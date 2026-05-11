Update am Abend: Niederlage für Deutschland bei UN

Schlappe für Deutschland bei UN und Timmy vor Obduktion

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In New York fand eine umkämpfte Wahl zu einem Sitz im UN-Sicherheitsrat statt. "Timmys" Obduktion könnte selbst starke Nerven vor eine Herausforderung stellen. Und in Dortmund verschanzte sich ein Schütze stundenlang mit seinen Kindern. Das war der Tag:

Deutschland scheitert bei Wahl zum UN-Sicherheitsrat

Das ist passiert: Deutschland ist nicht in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt worden. Nötig gewesen wäre eine Zweidrittel-Mehrheit. Stattdessen zogen Portugal und Österreich in das wichtige Gremium ein.

Deutschland ist nicht in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt worden. Nötig gewesen wäre eine Zweidrittel-Mehrheit. Stattdessen zogen Portugal und Österreich in das wichtige Gremium ein. Das ist der Hintergrund: Deutschland hatte sich der hart umkämpften Wahl für einen Sitz im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen gestellt. Die Mitglieder der UN-Generalversammlung stimmten darüber ab, wer 2027 und 2028 einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation bekommt. Auch die EU-Partner Österreich und Portugal wollten in den Rat, in dem der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen.

Deutschland hatte sich der hart umkämpften Wahl für einen Sitz im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen gestellt. Die Mitglieder der UN-Generalversammlung stimmten darüber ab, wer 2027 und 2028 einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation bekommt. Auch die EU-Partner Österreich und Portugal wollten in den Rat, in dem der Gruppe der "Westeuropäischen und anderen Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen. Das sagt ZDF-Korrespondent Andreas Kynast: "Das Auswärtige Amt muss zur Kenntnis nehmen, dass es vor allem bei vielen Staaten des Globalen Südens gut ankommt, dass Portugal Palästina anerkannt hat und Österreich auf seine Neutralität verweist."

heute journal, 02.06.2026, 21:45 Uhr. 02.06.2026 | 6:36 min

Buckelwal "Timmy" vor Obduktion am Strand von Anholt

Das ist passiert: Der Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag Schauplatz für die Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals.

Der Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag Schauplatz für die Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals. Das ist der Hintergrund: Tierärzte und Wal-Experten wollen den Kadaver untersuchen und wissenschaftliche Proben entnehmen. Presse und Öffentlichkeit dürfen zusehen.

Tierärzte und Wal-Experten wollen den Kadaver untersuchen und wissenschaftliche Proben entnehmen. Presse und Öffentlichkeit dürfen zusehen. Das sagt der dänische Walforscher Peter Teglgaard Madsen: Die Obduktion werde nichts für schwache Nerven, warnt der Walforscher. "Der Wal hat jetzt schon sehr lange in der Sonne gelegen und wird sehr stinken", warnte er. Man werde den Kadaver "mit einem langen Messer punktieren, eine Art Loch hineinschneiden", sagte Madsen. "Das wird heftig: Man kann sich das vorstellen, als wenn man in einen Ballon sticht - da ist wirklich Druck drauf."

ZDFheute, 30.05.2026, 13:43 Uhr. 30.05.2026 | 0:25 min

Schütze in Dortmund ergibt sich der Polizei

Das ist passiert: In Dortmund hat ein Mann auf einen Polizisten geschossen und sich mit seinen Kindern verschanzt.

In Dortmund hat ein Mann auf einen Polizisten geschossen und sich mit seinen Kindern verschanzt. Das ist der Hintergrund: Die Ehefrau des Täters hatte sich am frühen Dienstagabend per Notruf bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Als die Einsatzkräfte an dem Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteil Höchsten eintrafen, schoss der Mann auf den Polizisten. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung, in der sich auch seine drei Kinder befanden. Der 51-Jährige sei nach stundenlangen Verhandlungen vor die Tür des Gebäudes getreten, teilte die Polizei mit. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte widerstandslos fest.

ZDFheute Xpress, 03.06.2026, 08:43 Uhr. 03.06.2026 | 0:38 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Imago

Jeden Tag 42,195 Kilometer: Die 38-jährige Joyce Hübner aus Berlin ist an 367 Tagen in Folge 367 Marathons gelaufen - mehr als jede Frau zuvor. Dabei legt sie insgesamt rund 21.000 Kilometer zurück. Ihr Projekt geht weiter: Insgesamt plant sie 495 Marathons in 495 Tagen durch mehr als 2.000 deutsche Städte bis nach Berlin - ohne Ruhetag.

Ratgeber: Wie man Solarstrom mit den Nachbarn teilen kann

Den selbst erzeugten Strom an Nachbarn verkaufen? Klingt erstmal gut, doch bringt es wirklich finanzielle Vorteile? Worauf es zu achten gilt und für wen sich Energy Sharing lohnt.

Volle Kanne, 28.05.2026, 09:05 Uhr. 28.05.2026 | 0:45 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein Bär läuft in Japan auf einem Fabrikgelände umher, greift einen Arbeiter an und verletzt mehrere Menschen. Schulen und Fabriken bleiben geschlossen, die Polizei darf den Bären erschießen.

ZDFheute Xpress, 03.06.2026, 12:59 Uhr. 03.06.2026 | 0:29 min

Sport

Mehr Rechte für den VAR bei Gelb-Roten Karten und Kampf dem Zeitspiel: Bei der Fußball-WM kommen einige Regeländerungen auf Mannschaften und Fans zu. Besonders die effektive Spielzeit soll erhöht werden - ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.

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Streaming-Tipp für den Abend

Tommi Schmitt hat vor der WM Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade eine ganze Saison lang bei ihren Vereinen, der Nationalmannschaft und im Alltag begleitet. Jetzt stehen sie mit der deutschen Nationalmannschaft in den Startlöchern für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Doku "World Cup - mit Tommi Schmitt" zeigt die Nationalspieler hautnah auf ihrem Weg zur anstehenden WM. (92 Minuten)

ZDF, 31.05.2026, 10 Uhr. 31.05.2026 | 91:55 min

Rezept des Tages: Wurzel-Carpaccio mit Sauerampfer-Pesto

Volle Kanne, 03.06.2026, 09:05 Uhr. 03.06.2026 | 5:39 min

Mario Kotaska kombiniert verschiedenes Wurzelgemüse mit frischen Frühlingsaromen. Dazu gibt es eine würzige Honig-Senf-Marinade, Ziegenkäse-Pralinen und selbstgemachtes Sauerampfer-Pesto.

Das Rezept steht hier zum Download bereit.

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