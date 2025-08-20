Nicht einmal zwei Minuten benötigten zwei bewaffnete Täter, um beim Überfall auf einen Oldenburger Juwelier Uhren im Wert von einer halben Million Euro zu rauben.

Die Überwachungskameras zeichneten die beiden Täter bei der Tat auf. Quelle: Kripo Oldenburg

Oldenburg, 11. Februar 2025: Am frühen Abend drangen zwei unbekannte Männer in ein Juweliergeschäft in der Haarenstraße ein. Die gesamte Tat spielte sich innerhalb von nicht einmal zwei Minuten ab.

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Bank war einer der Fälle der aktuellen Sendung. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 20.08.2025

Überwachungskameras nahmen alles auf

Einer der Räuber bedrohte die Angestellten mit einer Pistole, während sein Komplize hochwertige Luxusuhren in eine Sportasche einpackte. Beim Verlassen des Geschäfts setzten die Räuber Reizgas ein und verletzten dadurch mehrere Personen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über die "Schmale Straße" in Richtung Theater.

Gestohlene Luxusuhren

Die Täter erbeuteten insgesamt 25 hochwertige Luxusuhren im Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro. Unter den gestohlenen Stücken befanden sich unter anderem:

Rolex Day Date 40 Quelle: Kripo Oldenburg Rolex Day Date 40 aus 950er Platin mit diamantbesetzter Lünette und Diamant Baguetten auf dem Zifferblatt (Ref. 228396TBR). Wert: 120.000 Euro. Audemars Piguet Royal Oak Quelle: Kripo Oldenburg Audemars Piguet Royal Oak, Modell 15500OR.OO.1220OR.01, Gehäuse aus Roségold mit charakteristischem Gliederarmband. Wert: 92.000 Euro. Rolex Cosmograph Daytona Quelle: Kripo Oldenburg Rolex Cosmograph Daytona (Ref. 126515LN) in Roségold mit schwarzem Zifferblatt und Keramiklünette. Wert: 35.000 Euro. A. Lange & Söhne Lange 1 "Time Zone" Quelle: Kripo Oldenburg A. Lange & Söhne Lange 1 "Time Zone" (Ref. 116.039) aus 750er Weißgold mit massivem Silberzifferblatt und Lederarmband. Wert: 45.000 Euro. Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Quelle: Kripo Oldenburg Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph (Ref. 26175ST.00.1356ST.02) in Edelstahl mit markanter Achtkantlünette. Wert: 44.900 Euro. Rolex Daytona Quelle: Kripo Oldenburg Rolex Daytona in 18 Karat Weißgold (Ref. 116509) mit sportlichem Chronographenwerk. Wert: 43.000 Euro. Rolex Yachtmaster 40 Quelle: Kripo Oldenburg Rolex Yachtmaster 40 (Ref. 16628) in Gelbgold, sportlich elegant mit charakteristischer Drehlünette. Wert: 32.000 Euro.

Personenbeschreibung

Der erste Täter wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt und trug eine dunkle, glänzende Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Strickmütze und war mit einem Schal maskiert. Er bedrohte die Anwesenden mit einer Pistole.

Der zweite Täter war etwa gleich groß. Er trug eine gelb-beige Winterjacke mit Kapuze, gelb-beige Sneaker sowie eine helle Strickmütze und war teilweise maskiert. Zusätzlich führte er eine Umhängetasche bei sich, vermutlich mit Teilen der Beute.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Täter vor der Tat in Oldenburg oder Umgebung in einer Ferien- oder Monteurswohnung aufgehalten haben könnten.

Tatwerkzeuge

Die Ermittlungen ergaben, dass einer der Täter mit einer Schreckschusspistole bewaffnet war - vermutlich eine Zoraki 918 des türkischen Herstellers Atak Arms. Außerdem kam ein massiver Zimmermannshammer der Marke Wisent, vertrieben von der Baumarktkette Bauhaus, zum Einsatz.

Einer echten Pistole verblüffend ähnlich. Hiermit wurden die Angestellten bedroht. Quelle: Kripo Oldenburg

Fragen nach Zeugen

Wem sind nach dem 11. Februar 2025 die geraubten Uhren zum Kauf angeboten worden?

Wer hat die Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Angaben zum Fluchtweg machen?

Haben sich die Gesuchten möglicherweise in den Tagen vor der Tat in Oldenburg oder Umgebung auffällig verhalten oder kurzzeitig eine Unterkunft gemietet?

Zuständig Kripo Oldenburg

Telefon: 0441 / 790 44 44

Ab 21. August: 0441 / 790 0