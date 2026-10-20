Update am Morgen: Semesterstart mit Hindernissen

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

heute also geht es vielerorts so richtig los. Das neue Semester hat zwar in vielen Uni-Städten gestern begonnen, aber der erste Tag besteht ja - ähnlich wie in der Schule nach den großen Ferien - vor allem aus: Sich-erstmal-wieder-reinfinden, viel erzählen, einer Art Schonfristtag.

In manchen Uni-Räumen wird allerdings auch heute nicht studiert. Auch nicht morgen. Oder übermorgen. Denn: Vielerorts sind zumindest einzelne Hörsäle, Labore, Seminarräume nicht mehr nutzbar und dauerhaft geschlossen.

Sanierungsstau ist ein Wort, das man in Deutschland oft mit Straßen, Brücken, Schienen und auch Schulen in Verbindung bringt. Weniger beleuchtet ist das Phänomen, dass in jenem Land, das als einen seiner wertvollsten Rohstoffe gern die universitäre Bildung angibt, dass in eben diesem Land eben dieses Fundament zu zerbröseln droht - und zwar wortwörtlich.

Das geschätzte Ausmaß des Sanierungsstaus an deutschen Unis hat eine Dimension angenommen, die kaum fassbar erscheint: insgesamt rund 140 Milliarden Euro. Das ist fast ein Drittel des sogenannten Sondervermögens für die Infrastruktur - von dem wiederum nur ein vergleichsweise mickrig erscheinender Bruchteil zur Sanierung der Hochschulen vorgesehen ist.

Wie dramatisch die Lücke klafft und welche Folgen auch das für die Zukunft des Standorts Deutschland haben könnte, beleuchten wir heute Abend bei frontal. Ab 21:00 Uhr, wenn Sie mögen - und danach gern jederzeit im ZDF-Stream.

Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Daniel Pontzen, Moderator frontal und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Was heute noch wichtig ist

Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kommt zusammen: Einen Monat nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommt das neue Parlament heute erstmals an seinem Sitz im Schweriner Schloss zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung sollen unter anderem der Landtagspräsident und seine Vizepräsidenten gewählt werden.

heute journal update, 19.10.2026, 23:50 Uhr 19.10.2026 | 1:03 min

Arktisstrategie der EU: Die EU-Kommission stellt heute ihre neue Arktisstrategie vor. Im September hatten die Spitzen mehrerer EU-Staaten auf dem Arktis-Gipfel in Finnland bereits über die europäischen Interessen in der Arktis beraten. Der Blick richtete sich dabei auch auf China und Russland.

AliExpress muss Nachbesserungen vorlegen: Im Juli hatte die EU eine Strafe von 550 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz AliExpress wegen des Verkaufs illegaler, teils gefährlicher Produkte verhängt. Zudem hatte AliExpress bis heute Zeit, einen Aktionsplan zur Nachbesserung in Brüssel vorzulegen. Sollte die EU-Kommission mit den vorgeschlagenen Maßnahmen einverstanden sein, setzt sie eine Frist, bis wann diese umgesetzt werden müssen.

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ZDFheute live, 19.10.2026, 19:30 Uhr 19.10.2026 | 26:39 min

Hat Deutschland Chancen im KI-Wettbewerb? Kanzler Friedrich Merz hat unter anderem Nvidia-Chef Jensen Huang in Berlin zu einem Investitionsgipfel empfangen. Es ging um viel Geld und die Frage, wie sich Deutschland aufstellt. ZDFheute live ordnet den Gipfel und die Herausforderungen für Deutschland ein.

Sportlich in den Tag

Die Mitgliederversammlung von Bundesligist Eintracht Frankfurt stand am Montagabend komplett im Zeichen des plötzlichen Abschieds des langjährigen Sportvorstands Markus Krösche. Der Abgang des einstigen Erfolgsarchitekten verändert die Machtverhältnisse bei der SGE. Was sich beim Bundesligisten künftig ändert - sowie Blicke ins Innenleben der Eintracht:

Der BVB steht in der Champions League am Scheideweg - und Trainer Kovac ist gefordert: Ein Durchhänger nach starkem Saisonstart - und schon stehen die Dortmunder und ihr Coach wieder unter Druck. Beim aserbaidschanischen Außenseiter Sabah FK ist ein Sieg Pflicht, um die Gemüter zu kühlen.

Stuttgart kommt in der Liga nicht in Tritt. Umso größer ist die Freude auf Atlético Madrid. Denn international läuft es beim VfB.

Gesagt

Ich sehe die Menschheit auf den Abgrund hinzurasen, obwohl sie dort ja schon war, oft genug, grad erst gewesen ist, vor einem Augenblick, seit fast achtzig Jahren (...). „ Aus Elfriede Jelineks Werk "Ein Übertritt"

"Ein Übertritt" von Elfriede Jelinek entstand zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. In dem düsteren Werk beschäftigt sich Jelinek mit Krieg und Frieden, mit Menschlichkeit und Unmenschlichkeit - und mit der deutschen Identität.

Die österreichische Schriftstellerin wird heute 80 Jahre alt. Bekannt sind insbesondere ihre Werke "Lust", "Die Klavierspielerin" und "Die Liebhaberinnen". Jelinek gewann 2004 den Literaturnobelpreis. Sie wurde in Mürzzuschlag in Österreich geboren.

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.10.2026 | 2:16 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstag bleiben die Wolken im Osten und Südwesten meist dicht. An der Ostsee und am Nachmittag ganz im Westen kann es auch mal regnen. Sonst ist es oft freundlich und trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von acht bis 17 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter