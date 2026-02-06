Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück - Verdacht auf Giftstoff

Gefahr durch Cereulid:Giftstoff-Verdacht: Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück
Danone weitet den Rückruf von Babynahrung massiv aus: Über 120 Chargen der Marken Aptamil und Milumil sind wegen möglicher Belastung mit dem Giftstoff Cereulid betroffen.
Der Lebensmittelriese Danone hat den Rückruf von Babynahrung in Deutschland wegen möglicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid deutlich ausgeweitet. Danone rief mehr als 120 Produktionschargen der Marken Aptamil und Milumil in Deutschland und Österreich zurück. Dies geschehe "vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert", erklärte das Unternehmen.
Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann.
Rückruf betrifft mehr als 120 Produktionschargen
Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Der französische Lebensmittelkonzern hatte vor einer Woche in Deutschland zunächst drei Chargen der Babynahrung Aptamil zurückgerufen. Am selben Tag wurden in Österreich vier Chargen von Aptamil zurückgerufen.
Der neue Rückruf vom Donnerstag betrifft mehr als 120 Produktionschargen von Aptamil und Milumil mit verschiedenen Verpackungsgrößen und Mindesthaltbarkeitsdaten. Eltern können auf den Internetseiten aptaclub.de und milupa.de oder auf lebensmittelwarnung.de nachprüfen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist.
Arachidonsäure aus China unter Verdacht
Seit Anfang Januar haben Hersteller wie Nestlé, Danone und der französische Konzern Lactalis Babymilch in dutzenden Ländern wegen der möglichen Verunreinigung mit Cereulid zurückrufen müssen.
Es besteht der Verdacht, dass eine in China hergestellte Substanz, welche die für Säuglinge wichtige Arachidonsäure enthält, für die Verunreinigung verantwortlich sein könnte.
Die EU-Lebensmittelbehörde Efsa schlug am Montag einen Richtwert für Cereulid vor. Eine Konzentration von mehr als 0,054 Mikrogramm pro Liter in Säuglingsnahrung oder mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter in Folgenahrung "könnten zu einer Überschreitung der Sicherheitswerte führen", erklärte die Behörde mit Sitz in Rom am Montag.
Die Wissenschaftler schlugen für Säuglinge eine zulässige Tageshöchstdosis von 0,014 Mikrogramm Cereulid pro Kilogramm Körpergewicht vor.
Weitere Tests von Öko-Test
Mineralölrückstände im Speiseöl:Öko-Test: Viele Kern- und Nussöle mangelhaftvon Florence-Anne Kälble
Wichtiger Schutz vor Karies:Öko-Test untersucht Zahnpasta für Kindervon Florence-Anne Kälblemit Video4:51
Klassiker mit Mängeln:Öko-Test: Acrylamid in Bio-Butterkeksenvon Florence-Anne Kälble
Aufbackbrötchen im Öko-Test:Öko-Test: So gut sind Brötchen zum Aufbackenvon Florence-Anne Kälblemit Video29:44
40 Jahre Öko-Test:Produkt-Checks für den Verbraucherschutzvon Florence-Anne Kälblemit Video35:48
Öko-Test prüft Früchtemüslis:Früchtemüsli: Zuckerbombe zum Frühstückvon Florence-Anne Kälblemit Video4:34
Künstlicher Energiekick:Öko-Test: Proteinriegel - kein gesunder Snackvon Florence-Anne Kälblemit Video3:11
Abflussreiniger im Öko-Test:Rohrreiniger: Viel Chemie, wenig Wirkungvon Florence-Anne Kälblemit Video6:17
Mehr zum Thema Lebensmittelvergiftung
Mutter und Kinder beigesetzt:Türkei: Weitere Touristen wohl mit Vergiftung im Krankenhausmit Video5:31
- FAQ
Familie in Istanbul gestorben:Lebensmittelvergiftung: Wann sie tödlich enden kannmit Video5:31
ZDFtivi | logo!:Achtung, giftig!
Behandlung wegen Leberversagens:Gefährliche Pilzvergiftung: Kinder wohlauf