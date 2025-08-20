Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raubüberfall mit besonderem Tätermerkmal
Beim Überfall auf einen Supermarkt in Essen fiel der Täter durch ein besonderes Hilfsmittel auf: Er benutzte eine Stimmprothese.
Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr im Essener Stadtteil Bedingrade: Kurz vor Geschäftsbeginn bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes einen Mann, der zielstrebig auf den Markt zuging und dann wortlos wartete, bis das Geschäft öffnete.
Täter mit implantierter Stimmprothese
Der Unbekannte ging anschließend direkt zur Angestellten in der Backstube, um sie anzusprechen. Er betätigte dafür einen Knopf an seinem Hals - offenbar nutzte er eine implantierte Stimmprothese. Seine Stimme klang metallisch verzerrt. Danach packte er die Frau und richtete einen Revolver auf sie.
Er zwang die beiden Angestellten, den Tresor zu öffnen und zwei Kasseneinlagen auszuleeren. Die dritte Kasseneinlage nahm er mit, doch diese fiel ihm im Gang herunter. Während er das Geld einsammelte, fotografierte ihn eine der beiden Angestellten unbemerkt mit ihrem Handy.
Der Täter wies die Frauen an, im Tresorraum zu bleiben und floh mit seiner Beute in Höhe von rund 2.500 Euro. Eine der Mitarbeiterinnen verfolgte ihn in sicherer Distanz und konnte noch erkennen, dass er auf einem schwarz-weißen Herrenrad davonfuhr.
Personenbeschreibung
Der Gesuchte war etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur, graue Haare, ein westeuropäisches Erscheinungsbild und eine Narbe im rechten Halsbereich, eventuell von einer OP, bei der der Kehlkopf entfernt worden ist. Auffällig: Er hatte vermutlich eine Stimmprothese mittig am Hals, seine Stimme klang wie ein Computer.
Er floh auf einem schwarz-weißen Herrenrad. Seine Kleidung: grauer Hoodie der Marke "Jack & Jones" mit Stern-Symbol und umlaufendem Schriftzug "Expedition 1990 Core Trek Official Jack & Jones", dunkelgraue Jeanshose, schwarze Schirmmütze mit weißen Streifen der Marke "Robin Ruth", vorne Schriftzug "Moin Moin", schwarze Arbeitsschuhe und hellgrauer Rucksack.
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen?
- Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben?
- Wer hat den Tatverdächtigen vor der Tat am Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr morgens oder später auf seiner Flucht in Essen bemerkt?
- Wer kennt einen Mann, der nach dem 20. Juli 2023 plötzlich über deutlich mehr Bargeld verfügt hat?
Kripo Essen
Telefon: 0201 / 829 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Verfolgungsjagd und versuchte Vergewaltigung
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raubüberfall mit besonderem Tätermerkmal
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Brutaler Banküberfall in Höhr-Grenzhausen
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Einbruchsserie in Rheinland-Pfalz
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Diebesbande erbeutet 180.000 Euro Ersparnisse
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raub von Luxusuhren in Oldenburg
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 30.7.2025:Unbekannte entwenden hochgiftiges Arsen