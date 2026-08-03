USA: Waldbrände richten schwere Verwüstungen in Spokane an

Gebiet um Großstadt Spokane:Waldbrände richten Verwüstungen im Nordwesten der USA an
Hunderte Gebäude und zahlreiche Fahrzeuge zerstört: Mehrere Waldbrände haben für Verwüstungen in der US-Großstadt Spokane gesorgt. Tausende Menschen flohen in langen Autoschlangen.
Heftige Waldbrände haben in der Stadt Spokane im Nordwesten der USA schwere Verwüstungen angerichtet und tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag wurden im Gebiet der 230.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Washington hunderte Gebäude und zahlreiche Fahrzeuge zerstört. Bürgermeisterin Lisa Brown sagte, es sei noch unklar, ob es auch Tote gegeben habe.
Sheriff John Nowels sagte, bislang seien weder Tote noch Verletzte gemeldet worden. Er warnte aber, angesichts des Ausmaßes der Brände - und weil Überprüfungen während aktiver Feuer schwierig seien - "könnte sich das ändern".
Drei Waldbrände in und um Spokane
Insgesamt drei Brände wüteten in und um Spokane. In manchen Vierteln blieben nur noch die Schornsteine von Häusern übrig, wie auf Bildern zu sehen war, die der örtliche Fernsehsender KXLY im Onlinedienst X veröffentlichte. Demnach wurden mindestens 600 Gebäude zerstört oder beschädigt.
X-Post von KXLY-Reporterin Angela Jara
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Laut dem Nachrichtensender CNN wurden bis Sonntagmorgen mindestens 2.180 Hektar Fläche zerstört. Dichter Rauch lag über der Stadt. Einwohner flohen in langen Autoschlangen.
Die Bewohnerin Tena Risley sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie habe Flammen hinter Bäumen in der Nähe ihres Hauses gesehen und Panik bekommen. Sie habe ihren Hund und einige Dinge gepackt und sei mit dem Auto geflohen, der Verkehr habe sich aber gestaut. "Da waren wahrscheinlich hunderte und aberhunderte Autos."
Auch Südeuropa kämpft gegen Waldbrände - alle aktuellen Entwicklungen im Blog:
Höchste Evakuierungswarnstufe - Notunterkunft eingerichtet
Für mehrere nördliche Viertel der Stadt war am Samstag die höchste Evakuierungswarnstufe ausgerufen worden, verbunden mit dem Aufruf "Sofort verlassen". Der Gouverneur von Washington, Bob Ferguson, rief angesichts einer der schwersten Waldbrandsaisons seit Beginn der Aufzeichnungen den Notstand aus.
Für die Evakuierten wurde im Kongresszentrum von Spokane eine Notunterkunft eingerichtet. Die Nationalgarde des Bundesstaats erklärte, sie mobilisiere "mit Hochdruck" Einsatzkräfte zur Unterstützung der Stadt. Auf einer Pressekonferenz hatte Generalmajor Gent Welsh mit Blick auf die erwarteten Schäden gesagt:
Wetterdienst warnt vor "besonders gefährlicher Lage"
Im gesamten Bundesstaat Washington brannten nach Angaben des Gouverneursbüros 15 Feuer. Washington erlebt das vierte Dürrejahr in Folge - so viele hintereinander wie noch nie. "Unsere Rekorddürre und die starken Winde schaffen im gesamten Bundesstaat gefährliche Bedingungen", erklärte Gouverneur Ferguson. In Washington wurde der Notstand ausgerufen, bis Ende September sind die meisten offenen Feuer und das Verbrennen landwirtschaftlicher Abfälle untersagt.
Der Nationale Wetterdienst hatte für den Osten Washingtons zuvor wegen der extremen Brandgefahr eine Warnung vor einer "besonders gefährlichen Lage" ausgegeben. Der für die öffentlichen Ländereien zuständige Behördenleiter Dave Upthegrove erklärte:
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur aktuellen Waldbrandlage
Waldbrände nahe Athen:Griechenland: Hubschrauber stoßen zusammen - zwei Totemit Video2:26
Feuer in Griechenland:Flammen bedrohen Stadt Megaramit Video0:18
Französische Atlantikküste:Waldbrand bei Bordeaux "unter Kontrolle"mit Video1:25
Feuer in Griechenland:Waldbrände bedrohen Region um Athenmit Video0:38