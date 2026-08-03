USA: Waldbrände richten schwere Verwüstungen in Spokane an

Hunderte Gebäude und zahlreiche Fahrzeuge zerstört: Mehrere Waldbrände haben für Verwüstungen in der US-Großstadt Spokane gesorgt. Tausende Menschen flohen in langen Autoschlangen.

In Griechenland und den USA wüten Waldbrände. Die Flammen sind dort außer Kontrolle und Menschen müssen ihre Häuser verlassen. 03.08.2026 | 0:25 min

Heftige Waldbrände haben in der Stadt Spokane im Nordwesten der USA schwere Verwüstungen angerichtet und tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag wurden im Gebiet der 230.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Washington hunderte Gebäude und zahlreiche Fahrzeuge zerstört. Bürgermeisterin Lisa Brown sagte, es sei noch unklar, ob es auch Tote gegeben habe.

Sheriff John Nowels sagte, bislang seien weder Tote noch Verletzte gemeldet worden. Er warnte aber, angesichts des Ausmaßes der Brände - und weil Überprüfungen während aktiver Feuer schwierig seien - "könnte sich das ändern".

Drei Waldbrände in und um Spokane

Insgesamt drei Brände wüteten in und um Spokane. In manchen Vierteln blieben nur noch die Schornsteine von Häusern übrig, wie auf Bildern zu sehen war, die der örtliche Fernsehsender KXLY im Onlinedienst X veröffentlichte. Demnach wurden mindestens 600 Gebäude zerstört oder beschädigt.

X-Post von KXLY-Reporterin Angela Jara Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Laut dem Nachrichtensender CNN wurden bis Sonntagmorgen mindestens 2.180 Hektar Fläche zerstört. Dichter Rauch lag über der Stadt. Einwohner flohen in langen Autoschlangen.

Die Bewohnerin Tena Risley sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie habe Flammen hinter Bäumen in der Nähe ihres Hauses gesehen und Panik bekommen. Sie habe ihren Hund und einige Dinge gepackt und sei mit dem Auto geflohen, der Verkehr habe sich aber gestaut. "Da waren wahrscheinlich hunderte und aberhunderte Autos."

Auch Südeuropa kämpft gegen Waldbrände - alle aktuellen Entwicklungen im Blog:

Spanien, Frankreich, Griechenland, Türkei : Südeuropa kämpft gegen Waldbrände Während in Frankreich und Spanien viele Feuer unter Kontrolle sind, bleibt die Waldbrandlage in Griechenland und der Türkei angespannt. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

Höchste Evakuierungswarnstufe - Notunterkunft eingerichtet

Für mehrere nördliche Viertel der Stadt war am Samstag die höchste Evakuierungswarnstufe ausgerufen worden, verbunden mit dem Aufruf "Sofort verlassen". Der Gouverneur von Washington, Bob Ferguson, rief angesichts einer der schwersten Waldbrandsaisons seit Beginn der Aufzeichnungen den Notstand aus.

Für die Evakuierten wurde im Kongresszentrum von Spokane eine Notunterkunft eingerichtet. Die Nationalgarde des Bundesstaats erklärte, sie mobilisiere "mit Hochdruck" Einsatzkräfte zur Unterstützung der Stadt. Auf einer Pressekonferenz hatte Generalmajor Gent Welsh mit Blick auf die erwarteten Schäden gesagt:

Wenn die Sonne untergeht und wieder aufgeht, werden wir schockiert sein. „ Generalmajor Gent Welsh

Die anhaltende Trockenheit in Europa rückt den Brandschutz in Deutschland in den Fokus. Es gebe "nach wie vor einen Nachholbedarf“, so Ulrich Cimolino, Leiter des Arbeitskreises Waldbrand des Deutschen Feuerwehrverbandes. 03.08.2026 | 5:23 min

Wetterdienst warnt vor "besonders gefährlicher Lage"

Im gesamten Bundesstaat Washington brannten nach Angaben des Gouverneursbüros 15 Feuer. Washington erlebt das vierte Dürrejahr in Folge - so viele hintereinander wie noch nie. "Unsere Rekorddürre und die starken Winde schaffen im gesamten Bundesstaat gefährliche Bedingungen", erklärte Gouverneur Ferguson. In Washington wurde der Notstand ausgerufen, bis Ende September sind die meisten offenen Feuer und das Verbrennen landwirtschaftlicher Abfälle untersagt.

Der Nationale Wetterdienst hatte für den Osten Washingtons zuvor wegen der extremen Brandgefahr eine Warnung vor einer "besonders gefährlichen Lage" ausgegeben. Der für die öffentlichen Ländereien zuständige Behördenleiter Dave Upthegrove erklärte:

Dieses Jahr gehört schon jetzt zu den arbeitsreichsten Waldbrandjahren seit Beginn der Aufzeichnungen - und der August hat gerade erst begonnen. „ Dave Upthegrove, Nationaler Wetterdienst

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Quelle: AFP