Abgelehnte Asylbewerber: Mehr freiwillige Ausreisen

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern ist im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Die größte Gruppe von Rückkehrern waren Menschen aus Syrien.

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nimmt die Zahl der Rückkehrer zu. Quelle: dpa

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Migranten und abgelehnten Asylsuchenden ist im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Von Januar bis Ende Juni seien 9.276 Menschen im Rahmen von Rückkehrprogrammen des Bundes in ihre Heimatländer zurückgekehrt, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit.

Dies waren demnach 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 7.348 freiwilligen Ausreisen. Die meisten Menschen kehrten nach Syrien zurück.

Mehr als 250.000 Menschen ausreisepflichtig

Schon 2025 war die geförderte freiwillige Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern über das Rückkehrförderprogramm REAG/GARP deutlich angestiegen, wie die Behörde erklärte. Im gesamten Jahr hätten die Bundesbehörden 16.578 Menschen bei der geförderten Rückkehr in ihr Herkunftsland oder einen aufnahmebereiten Drittstaat unterstützt.

Ein paar tausend Flüchtlinge aus Syrien sind mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Manche müssen, andere gehen freiwillig, weil sie dort eine bessere Perspektive für sich sehen. 08.08.2026 | 4:35 min

2024 waren es den Angaben zufolge noch 10.358 Menschen. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe über diese Zahlen berichtet.

Die meisten freiwilligen Ausreisen gab es mit 2.843 Menschen nach Syrien, wie das Bamf auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP weiter mitteilte. Es folgten demnach die Herkunftsländer Türkei (2.815), Russland (530), Kolumbien (486) und Irak (362).

Laut Ausländerzentralregister waren Ende Juni 2026 insgesamt 258.845 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. Davon waren 199.271 geduldet.

Wegen der geänderten Lage in ihrem Land wird immer mehr Syrern der Schutzstatus in Deutschland aberkannt. 2026 wurden bisher 23,2 Prozent der Schutzstatus widerrufen, so das zuständige Bundesamt. 16.08.2026 | 0:22 min

Bund übernimmt Flüge und zahlt Starthilfe

Mit dem sogenannten REAG-GARP-Programm fördert das Bamf die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Herkunftsländer oder in Drittstaaten. Das Bundesamt übernimmt etwa Flugkosten für die Ausreise und zahlt eine "Starthilfe" von 1.000 Euro pro Erwachsenem sowie 500 für Kinder und Jugendliche.

Seit Januar 2025 bietet das Bamf wieder die geförderte freiwillige Ausreise auch nach Syrien an. Zuvor war das Programm aufgrund des Bürgerkrieges in dem Land ausgesetzt.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Syriens Übergangspräsident sind sich einig: 80 Prozent der Geflüchteten sollen aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren. Doch ist das Land sicher genug? 31.03.2026 | 8:50 min

Gewalt in Syrien auch nach Assad-Sturz

In Syrien war im Dezember 2024 der langjährige Machthaber Baschar al-Assad von islamistischen Milizen gestürzt worden. Damit endete in dem Land auch ein 13 Jahre währender Bürgerkrieg, der Millionen Menschen in die Flucht getrieben hatte.

Die Regierung unter Interimspräsident Ahmed al-Scharaa bemüht sich um die Aufhebung internationaler Sanktionen und ausländische Unterstützung beim Wiederaufbau. Die neue Führung hat dazu versichert, sie werde die Minderheiten im Land schützen. Allerdings kam es immer wieder zu Gewalt insbesondere gegen Alawiten, Drusen und Christen.