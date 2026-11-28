Gaming-Tipps im November:Kampfansage: Legend of Zelda gegen GTA 6
von Andreas Garbe
Das Remake des bislang bestbewerteten Videospiels nimmt es mit dem größten Hype-Spiel seit langem auf, mit "Grand Theft Auto 6". Und am Ende gewinnen alle. Die Gaming-Tipps.
Wer in die Releaselisten von Videospielen schaut, merkt: Es erscheinen am Ende dieses Jahres viel weniger Games als sonst. Das Weihnachtsgeschäft ist die lukrativste Jahreszeit, aber gegen die Übermacht von "GTA 6" möchte kaum jemand antreten. Einen Herausforderer gab es allerdings: das bestbewertete Videospiel der Geschichte in neuer Aufmachung.
Nintendo schickte genau zwei Wochen vor "GTA 6" seinen meist grüngekleideten Helden Link in den Ring, ein Remake. Mit Erfolg: Schon nach vier Tagen waren über fünf Millionen Stück verkauft, was einen Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar ergibt, eine gute Woche bevor Gamer dann das Zehnfache in GTA 6 investiert haben. Das konnte wohl auch nur die Zelda-Serie schaffen.
Eine Prinzessin, zwei Zeitebenen
In "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" spiele ich den jungen Link, der im Kokiri-Wald aufwächst und den Auftrag bekommt, die Welt zu retten. Ich lerne Prinzessin Zelda kennen und erfahre, dass sich der König des Gerudo-Volkes gegen sie und ihren Vater verschworen hat.
Ich kenne damit meinen Endgegner und muss auf dem Weg zu ihm diverse Verliese überstehen, Rätsel lösen, etliche Gegner bekämpfen, skurrile Figuren kennenlernen und allerlei Aufträge erledigen. Spannend ist, dass das Spiel auf zwei Zeitebenen spielt und ich zwischen denen hin- und herschalten muss.
Neue Grafikreferenz für die Switch 2
An einem Punkt springe ich sieben Jahre in die Zukunft und bin vom Kind zum Teenager geworden. Die Welt ist von dem bösen König weitgehend erobert und in Finsternis gehüllt worden und in dieser Zeitebene muss ich unter anderem den Feuer- und Wassertempel überwinden. Kämpfe und Rätsel erwarten mich dort gleichermaßen.
Was dieses Remake wirklich meisterhaft macht, ist, den teils skurrilen Charme eines Klassikers zu erhalten, diesen aber mit in die Ära von 4K-Grafiken zu holen. Figuren, Pflanzen, Bodennebel… all diese Details sind bestechend schön und in der Summe eine Qualität, die auf der Switch 2 bislang einmalig ist.
Original von 1998 mit Bestwertung
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" erschien erstmals 1998 für die N64-Konsole und gilt als eines der einflussreichsten Games der Geschichte. Als erster 3D-Titel der Serie setzte das Spiel Maßstäbe für die ganze Branche, hielt die Steuerung simpel und intuitiv, vor allem in Kämpfen.
Dass ich per Schultertaste einen Gegner anvisieren kann und ihm zugewandt bleibe, selbst während ich mich seitlich bewege oder springe, geht auf dieses Spiel zurück. Z-Targeting wurde das genannt. Das Gameplay war abwechslungsreich und das Gefühl der Freiheit, über die Ebene von Hyrule zu reiten, lange unerreicht.
Bestwertung für "Ocarina of Time" und "GTA 6"
Das Zelda-Original hat mit 99 Prozent fast drei Jahrzehnte lang die ewige Bestenliste der Webseite "Metacritic" alleine angeführt, die aus ausgewählten Kritikerwertungen einen Durchschnitt bildet. Das Remake ist - nach aktuellem Stand - immerhin noch unter den Top 40.
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ist das Remake eines der einflussreichsten Videospiele überhaupt, erstmals 1998 für die N64-Konsole erschienen. Das Remake ist für die Switch erhältlich, ab 60 Euro und frei ab zwölf Jahren.
"Grand Theft Auto 6" ist zweifelsohne das gefragteste Videospiel seit Jahren und die neue Messlatte beim sogenannten Open-World-Genre. Es ist für PlayStation und Xbox erhältlich, ab 80 Euro, frei nur ab 18 Jahren.
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