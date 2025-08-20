Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Diebesbande erbeutet 180.000 Euro Ersparnisse
Ein älteres Ehepaar hat seine gesamten Ersparnisse bei der Bank abgehoben. Kurz darauf wurde es in Magdeburg beraubt. Wussten die Täter, wann und wo sie zuschlagen mussten?
Eine älteres Ehepaar plante, ihre gesamte Barschaft den Kindern zu schenken. Am 6. Juni 2024 holten die beiden 82-Jährigen gegen 10 Uhr das Geld in der Hauptgeschäftsstelle ihrer Bank im City Carré in Magdeburg ab: insgesamt 180.000 Euro. Die Scheine verstauten sie in einer mitgebrachten Handtasche und begaben sich anschließend direkt zu ihrem Auto, das nur 600 Meter entfernt im Parkhaus stand.
Umzingelt im Parkhaus
Im Wagen wurden sie plötzlich von Fremden umringt. Die unbekannten Personen gaben vor, Geldscheine würden unter dem Auto liegen und versperrten den Weg. Als das Ehepaar schließlich ausstieg, wurde es bedrängt, dann flüchteten die Fremden plötzlich.
Als die 82-Jährigen wieder einstiegen, war die Tasche mit den Ersparnissen verschwunden. Die Polizei stellte später ein paar Dutzend Reißnägel unter dem Auto des Paars fest und einen aufgestochenen Reifen. Die Kripo glaubt, dass die Tat von Mitgliedern einer Bande ausgeführt worden sein könnte.
Personenbeschreibungen
Von zwei mutmaßlichen Bandenmitgliedern gibt es Phantombilder. Einer der Gesuchten ist etwa 30 Jahre alt, von südeuropäischem oder südosteuropäischem Erscheinungsbild, 1,80 Meter groß, schlank, dunkelblond, mit leicht gewellten, kurzen Haaren und Scheitel. Er trug eine bräunliche Sommerjacke.
Seine Komplizin soll 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, ebenfalls südländisches Erscheinungsbild, bräunlich-rötliche, schulterlange Haare im Bobschnitt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, von etwas kräftigerer Statur. Sie hatte insgesamt eine gepflegte Erscheinung.
Gestohlene Gegenstände
Die 180.000 Euro waren gebündelt in 200-Euro-Scheinen. Das Bargeld war verstaut in einer blauen Handtasche aus Stoff mit braunen Henkeln.
Wichtige Örtlichkeiten
Am 6. Juni 2024 holte das Paar das Bargeld in der Bankfiliale im City-Carré in Magdeburg ab. Gegen 11 Uhr wurden sie im Parkhaus des Allee Centers von den Unbekannten umzingelt und bestohlen.
Fragen nach Zeugen
- Wer erkennt die beiden Personen auf den Phantombildern?
- Wer hat am Donnerstag, 6. Juni 2024, am Parkhaus Allee Center oder der Bankfiliale im City-Carré in Magdeburg relevante Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
- Wem ist die gestohlene Tasche der Geschädigten zum Kauf angeboten oder geschenkt worden?
- Wer kennt eine oder mehrere Personen, die plötzlich über viel Bargeld verfügten oder ungewöhnlich teure Anschaffungen machten und zur Herkunft des Geldes keine stimmige Aussage machen konnten?
Kripo Magdeburg,
Telefon: 0391 / 546 10 10
Ab 21. August: 0391 / 546 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Verfolgungsjagd und versuchte Vergewaltigung
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raubüberfall mit besonderem Tätermerkmal
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Brutaler Banküberfall in Höhr-Grenzhausen
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Einbruchsserie in Rheinland-Pfalz
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Diebesbande erbeutet 180.000 Euro Ersparnisse
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raub von Luxusuhren in Oldenburg
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 30.7.2025:Unbekannte entwenden hochgiftiges Arsen