Ein älteres Ehepaar hat seine gesamten Ersparnisse bei der Bank abgehoben. Kurz darauf wurde es in Magdeburg beraubt. Wussten die Täter, wann und wo sie zuschlagen mussten?

XY-Szenenfoto: Ein betagtes Paar merkt, dass ihre gesamten Ersparnisse gestohlen wurden. Quelle: ZDF

Eine älteres Ehepaar plante, ihre gesamte Barschaft den Kindern zu schenken. Am 6. Juni 2024 holten die beiden 82-Jährigen gegen 10 Uhr das Geld in der Hauptgeschäftsstelle ihrer Bank im City Carré in Magdeburg ab: insgesamt 180.000 Euro. Die Scheine verstauten sie in einer mitgebrachten Handtasche und begaben sich anschließend direkt zu ihrem Auto, das nur 600 Meter entfernt im Parkhaus stand.

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 20.08.2025

Umzingelt im Parkhaus

Im Wagen wurden sie plötzlich von Fremden umringt. Die unbekannten Personen gaben vor, Geldscheine würden unter dem Auto liegen und versperrten den Weg. Als das Ehepaar schließlich ausstieg, wurde es bedrängt, dann flüchteten die Fremden plötzlich.

Als die 82-Jährigen wieder einstiegen, war die Tasche mit den Ersparnissen verschwunden. Die Polizei stellte später ein paar Dutzend Reißnägel unter dem Auto des Paars fest und einen aufgestochenen Reifen. Die Kripo glaubt, dass die Tat von Mitgliedern einer Bande ausgeführt worden sein könnte.

Der Tatort war ein Parkplatz in vorderster Reihe und von potenziellen Zeugen gut einsehbar. Quelle: ZDF

Personenbeschreibungen

Von zwei mutmaßlichen Bandenmitgliedern gibt es Phantombilder. Einer der Gesuchten ist etwa 30 Jahre alt, von südeuropäischem oder südosteuropäischem Erscheinungsbild, 1,80 Meter groß, schlank, dunkelblond, mit leicht gewellten, kurzen Haaren und Scheitel. Er trug eine bräunliche Sommerjacke.

Seine Komplizin soll 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein, ebenfalls südländisches Erscheinungsbild, bräunlich-rötliche, schulterlange Haare im Bobschnitt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, von etwas kräftigerer Statur. Sie hatte insgesamt eine gepflegte Erscheinung.

Die Polizei Magdeburg sucht aktuell diese Frau und diesen Mann. Quelle: Kripo Magdeburg

Gestohlene Gegenstände

Die 180.000 Euro waren gebündelt in 200-Euro-Scheinen. Das Bargeld war verstaut in einer blauen Handtasche aus Stoff mit braunen Henkeln.

Wer weiß etwas über den Verbleib der Handtasche? Quelle: Kripo Magdeburg

Wichtige Örtlichkeiten

Am 6. Juni 2024 holte das Paar das Bargeld in der Bankfiliale im City-Carré in Magdeburg ab. Gegen 11 Uhr wurden sie im Parkhaus des Allee Centers von den Unbekannten umzingelt und bestohlen.

Nur 600 Meter Fußweg liegen zwischen dem Parkhaus und der Bankfiliale in Magdeburg. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt die beiden Personen auf den Phantombildern?

Wer hat am Donnerstag, 6. Juni 2024, am Parkhaus Allee Center oder der Bankfiliale im City-Carré in Magdeburg relevante Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wem ist die gestohlene Tasche der Geschädigten zum Kauf angeboten oder geschenkt worden?

Wer kennt eine oder mehrere Personen, die plötzlich über viel Bargeld verfügten oder ungewöhnlich teure Anschaffungen machten und zur Herkunft des Geldes keine stimmige Aussage machen konnten?

Zuständig Kripo Magdeburg,

Telefon: 0391 / 546 10 10

Ab 21. August: 0391 / 546 0