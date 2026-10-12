Das Sport-Wochenende: Ironman-WM und Bundesliga-Rekord

Während Laura Philipp bei der Ironman-WM auf Hawaii Silber holte, verlief der Wettbewerb für manch anderen Athleten dramatisch. In der Bundesliga wurde Geschichte geschrieben.

Patrick Lange hat bei seiner letzten Ironman-WM auf Hawaii das Ziel nicht erreichen können. Quelle: IMAGO / teamSprint-media

Liebe Sport-Fans,

habt ihr euch schon vom Schauen der Ironman-WM erholt? Es ging aber auch dramatisch zu auf Hawaii. Aus deutscher Sicht wurde der Wettkampf mit der Silbermedaille von Laura Philipp gekrönt.

Laura Philipp holt Silber bei der Ironman-WM

Erstmals seit 2019 starteten Männer und Frauen wieder gemeinsam bei der Ironman-WM auf Hawaii. Beide Wettkämpfe waren spektakulär und schrieben ihre eigenen Geschichten - vor allem der Ausstieg von Patrick Lange und der Erfolg von Laura Philipp werden hierzulande in Erinnerung bleiben.

Drama beim Rennen der Frauen, eine starke Laura Philipp und Patrick Langes Ausstieg bei den Männern. Die Ironman-WM hatte viel zu bieten. Die Highlights. 11.10.2026 | 16:04 min

Fellhauer schreibt Bundesliga-Geschichte

Weit weg von Hawaii wurde im Augsburger Stadion am Samstagnachmittag Bundesliga-Geschichte geschrieben: Robin Fellhauer traf nach gerade einmal acht Sekunden zum 1:0 für den FC Augsburg gegen den FC Bayern München und schoss damit das schnellste Tor in der Ligahistorie. Karim Bellarabi und Kevin Volland waren mit Treffern nach neun Sekunden die bisherigen Rekordhalter.

Der FC Augsburg erzielt in einem verrückten Spiel das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Manuel Neuer patzt nach wenigen Sekunden, seine Vorderleute verzweifeln am VAR. 12.10.2026 | 10:25 min

Zusätzlich zum Rekord für das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte sicherte sich Augsburg auch noch einen Punkt gegen die Bayern.

Unbeschreiblich, Teil von so etwas Großem zu sein. „ Robin Fellhauer, FC Augsburg

Comeback, Rheinderby und große Emotionen

Bereits am Freitagabend gab Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Werder Bremen spät einen bereits sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Den Ausgleichstreffer erzielte Niclas Füllkrug. Wer auch sonst, könnte man fragen.

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Der HSV drehte das Spiel gegen Hoffenheim und konnte durch das erste Bundesliga-Tor von Miro Muheim in der Nachspielzeit einen Auswärtssieg feiern. Dazu gab es am Samstag noch ein Torspektakel in Mainz und eine emotionale Geschichte in Paderborn.

Tief in der Nachspielzeit trifft der Hamburger SV zum 3:2 in Hoffenheim. Den zweiten Saisonsieg bezahlen die Rothosen mit einer Verletzung von Kapitän Remberg allerdings teuer. 12.10.2026 | 11:17 min

Am Sonntag setzte sich der FC Köln im Rheinderby gegen die weiterhin punktlosen Gladbacher durch. Zum Abschluss des Spieltages holte sich Freiburg mit einem Sieg gegen Schalke die Tabellenführung zurück.

Torspektakel in Nürnberg

Auch in der 2. Bundesliga ging es hoch her. Dieses Spiel war verrückt, aber seht selbst:

Acht Tore, jede Menge Wendungen, aber kein Sieger: Der 1. FC Nürnberg und der VfL Wolfsburg liefern sich ein denkwürdiges Topspiel. Drei Tore fallen alleine in der Nachspielzeit. 12.10.2026 | 12:33 min

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

das aktuelle sportstudio mit Gast Roger Schmidt

Eine Übergabe von seinem Vorgänger als Head of Global Soccer bei Red Bull gab es zwar nicht, dafür tauschten Roger Schmidt und Jürgen Klopp WhatsApp-Nachrichten aus. Das und mehr erzählte Schmidt bei seinem Auftritt im aktuellen sportstudio.

Im aktuellen sportstudio spricht Roger Schmidt über RB-Trainer Demichelis, Spekulationen um Nagelsmann und seine Ziele im neuen "Traumjob" bei Red Bull. 11.10.2026 | 19:12 min

Am nächsten Samstag ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23:00 Uhr im TV) werden die Geschwister Jule & Hennes Behrens zu Gast im aktuellen sportstudio sein. Die Triathletin und der Fußball-Nationalspieler stellen sich den Fragen von Jochen Breyer.

Streaming-Tipp:

Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe. 07.10.2026 | 44:26 min

Sport-News gibt es im ZDF diese Woche im Morgenmagazin ab 5:30 Uhr und in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen Whats-App-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

In dieser Woche spielen sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund in der Champions League gegen norwegische Teams. Viking Stavanger und FK Bodö/Glimt teilen sich derzeit die Spitzenposition in der obersten norwegischen Liga. Die Highlights seht ihr in unserer sportstudio-Champions-League-Sendung. Kommt gut durch die Woche!

Sportliche Grüße,

Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion