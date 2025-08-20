  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Räuber in Essen mit Stimmprothese

Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raubüberfall mit besonderem Tätermerkmal

|

Beim Überfall auf einen Supermarkt in Essen fiel der Täter durch ein besonderes Hilfsmittel auf: Er benutzte eine Stimmprothese.

Nachgestellte Szene: Eine Verkäuferin räumt ein Regal ein. Hinter ihr steht ein Mann, der sich an den Hals fasst.

XY-Szenenfoto: Nur mit Hilfe einer implantierten Stimmprothese kann sich der Täter verständigen.

Quelle: ZDF

Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr im Essener Stadtteil Bedingrade: Kurz vor Geschäftsbeginn bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes einen Mann, der zielstrebig auf den Markt zuging und dann wortlos wartete, bis das Geschäft öffnete.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 20. August 2025": Moderator Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de.

20.08.2025

Täter mit implantierter Stimmprothese

Der Unbekannte ging anschließend direkt zur Angestellten in der Backstube, um sie anzusprechen. Er betätigte dafür einen Knopf an seinem Hals - offenbar nutzte er eine implantierte Stimmprothese. Seine Stimme klang metallisch verzerrt. Danach packte er die Frau und richtete einen Revolver auf sie.

Er zwang die beiden Angestellten, den Tresor zu öffnen und zwei Kasseneinlagen auszuleeren. Die dritte Kasseneinlage nahm er mit, doch diese fiel ihm im Gang herunter. Während er das Geld einsammelte, fotografierte ihn eine der beiden Angestellten unbemerkt mit ihrem Handy.

Foto des Tatverdächtigen: Der Gesuchte kniet vor einer offenen Kasseneinlage und sammelt Geld auf.

Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt und hat eine auffällige Narbe am Hals.

Quelle: Kripo Essen

Der Täter wies die Frauen an, im Tresorraum zu bleiben und floh mit seiner Beute in Höhe von rund 2.500 Euro. Eine der Mitarbeiterinnen verfolgte ihn in sicherer Distanz und konnte noch erkennen, dass er auf einem schwarz-weißen Herrenrad davonfuhr.

Satellitenbild von Essen-Bedingrade. Darauf markiert: der Tatort und der Fluchtweg des Täters

Tatort war ein City-Supermarkt in Essen-Bedingrade. Der Täter floh anschließend Richtung Donnerberg.

Quelle: Google Earth / ZDF

Personenbeschreibung

Der Gesuchte war etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur, graue Haare, ein westeuropäisches Erscheinungsbild und eine Narbe im rechten Halsbereich, eventuell von einer OP, bei der der Kehlkopf entfernt worden ist. Auffällig: Er hatte vermutlich eine Stimmprothese mittig am Hals, seine Stimme klang wie ein Computer.

Er floh auf einem schwarz-weißen Herrenrad. Seine Kleidung: grauer Hoodie der Marke "Jack & Jones" mit Stern-Symbol und umlaufendem Schriftzug "Expedition 1990 Core Trek Official Jack & Jones", dunkelgraue Jeanshose, schwarze Schirmmütze mit weißen Streifen der Marke "Robin Ruth", vorne Schriftzug "Moin Moin", schwarze Arbeitsschuhe und hellgrauer Rucksack.

Abbildungs eines Kapuzenpullis der Marke Jack & Jones in der Farbe Trooper-Grau.

Diesen Hoodie von Jack & Jones in Grau soll der Täter während des Überfalls getragen haben.

Quelle: Kripo Essen

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen?
  • Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben?
  • Wer hat den Tatverdächtigen vor der Tat am Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 7 Uhr morgens oder später auf seiner Flucht in Essen bemerkt?
  • Wer kennt einen Mann, der nach dem 20. Juli 2023 plötzlich über deutlich mehr Bargeld verfügt hat?

Abbildung einer Schirmmütze mit dem Markennamen "Robin Ruth" mit der Aufschrift "Moin Moin" vorne und hinten

Der Täter trug eine auffällige Basecap mit der Aufschrift "MOIN MOIN" von "Robin Ruth".

Quelle: KI-generiert

Kripo Essen
Telefon: 0201 / 829 0

Quelle: ZDF
