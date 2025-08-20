Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raub von Luxusuhren in Oldenburg
Nicht einmal zwei Minuten benötigten zwei bewaffnete Täter, um beim Überfall auf einen Oldenburger Juwelier Uhren im Wert von einer halben Million Euro zu rauben.
Oldenburg, 11. Februar 2025: Am frühen Abend drangen zwei unbekannte Männer in ein Juweliergeschäft in der Haarenstraße ein. Die gesamte Tat spielte sich innerhalb von nicht einmal zwei Minuten ab.
Überwachungskameras nahmen alles auf
Einer der Räuber bedrohte die Angestellten mit einer Pistole, während sein Komplize hochwertige Luxusuhren in eine Sportasche einpackte. Beim Verlassen des Geschäfts setzten die Räuber Reizgas ein und verletzten dadurch mehrere Personen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über die "Schmale Straße" in Richtung Theater.
Gestohlene Luxusuhren
Die Täter erbeuteten insgesamt 25 hochwertige Luxusuhren im Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro. Unter den gestohlenen Stücken befanden sich unter anderem:
Personenbeschreibung
Der erste Täter wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt und trug eine dunkle, glänzende Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Strickmütze und war mit einem Schal maskiert. Er bedrohte die Anwesenden mit einer Pistole.
Der zweite Täter war etwa gleich groß. Er trug eine gelb-beige Winterjacke mit Kapuze, gelb-beige Sneaker sowie eine helle Strickmütze und war teilweise maskiert. Zusätzlich führte er eine Umhängetasche bei sich, vermutlich mit Teilen der Beute.
Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Täter vor der Tat in Oldenburg oder Umgebung in einer Ferien- oder Monteurswohnung aufgehalten haben könnten.
Tatwerkzeuge
Die Ermittlungen ergaben, dass einer der Täter mit einer Schreckschusspistole bewaffnet war - vermutlich eine Zoraki 918 des türkischen Herstellers Atak Arms. Außerdem kam ein massiver Zimmermannshammer der Marke Wisent, vertrieben von der Baumarktkette Bauhaus, zum Einsatz.
Fragen nach Zeugen
- Wem sind nach dem 11. Februar 2025 die geraubten Uhren zum Kauf angeboten worden?
- Wer hat die Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Angaben zum Fluchtweg machen?
- Haben sich die Gesuchten möglicherweise in den Tagen vor der Tat in Oldenburg oder Umgebung auffällig verhalten oder kurzzeitig eine Unterkunft gemietet?
Kripo Oldenburg
Telefon: 0441 / 790 44 44
Ab 21. August: 0441 / 790 0
