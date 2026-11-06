Update am Morgen: Der Durst der Datenzentren

Guten Morgen,

womit rechnen Sie denn heute? Sollen wir mal die KI fragen, was anliegt? So oder so verbrauchen wir in diesem Moment schon gemeinsam viel Rechenleistung. Ich beim Schreiben, Sie beim Klicken und Lesen. Und wir alle sind gut unterwegs auf der Datenautobahn.

Heute ist der Tag der offenen Rechenzentren. Gleichzeitig veröffentlichte Greenpeace an diesem Morgen eine Studie, die hochrechnet, wie der steigende Energiebedarf von Serverfarmen und Rechenzentren auch den Wasserverbrauch in die Höhe treibt. Hochleistungsrechner müssen bei der Arbeit gekühlt werden.

ZDF heute in Europa, 22.09.2026, 16:00 Uhr 22.09.2026 | 2:14 min

In den Vereinigten Staaten hat vielleicht auch Donald Trump nicht damit gerechnet, dass das Thema Riesen-Rechenzentren eine Facette der Wahlniederlage bei den Midterms gewesen sein könnte. Die Demokraten stehen den strom- und wasserverbrauchenden KI-Legebatterien im Gegensatz zum Präsidenten eher kritisch gegenüber. Aber auch mancher Farmer und eingefleischter Republikaner-Wähler in eher dürren Landschaften fürchtet, dass die Rechner ihm das Wasser abgraben könnten. Es war ein großes regionales Vorwahlthema in den USA.

ZDFheute journal, 07.08.2026, 22:00 Uhr 07.08.2026 | 2:59 min

In Deutschland, so schätzt Greenpeace, kann der Wasserverbrauch von Rechenzentren von 13 Milliarden Liter 2025 auf das Doppelte im Jahr 2030 steigen, auf dann bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr. Das entspricht dem Verbrauch der Bevölkerung einer Großstadt wie Hannover. In Zeiten zunehmender Trockenheiten durch den Klimawandel mahnt die Umweltorganisation zum Beispiel an, keine wasserintensiven Rechenzentren in Regionen mit Wasserstress zu bauen.

Die Greenpeace-Studie können Sie sich zwar von energiedurstiger KI zusammenfassen lassen - aber in voller Länge lesen spart Ressourcen. Dann sitzen wir auch nicht so schnell auf dem Trockenen.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

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Was heute noch wichtig ist

Bundestag entscheidet über Strafen für den Einsatz von K.O.-Tropfen +++ Prozessbeginn gegen mutmaßliche Rädelsführer von "Königreich Deutschland" +++ Tag der offenen Rechenzentren 06.11.2026 | 0:54 min

Neues Gesetz gegen K.o.-Tropfen? Der Bundestag entscheidet heute über die geplante Strafverschärfung im Falle des Einsatzes von K.o.-Tropfen. Wenn Täter ihre Opfer mit Hilfe von Chemikalien gefügig machen, um anschließend sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen oder sie auszurauben, soll dies künftig mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft werden. K.o.-Tropfen sollen zudem im Strafgesetzbuch als gefährliche "Mittel" aufgeführt werden.

Prozessbeginn gegen "Königreich Deutschland": Heute startet der Prozess gegen vier mutmaßliche Rädelsführer der verbotenen Reichsbürgervereinigung "Königreich Deutschland". Zu den Angeklagten zählt auch der selbst ernannte König Peter Fitzek. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen neben Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung als Rädelsführer auch Steuer-, Wirtschafts- und Urkundendelikte vor.

Frist für Lagarde-Nachfolge endet: Heute endet die Frist für die Bewerbungen aus den Euroländern. Die Finanzminister wollen die eingegangenen Nominierungen bei einem Treffen am Montag sichten. Die Niederlande haben bereits den früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen geschickt. Auch der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird als möglicher Kandidat gehandelt.

Ausführlich informiert

ZDFheute live analysiert mit dem Militärexperten Nico Lange die aktuelle Lage in der Ukraine und blickt nach den Midterms auf Trumps umstrittenen Diesel-Deal mit Russland.

ZDFheute live , 05.11.2026, 19:30 Uhr 05.11.2026 | 41:21 min

Sportlich in den Tag

Brüderpaare in der Bundesliga - das gibt es immer wieder. Mal prominenter wie die Rummenigges oder Khediras, mal weniger prominent. Am vergangenen Wochenende haben wieder einmal Geschwister auf sich aufmerksam gemacht.

Und in der Frauen-Bundesliga steht ein absolutes Spitzenspiel auf dem Plan. Zwar werden weder der VfL Wolfsburg noch Eintracht Frankfurt den Bayerinnen den Meister-Titel streitig machen - doch wer etabliert sich als zweite Kraft?

Zum Mitreden

Ist das legal? Die Pläne zur Vergesellschaftung einer möglichen neuen rot-grün-roten Koalition in Berlin haben hohe Wellen geschlagen. Wie sehen die Pläne aus und was sagt das Grundgesetz dazu? Mirko Drotschmann erklärt:

Die Pläne zur Vergesellschaftung einer möglichen neuen rot-grün-roten Koalition in Berlin haben hohe Wellen geschlagen. Wie sehen die Pläne aus und was sagt das Grundgesetz dazu? 05.11.2026 | 10:18 min

Ein Lichtblick

Dramatischer Einsatz auf dem Eis: In Sibirien entdeckten Anwohner ein festgefrorenes Reh in einem Fluss. Ein Helfer robbte heran und befreite das geschwächte Tier aus der Kältefalle.

ZDF hallo deutschland, 05.11.2026, 12:05 Uhr 05.11.2026 | 0:58 min

Gesagt

Wenn Mütter die Welt regieren würden, würde es erst gar keine Kriege geben. „ Sally Field, Schauspielerin

Deutliche Worte gegen jede Form von Krieg fand Schauspielerin Sally Field, als ihr 2007 der Emmy überreicht wurde. Der übertragende US-Sender Fox unterbrach die Ausstrahlung ihrer Rede gegen Ende. Heute wird die Oscar-Preisträgerin 80 Jahre alt.

Quelle: dpa

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.11.2026 | 1:45 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Freitag bleibt der Himmel im Nordosten oft grau. Auch im Südwesten ziehen dichte Wolken auf, es regnet aber nur vereinzelt. Sonst gibt es viel Sonne, in Donaunähe kann sich aber auch zäher Dauernebel halten. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und elf Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein