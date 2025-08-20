Kaum hatte eine Bankangestellte morgens die Eingangstür aufgeschlossen, stand der Täter schon vor ihr. Aus einem normalen Arbeitstag wurde ein Moment größter Angst.

XY-Szenenfoto: Zwei Sparkassen-Angestellte wurden von einem maskierten Täter mit einer Pistole in seine Gewalt gebracht. Quelle: ZDF

Donnerstag, 4. Januar 2024, gegen 8 Uhr. Eine Angestellte einer Sparkassen-Filiale in Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz wollte durch das Foyer den Mitarbeiterbereich betreten. Plötzlich stand ein maskierter Mann mit einer Pistole vor ihr und drängte sie in die Büroräume.

Opfer misshandelt

Der Unbekannte fesselte sein Opfer mit einem schwarzen, 70 Zentimeter langen Kabelbinder. Während sie auf eine zweite Angestellte warteten, bedrohte der Täter die Frau und trat ihr mit voller Wucht auf den Fuß.

Der Täter wollte an den Tagesgeldtresor. Aus Sicherheitsgründen ging das aber nur zu zweit, weshalb er auf eine weitere Angestellte warten musste. Diese traf um 8:30 Uhr ein. Er zwang die beiden Angestellten, ihm den Tresor zu öffnen, nahm das Bargeld und flüchtete gegen 8:50 Uhr durch einen Seitenausgang.

Die Sparkasse befindet sich im Zentrum der Stadt Höhr-Grenzhausen. Quelle: Google Earth / ZDF

Täterbeschreibung

Der Täter war vermutlich 35 bis 45 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte dunkelbraune Augen und war kräftig-untersetzt gebaut, hatte aber möglicherweise auch einfach zusätzliche Kleidung unter einem zweiteiligen Blaumann angezogen. Er trug eine schwarze Kapuze, ein schwarzes Halstuch mit weißem Muster und schwarze Handschuhe. Er hatte eine schwarze Adidas-Sporttasche. Seine Schuhe waren schwarze Sneaker mit weißer Kappe und Sohle, ähnlich Converse "Chucks".

Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet und fesselte die Opfer mit ca. 70 Zentimeter langen schwarzen Kabelbindern. Der Mann äußerte, er habe eine Firma gehabt, die durch den Staat in die Pleite getrieben worden sei. Die Opfer nahmen einen leichten, möglicherweise südländischen oder südosteuropäischen Akzent wahr.

Der Verdächtige wurde durch die Überwachungskameras nur von hinten aufgezeichnet. Quelle: Kripo Koblenz

Fragen nach Zeugen

Wer hat Ende Dezember 2023 / Anfang 2024 verdächtige Beobachtungen rund um die Sparkasse in Höhr-Grenzhausen an der Ecke Rathausstraße / Am Damm gemacht?

Wer glaubt, den Gesuchten zu kennen?

Wer hat die Flucht des Täters beobachtet?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde von Seiten der betroffenen Sparkasse eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Koblenz,

Telefon: 0261 / 103 503 99

Ab 21. August: 0261 / 103 0