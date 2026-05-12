Holocaust-Überlebender Albrecht Weinberg ist tot

Er überlebte drei Konzentrationslager, im hohen Alter kehrte er nach Deutschland zurück und berichtete von den Verbrechen der Nazis. Nun ist Albrecht Weinberg gestorben.

Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Er hat kürzlich seinen Geburtstag und die Premiere des Dokumentarfilms über sein Leben gefeiert. 12.05.2026 | 1:32 min

Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei am Dienstagvormittag im Alter von 101 Jahren "friedlich" gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda Dänekas der Nachrichtenagentur AFP in Leer. Weinberg hatte während der Nazizeit als Jugendlicher mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager sowie Todesmärsche überlebt. Seine Eltern und zahlreiche weitere Verwandte wurden damals von den Nationalsozialisten ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte der im ostfriesischen Rhauderfehn bei Leer geborene Weinberg nach New York aus, wo er jahrzehntelang lebte. 2012 kehrte er in hohem Alter in seine Heimat zurück und ließ sich in Leer nieder, um sich insbesondere in der Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen zu engagieren. Rhauderfehn und Leer ernannten ihn zum Ehrenbürger, nach ihm ist auch eine Schule benannt.

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"Seit seiner Rückkehr aus New York in seine ostfriesische Heimat vor 14 Jahren hat Albrecht unermüdlich und mit einer unvorstellbaren Energie von seinen schrecklichen Erlebnissen während des Nationalsozialismus berichtet und immer wieder vor dem Vergessen gewarnt", sagte Leers Bürgermeister Claus-Peter Horst.

Weinberg gab aus Protest Bundesverdienstkreuz zurück

Bundesweit für Aufsehen sorgte Weinberg im vergangenen Jahr, als er aus Protest gegen eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sein Bundesverdienstkreuz zurückgab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor noch vergeblich versucht, ihn umzustimmen.

Weinberg sagte AFP damals, er habe Sorge, dass sich Geschichte wiederhole. "Die Erfahrung, die ich gemacht habe als Jugendlicher, war sehr gefährlich und schrecklich für mich", betonte er.

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In seiner Autobiografie "Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm" hatte er beschrieben, wie rund 40 Angehörige von den Nazis ermordet wurden. Er selbst wurde 1943 mit 18 Jahren in einem Viehwaggon nach Auschwitz deportiert, wo er härteste Zwangsarbeit leisten musste. Das Kriegsende erlebte Weinberg im Konzentrationslager Bergen-Belsen in einem Zustand, den er als "mehr tot als lebendig" beschrieb.

Lies und Prosor würdigen Weinberg

Weinberg lebte nach Angaben der Stadt Leer mit seiner Mitbewohnerin Dänekas in einer kleinen Wohngemeinschaft. Die Stadt dankte bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Weinberg 2023 deshalb ausdrücklich auch ihr. Ohne ihre Unterstützung wäre dessen Wirken gar nicht möglich, hieß es.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies würdigte Weinbergs Engagement. "Weinberg erinnert uns daran, dass die Würde des Menschen, Respekt und gegenseitige Verantwortung das Fundament unseres Zusammenlebens bilden", erklärte der Politiker. Sein Einsatz mahne zugleich, die Erinnerung wachzuhalten und sich aktiv für Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit einzusetzen.

Israels Botschafter Ron Prosor hob auf der Plattform X hervor, Weinberg sei ein "Mensch voller Würde, Wärme, Humor und unerschütterlicher Kraft" gewesen.

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Quelle: dpa, AFP