventuell von einer OP, bei der der Kehlkopf entfernt worden ist. Auffällig: Er hatte vermutlich eine Stimmprothese mittig am Hals, seine Stimme klang wie ein Computer.

Er floh auf einem schwarz-weißen Herrenrad. Seine Kleidung: grauer Hoodie der Marke "Jack & Jones" mit Stern-Symbol und umlaufendem Schriftzug "Expedition 1990 Core Trek Official Jack & Jones", dunkelgraue Jeanshose, schwarze Schirmmütze mit weißen Streifen der Marke "Robin Ruth", vorne Schriftzug "Moin Moin", schwarze Arbeitsschuhe und hellgrauer Rucksack.

Diesen Hoodie von Jack & Jones in Grau soll der Täter während des Überfalls getragen haben. Quelle: Kripo Essen

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben?

Wer hat den Tatverdächtigen vor der Tat am Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr morgens oder später auf seiner Flucht in Essen bemerkt?

Wer kennt einen Mann, der nach dem 20. Juli 2023 plötzlich über deutlich mehr Bargeld verfügt hat?

Der Täter trug eine auffällige Basecap mit der Aufschrift "MOIN MOIN" von "Robin Ruth". Quelle: KI-generiert

Zuständig Kripo Essen

Telefon: 0201 / 829 0