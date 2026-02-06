  3. Merkliste
Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück - Verdacht auf Giftstoff

Gefahr durch Cereulid:Giftstoff-Verdacht: Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück

|

Danone weitet den Rückruf von Babynahrung massiv aus: Über 120 Chargen der Marken Aptamil und Milumil sind wegen möglicher Belastung mit dem Giftstoff Cereulid betroffen.

Eine Mutter füttert ihr Baby mit einer Flasche.

Danone muss den Rückruf von Babynahrung deutlich ausweiten.

Quelle: Imago

Der Lebensmittelriese Danone hat den Rückruf von Babynahrung in Deutschland wegen möglicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid deutlich ausgeweitet. Danone rief mehr als 120 Produktionschargen der Marken Aptamil und Milumil in Deutschland und Österreich zurück. Dies geschehe "vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert", erklärte das Unternehmen.

Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann. 

Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden.

Mitteilung von Danone

Rückruf betrifft mehr als 120 Produktionschargen

Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Der französische Lebensmittelkonzern hatte vor einer Woche in Deutschland zunächst drei Chargen der Babynahrung Aptamil zurückgerufen. Am selben Tag wurden in Österreich vier Chargen von Aptamil zurückgerufen.

Nachrichten | Ratgeber
:Ernährung als Kind: Worauf es ankommt

Schon die Ernährung vor der Schwangerschaft beeinflusst die Entwicklung und Gesundheit von Baby und Kind. Das sind die Zusammenhänge.
Illustration einer Schwangeren mit Baby im Bauch

Der neue Rückruf vom Donnerstag betrifft mehr als 120 Produktionschargen von Aptamil und Milumil mit verschiedenen Verpackungsgrößen und Mindesthaltbarkeitsdaten. Eltern können auf den Internetseiten aptaclub.de und milupa.de oder auf lebensmittelwarnung.de nachprüfen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist.

Arachidonsäure aus China unter Verdacht

Seit Anfang Januar haben Hersteller wie Nestlé, Danone und der französische Konzern Lactalis Babymilch in dutzenden Ländern wegen der möglichen Verunreinigung mit Cereulid zurückrufen müssen.

Es besteht der Verdacht, dass eine in China hergestellte Substanz, welche die für Säuglinge wichtige Arachidonsäure enthält, für die Verunreinigung verantwortlich sein könnte.

Ein Teller mit Tortellini, Salat und Oliven. Im Vordergrund das Foto einer Familie: Frau, Mann und zwei Kinder. Die Gesichter der Kinder wurden im Bild technisch verfremdet.

Andrea Altmann kommt vom Abendessen bei ihrem Lieblings-Italiener - wenige Tage später ist sie tot. Möglicherweise durch gefährliche Bakterien aus dem Essen. Ihr Ehemann sucht nach Antworten.

10.09.2025 | 5:31 min

Die EU-Lebensmittelbehörde Efsa schlug am Montag einen Richtwert für Cereulid vor. Eine Konzentration von mehr als 0,054 Mikrogramm pro Liter in Säuglingsnahrung oder mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter in Folgenahrung "könnten zu einer Überschreitung der Sicherheitswerte führen", erklärte die Behörde mit Sitz in Rom am Montag.

Die Wissenschaftler schlugen für Säuglinge eine zulässige Tageshöchstdosis von 0,014 Mikrogramm Cereulid pro Kilogramm Körpergewicht vor.

Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete die ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück" am 06.02.2026 um 18:19 Uhr.

