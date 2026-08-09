Waldbrände in Kanada: Notstand in British Columbia ausgerufen

Die kanadische Provinz hat wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände den Notstand ausgerufen. Menschen wurden vom Feuer eingeschlossen und mussten aus der Luft gerettet werden.

Wegen schwerer Waldbrände hat die kanadische Provinz British Columbia den Notstand ausgerufen. Mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Rund 1.500 Feuerwehrleute sind im Einsatz. 09.08.2026 | 0:17 min

Wegen sich rasant ausbreitender Waldbrände hat British Columbia im Westen von Kanada den Notstand ausgerufen. Mehr als 20.000 Menschen mussten wegen der Brände in Sicherheit gebracht werden. Besonders betroffen ist die Gemeinde Summerland mit rund 12.000 Einwohnern.

"Wir wissen, dass es erhebliche Verluste von Häusern und Eigentum gegeben hat", erklärte der Regierungschef von British Columbia, David Eby, am Samstag (Ortszeit).

Wir wissen auch, dass einige Menschen aufgrund der sich rasch ändernden Lage eingeschlossen wurden. „ David Eby, British Columbias Regierungschef

Die durch die Flammen abgeschnittenen Menschen würden aus der Luft evakuiert, fügte Eby hinzu. Die Bedingungen seien "extrem gefährlich" und änderten sich von Minute zu Minute. Die Katastrophenschutzministerin der Provinz, Kelly Greene, rief den Notstand aus.

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Starker Wind begünstigt Ausbreitung des Brandes

Das sogenannte Bald Range Feuer war am Freitag bei starkem Wind nach Angaben der Behörden innerhalb kurzer Zeit auf rund 9.500 Hektar angewachsen. Die Flammen erreichten das Gebiet um Summerland und bedrohten auch Ortschaften in den umliegenden Tälern.

Kanadas Premierminister Mark Carney dankte im Onlinedienst X den Feuerwehrleuten und Rettungskräften dafür, dass sie "unermüdlich für die Sicherheit der Menschen arbeiten".

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Waldbrand ist weiterhin sehr aktiv

Der Brand war erstmals am frühen Freitagabend gemeldet worden. Eby warnte am Samstag, dass das Feuer "nach wie vor sehr aktiv ist und erhebliche Herausforderungen mit sich bringt".

Oberste Priorität sei es, Menschenleben zu schützen und Rettungseinsätze zu unterstützen. Die Behörden arbeiteten mit den örtlichen Stellen daran, Unterkünfte und weitere Hilfe für Evakuierte bereitzustellen. Derzeit seien dafür ausreichend Ressourcen vorhanden.

Bereits mehr als 100 Waldbrände in British Columbia

In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon waren außer Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit größeren Waldbränden zu kämpfen. Nach Angaben des nationalen Waldbrandzentrums haben die Brände im bisherigen Jahresverlauf landesweit eine Fläche von vier Millionen Hektar erfasst.

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Heißes und trockenes Wetter begünstigt in weiten Teilen Kanadas die Waldbrände. Einer aktuellen Studie der Forscher der Gruppe World Weather Attribution (WWA) zufolge hat der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände in Kanada in diesem Jahr etwa verdoppelt.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters