Update am Abend: Atempause im Brandgebiet, Weiter Zoff bei BSW

Der Regen an der deutsch-belgischen Grenze bringt etwas Entspannung im Kampf gegen das Feuer. Das Thüringer BSW trotzt den Ansagen der Parteispitze.

Guten Abend,

der Regen und die leichte Abkühlung bringen Menschen in Deutschland nicht nur eine Verschnaufpause von der Hitzewelle, sondern vor allem auch ein wenig Entspannung im Waldbrandgebiet an der deutsch-belgischen Grenze. Eine Besonderheit bei den Feuern verhindert aber eine frühzeitige Entwarnung. Beim BSW geht indes der Streit zwischen dem Bundes- und dem Landesvorstand um den Verbleib in der Thüringer Regierungskoalition weiter.

Waldbrände an deutsch-belgischer Grenze

Das ist passiert: Ein leichtes Aufatmen nach Tagen und Nächten des Bangens und der kräftezehrenden Brandbekämpfung: Das Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien ist nicht weiter auf die deutsche Grenze vorgerückt. Dabei helfen mäßiger Regen und ausbleibender Wind den Einsatzkräften zumindest ein wenig.

Ein leichtes Aufatmen nach Tagen und Nächten des Bangens und der kräftezehrenden Brandbekämpfung: Das Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien ist nicht weiter auf die deutsche Grenze vorgerückt. Dabei helfen mäßiger Regen und ausbleibender Wind den Einsatzkräften zumindest ein wenig. Das ist der Hintergrund: Mit rund 3.000 Hektar Fläche handelt es sich um einen der größten Waldbrände in der Geschichte Belgiens - ausgerechnet im Hohen Venn, das als einzigartige Hochmoor- und Sumpflandschaft gilt. Die Bekämpfung ist dadurch besonders schwierig. Brände in ausgetrockneten Mooren können aus mehreren Gründen gefährlich werden: Der Boden besteht aus Torf, an der Oberfläche wächst Gras. Dadurch kann sich das Feuer schnell auch unterirdisch ausbreiten - je nach Dicke der Torfschicht mehrere Meter tief. Das Löschwasser kann häufig nicht tief genug in den Torf eindringen, auch Regen kann das Feuer zunächst nicht vollständig löschen, sodass die Moorbrände viele Wochen, Monate oder sogar Jahre weiterschwelen können und eine Überwachung nötig ist.

Mit rund 3.000 Hektar Fläche handelt es sich um einen der größten Waldbrände in der Geschichte Belgiens - ausgerechnet im Hohen Venn, das als einzigartige Hochmoor- und Sumpflandschaft gilt. Die Bekämpfung ist dadurch besonders schwierig. Brände in ausgetrockneten Mooren können aus mehreren Gründen gefährlich werden: Der Boden besteht aus Torf, an der Oberfläche wächst Gras. Dadurch kann sich das Feuer schnell auch unterirdisch ausbreiten - je nach Dicke der Torfschicht mehrere Meter tief. Das Löschwasser kann häufig nicht tief genug in den Torf eindringen, auch Regen kann das Feuer zunächst nicht vollständig löschen, sodass die Moorbrände viele Wochen, Monate oder sogar Jahre weiterschwelen können und eine Überwachung nötig ist. Das sagen Experten: Laut dem DWD-Agrarmeteorologen Andreas Brömser kann der leichte Regen über dem Hohen Venn zumindest ausreichen, um die Waldbrandgefahr für die nächsten Tage zu senken. Denn die Streuschicht auf den Böden sei mit der mäßigen Nässe erst mal nicht mehr zündfähig. Um das Problem der extrem trockenen Böden zu entschärfen, müsste aber so viel Regen fallen, wie sonst mengenmäßig in ein bis zwei durchschnittlichen Monaten falle.

ZDFheute live vom 17.08.2026 ab 14:15 Uhr. 17.08.2026 | 29:38 min

Thüringens BSW gegen Bundesvorstand

Das ist passiert: Thüringens BSW-Fraktion bleibt in der "Brombeer-Koalition". Damit stellt sie sich offen gegen den Bundesvorstand.

Thüringens BSW-Fraktion bleibt in der "Brombeer-Koalition". Damit stellt sie sich offen gegen den Bundesvorstand. Das ist der Hintergrund: Der Bundesvorstand des BSW hatte den thüringischen Landesverband aufgefordert, den CDU-Ministerpräsidenten Mario Voigt nicht länger zu unterstützen und die sogenannte Brombeer-Koalition zu verlassen. Anlass ist die Aberkennung von Voigts Doktortitel durch die TU Chemnitz.

Der Bundesvorstand des BSW hatte den thüringischen Landesverband aufgefordert, den CDU-Ministerpräsidenten Mario Voigt nicht länger zu unterstützen und die sogenannte Brombeer-Koalition zu verlassen. Anlass ist die Aberkennung von Voigts Doktortitel durch die TU Chemnitz. Das sagen die BSW-Spitzen: "Wir können doch nicht - gerade im Hinblick auf den Wissenschaftsstandort Deutschland - einfach darüber hinweggehen, wenn ein Ministerpräsident bei seiner Doktorarbeit nachweislich betrogen hat", sagte Co-BSW-Chef Fabio de Masi am Morgen im ZDF. Die BSW-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, Sigrid Hupach, erklärte nach einer Sitzung der Landtagsabgeordneten in Erfurt trotzdem den Verbleib in der Regierungskoalition. Damit gehe die BSW-Fraktion "konsequent den Thüringer Weg weiter für Stabilität, für Frieden, für soziale Gerechtigkeit und Vernunft hier für die Menschen in Thüringen", so Hupach weiter.

Morgenmagazin vom 17.08.2026 ab 05:30 Uhr. 17.08.2026 | 7:41 min

Schauspielerin Hayden Panettiere tot

Das ist passiert: Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4", "Heroes" und "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4", "Heroes" und "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das ist der Hintergrund: Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte Panettiere mit nur 17 Jahren: in der Serie "Heroes" (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.

Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte Panettiere mit nur 17 Jahren: in der Serie "Heroes" (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt. Das sagt die Polizei: Der US-Sender NBC berichtete unter Berufung auf die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina, Panettiere sei dort in einem Apartment am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) gestorben. Dem Sender liegt eigenen Angaben zufolge eine Mitteilung der Polizei vor, wonach Beamte und Sanitäter einen Notruf erhalten hätten, dass eine Frau "nicht ansprechbar" sei. Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben, schrieb NBC unter Berufung auf die Mitteilung der Polizei weiter. Die Polizei in Greenville ermittele demnach zusammen mit der Gerichtsmedizin.

ZDFheute Xpress am 17.08.2026 ab 7 Uhr. 17.08.2026 | 0:25 min

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heute in deutschland vom 17.08.2026 ab 14 Uhr. 17.08.2026 | 1:53 min

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Al dente gegarte Pasta trifft auf knackigen Brokkoli, feinen Fenchel und würzig-saftige Salsiccia. Mario Kotaska kombiniert damit ein deftiges Gericht mit einer frischen Gemüsenote. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

29.06.2026 | 5:37 min

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