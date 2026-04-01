Alter, Jobs, Rückkehr:Die Lage von Syrern in Deutschland in fünf Grafiken
von Marie Ries und Kathrin Wolff
80 Prozent Syrien-Rückkehrer? Diese Zahl sorgt aktuell für Wirbel. Wie Syrerinnen und Syrer mittlerweile in Deutschland leben - fünf Grafiken.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit der Aussage, dass innerhalb der nächsten drei Jahre 80 Prozent der syrischen Geflüchteten in ihre Heimat zurückkehren sollten, für Kritik gesorgt. "Die Zahl von 80 Prozent Rückkehrern innerhalb von drei Jahren hat der syrische Präsident genannt", betonte er nach dem Besuch von Ahmed al-Sharaa in Berlin. Auch Al-Sharaa relativierte am Mittwoch die Zahl und sprach davon, dass die Umstände für die Rückkehr stimmen müssten.
Zuletzt lebten etwa 944.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Viele sind 2015 und 2016 wegen des Krieges hierher geflohen. Grafiken zeigen, wie ihre Situation heute ist:
Aufenthaltstatus
Die meisten in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer haben eine befristete Aufenthaltserlaubnis.
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Zudem sind zwischen 2021 und 2024 mehr als 226.000 Syrerinnen und Syrer eingebürgert worden, haben nun also einen deutschen Pass und tauchen in den Statistiken über syrische Staatsangehörige nicht mehr auf.
Alter
Die Syrerinnen und Syrer sind deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung.
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Zwölf Prozent der Schutzsuchenden sind hier geboren. Weitere kamen als Kinder und haben einen großen Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht.
Arbeitsmarkt
Laut Arbeitsagentur (BA) haben sich die Geflüchteten aus Syrien gut in den Arbeitsmarkt integriert. Die allgemeine Beschäftigungsquote von 47 Prozent sei dabei "etwas verfälschend", da sie auch erst kürzlich Angekommene umfasse, sagte BA-Chefin Andrea Nahles.
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Bei der großen Flüchtlingsgruppe, die 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sei, liege die Beschäftigungsquote mittlerweile bei 60 Prozent und nähere sich damit der Quote der deutschen Bevölkerung von 71 Prozent an.
Nahles wies auch darauf hin, dass die Statistik nur Syrerinnen und Syrer ohne deutschen Pass erfasst. Nach der Einbürgerung tauchen sie in den Zahlen nicht mehr auf.
Engpassberufe
Knapp ein Viertel der syrischen Beschäftigten arbeitet in Engpassberufen. "Syrische Staatsangehörige arbeiten im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Handel, in der Logistik", sagte Nahles.
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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) warnt daher vor einer Rückkehr-Welle: "Wenn tatsächlich 80 Prozent der syrischen Geflüchteten in ihre Heimat zurückkehren, wird das den deutschen Arbeitsmarkt empfindlich treffen", sagte deren Arbeitsmarktexpertin Angelina Hackmann.
Rückkehr nach Syrien
Seit dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024 fördert Deutschland die freiwillige Rückkehr nach Syrien. Dennoch sind seitdem nur einige tausend Menschen dorthin ausgereist.
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Die Sicherheitslage in Syrien gilt als fragil, viele Häuser sind zerstört.
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