Social Freezing:Warum immer mehr Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen
von Ina Baltes
Immer mehr Frauen lassen ihre jungen Eizellen einfrieren, um später Mutter werden zu können. Besonders Akademikerinnen mit Kinderwunsch nutzen das Verfahren.
Julia Bösch ist Anfang 30, eine erfolgreiche Unternehmerin in der Online-Modebranche, als sie beginnt über Kinder nachzudenken. Einen Partner hat sie damals nicht. Sie entschließt sich zum Social Freezing. Heißt: ohne medizinischen Grund werden nach einer Hormonbehandlung unter Narkose mehrere Eizellen entnommen.
Social Freezing: Schwangerschaft im 45. Lebensjahr möglich
Diese sind jung und oft hochwertig und werden dann bei minus 196 Grad gelagert. Sie können Jahre später aufgetaut und befruchtet in die Gebärmutter eingesetzt werden. Bei maximal rund 45 Jahren liegt dann das Alter, in dem Frauen mit diesen jungen Eizellen noch schwanger werden könnten.
Julia Bösch lernt noch während des Social Freezing-Prozesses ihren jetzigen Mann kennen. Die beiden bekommen mit den eingefrorenen Eizellen ein gesundes Kind.
Qualität der Eizellen nimmt bei Frauen ab 30 ab
Schon ab 30 nimmt bei den Frauen Anzahl und Qualität der Eizellen ab, ab 35 geht die Kurve steil nach unten. Und mit Ende 30 werden nur noch fünf Prozent aller Frauen in einem Zyklus problemlos schwanger. Ein enges Zeitfenster also besonders für Frauen mit langer Ausbildung - ein Thema, das in Deutschland immer relevanter wird.
Das merkt auch Dr. Julia Holtschmidt in der Pan-Klinik in Köln. Die Reproduktionsmedizinerin registriert ein deutlich wachsendes Interesse am Social Freezing, wohl auch weil Influencer mit Millionen Followern das Thema publik machen. Die Patientinnen, die kommen seien oft in großer seelischer Not.
Google und Apple bieten Zuschüsse für Social Freezing
Trotzdem ist Social Freezing ein Tabuthema in Deutschland. In Großbritannien und in den USA zum Beispiel wird das Thema viel offener diskutiert. In den USA bieten Firmen, wie zum Beispiel Google oder Apple, auch Zuschüsse an zum Social Freezing für ihre Mitarbeiterinnen.
Dass das Thema in Deutschland immer noch schambehaftet ist, merken wir auch in dieser ZDF-Recherche: es gibt kaum Frauen, die über dieses Thema öffentlich sprechen möchten. Julia Bösch ist sich bewusst, dass sie eine Ausnahme ist.
Das Kryokonservieren, so der Fachbegriff, ist seit rund 10 Jahren in Deutschland zugelassen, erklärt Dr. Holtschmidt. Eine nachgewiesen sichere Methode, die entstehenden Kinder sind gesund.
Krankenkassen zahlen Medical Freezing, Social Freezing nicht
Das Social Freezing wird vom Medical Freezing unterschieden. Dabei handelt es sich um die gleiche Methode, das Einfrieren aber findet aus medizinischen Gründen statt. Meist steht den Frauen eine Chemotherapie bevor, die die Eizellen schädigen könnte. Diese Behandlung zahlt die Krankenkasse.
Das Social Freezing kostet rund 5.000 Euro pro Behandlung und wird nicht erstattet. Rund 3.000 Personen haben 2023 ihre Eizellen einfrieren lassen, so das deutsche Ärzteblatt. Die Zahl steige stetig.
Reproduktionsmedizinerin: Karriere und Kinder müssen besser vereinbar sein
Julia Holtschmidt ist wichtig, dass ihre Patientinnen auch weiterhin versuchen sollten, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Denn die Wahrscheinlichkeit durchs Social Freezing schwanger zu werden liege nur bei rund 30 Prozent und eine Schwangerschaft garantieren könne man sowieso nie.
Am besten wäre, so Holtschmidt, wenn Arbeitswelt und Familienpolitik von den Entscheidern anders gestaltet würde, damit Frauen Karriere und Kinder hierzulande besser vereinbaren könnten.
Ina Baltes berichtet aus dem ZDF-Studio in Düsseldorf.
