ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: Ironman-WM und Bundesliga-Rekord
von Bastian Grieble
Während Laura Philipp bei der Ironman-WM auf Hawaii Silber holte, verlief der Wettbewerb für manch anderen Athleten dramatisch. In der Bundesliga wurde Geschichte geschrieben.
Liebe Sport-Fans,
habt ihr euch schon vom Schauen der Ironman-WM erholt? Es ging aber auch dramatisch zu auf Hawaii. Aus deutscher Sicht wurde der Wettkampf mit der Silbermedaille von Laura Philipp gekrönt.
Laura Philipp holt Silber bei der Ironman-WM
Erstmals seit 2019 starteten Männer und Frauen wieder gemeinsam bei der Ironman-WM auf Hawaii. Beide Wettkämpfe waren spektakulär und schrieben ihre eigenen Geschichten - vor allem der Ausstieg von Patrick Lange und der Erfolg von Laura Philipp werden hierzulande in Erinnerung bleiben.
Fellhauer schreibt Bundesliga-Geschichte
Weit weg von Hawaii wurde im Augsburger Stadion am Samstagnachmittag Bundesliga-Geschichte geschrieben: Robin Fellhauer traf nach gerade einmal acht Sekunden zum 1:0 für den FC Augsburg gegen den FC Bayern München und schoss damit das schnellste Tor in der Ligahistorie. Karim Bellarabi und Kevin Volland waren mit Treffern nach neun Sekunden die bisherigen Rekordhalter.
Zusätzlich zum Rekord für das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte sicherte sich Augsburg auch noch einen Punkt gegen die Bayern.
Comeback, Rheinderby und große Emotionen
Bereits am Freitagabend gab Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Werder Bremen spät einen bereits sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Den Ausgleichstreffer erzielte Niclas Füllkrug. Wer auch sonst, könnte man fragen.
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Der HSV drehte das Spiel gegen Hoffenheim und konnte durch das erste Bundesliga-Tor von Miro Muheim in der Nachspielzeit einen Auswärtssieg feiern. Dazu gab es am Samstag noch ein Torspektakel in Mainz und eine emotionale Geschichte in Paderborn.
Am Sonntag setzte sich der FC Köln im Rheinderby gegen die weiterhin punktlosen Gladbacher durch. Zum Abschluss des Spieltages holte sich Freiburg mit einem Sieg gegen Schalke die Tabellenführung zurück.
Torspektakel in Nürnberg
Auch in der 2. Bundesliga ging es hoch her. Dieses Spiel war verrückt, aber seht selbst:
Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
das aktuelle sportstudio mit Gast Roger Schmidt
Eine Übergabe von seinem Vorgänger als Head of Global Soccer bei Red Bull gab es zwar nicht, dafür tauschten Roger Schmidt und Jürgen Klopp WhatsApp-Nachrichten aus. Das und mehr erzählte Schmidt bei seinem Auftritt im aktuellen sportstudio.
- Am nächsten Samstag ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23:00 Uhr im TV) werden die Geschwister Jule & Hennes Behrens zu Gast im aktuellen sportstudio sein. Die Triathletin und der Fußball-Nationalspieler stellen sich den Fragen von Jochen Breyer.
Streaming-Tipp:
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In dieser Woche spielen sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund in der Champions League gegen norwegische Teams. Viking Stavanger und FK Bodö/Glimt teilen sich derzeit die Spitzenposition in der obersten norwegischen Liga. Die Highlights seht ihr in unserer sportstudio-Champions-League-Sendung. Kommt gut durch die Woche!
Sportliche Grüße,
Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion