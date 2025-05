Update am Morgen: Auf dem Trockenen

Guten Morgen,

es regnet, endlich! Was beim Spaziergang nervt, wird in der Landwirtschaft ersehnt. Vor allem der Norden und Osten Deutschlands sitzt seit Wochen dramatisch auf dem Trockenen. "Das ist wie am Strand auf Sylt", sagt ein Landwirt im niedersächsischen Diepholz zu Reportern von ZDF frontal - und zeigt auf sein Roggenfeld. Der Regen kommt zu spät, meint er. Im vergangenen Jahr war wiederum alles überschwemmt.

Zu wenig Wasser - oder auch mal viel zu viel. Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer , CSU, formulierte es gestern in Brüssel beim EU-Agrarrat so:

Schöne Worte, allerdings nicht neu. Fest steht: Deutschland muss sich umstellen. Denn früher wurden an vielen Orten Gräben oder gar Abflussrohre verlegt, um Felder zu entwässern. Das Wasser floss in begradigte Bäche und Flüsse - und damit ab ins Meer. Heute müsste es eigentlich andersrum laufen. Bei Starkregen müsste das Wasser zurückgehalten und gesammelt werden, um es bei Trockenheit zu nutzen. Also im Prinzip das, was jeder Kleingärtner mit der Regentonne praktiziert.