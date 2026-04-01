80 Prozent Syrien-Rückkehrer? Diese Zahl sorgt aktuell für Wirbel. Wie Syrerinnen und Syrer mittlerweile in Deutschland leben - fünf Grafiken.

Die Lage von Syrern in Deutschland in fünf Grafiken

Beim Besuch von Syriens Präsident Al‑Sharaa in Berlin ging es auch um eine Rückkehr von 80 Prozent der in Deutschland lebenden Syrer. 30.03.2026 | 2:27 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit der Aussage, dass innerhalb der nächsten drei Jahre 80 Prozent der syrischen Geflüchteten in ihre Heimat zurückkehren sollten, für Kritik gesorgt. "Die Zahl von 80 Prozent Rückkehrern innerhalb von drei Jahren hat der syrische Präsident genannt", betonte er nach dem Besuch von Ahmed al-Sharaa in Berlin. Auch Al-Sharaa relativierte am Mittwoch die Zahl und sprach davon, dass die Umstände für die Rückkehr stimmen müssten.

Zuletzt lebten etwa 944.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Viele sind 2015 und 2016 wegen des Krieges hierher geflohen. Grafiken zeigen, wie ihre Situation heute ist:

Aufenthaltstatus

Die meisten in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer haben eine befristete Aufenthaltserlaubnis.

Syrische Bevölkerung nach Aufenthaltstiteln ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zudem sind zwischen 2021 und 2024 mehr als 226.000 Syrerinnen und Syrer eingebürgert worden, haben nun also einen deutschen Pass und tauchen in den Statistiken über syrische Staatsangehörige nicht mehr auf.

Alter

Die Syrerinnen und Syrer sind deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung.

So alt sind die Syrerinnen und Syrer in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zwölf Prozent der Schutzsuchenden sind hier geboren. Weitere kamen als Kinder und haben einen großen Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht.

Arbeitsmarkt

Laut Arbeitsagentur (BA) haben sich die Geflüchteten aus Syrien gut in den Arbeitsmarkt integriert. Die allgemeine Beschäftigungsquote von 47 Prozent sei dabei "etwas verfälschend", da sie auch erst kürzlich Angekommene umfasse, sagte BA-Chefin Andrea Nahles.

So entwickelt sich die Beschäftigung von Syrerinnen und Syrern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei der großen Flüchtlingsgruppe, die 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sei, liege die Beschäftigungsquote mittlerweile bei 60 Prozent und nähere sich damit der Quote der deutschen Bevölkerung von 71 Prozent an.

Nahles wies auch darauf hin, dass die Statistik nur Syrerinnen und Syrer ohne deutschen Pass erfasst. Nach der Einbürgerung tauchen sie in den Zahlen nicht mehr auf.

Engpassberufe

Knapp ein Viertel der syrischen Beschäftigten arbeitet in Engpassberufen. "Syrische Staatsangehörige arbeiten im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Handel, in der Logistik", sagte Nahles.

In diesen Berufen arbeiten Syrerinnen und Syrer am häufigsten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) warnt daher vor einer Rückkehr-Welle: "Wenn tatsächlich 80 Prozent der syrischen Geflüchteten in ihre Heimat zurückkehren, wird das den deutschen Arbeitsmarkt empfindlich treffen", sagte deren Arbeitsmarktexpertin Angelina Hackmann.

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Quelle: Mit Material von Reuters, dpa, epd