  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Dortmund: Schütze verschanzt sich mit Kindern - Großeinsatz

Großeinsatz der Polizei:Dortmund: Schütze verschanzt sich stundenlang mit Kindern

|

Stundenlang verhandelt die Polizei mit dem Täter, am frühen Morgen ergibt er sich: In Dortmund hat ein Mann auf einen Polizisten geschossen und sich mit seinen Kindern verschanzt.

Auf einer Straße stehen mehrere Polizweiwagen und andere Einsatzwagen, es sind bewaffnete Einsatzkräfte des SEK zu sehen, mehrere Polizisten und ein Rettungssanitäter

Nach Schüssen auf einen Polizisten hat sich ein bewaffneter Mann in Dortmund mit seinen drei Kindern verschanzt und erst nach Stunden gestellt. Der Beamte wurde nur leicht verletzt.

03.06.2026 | 0:38 min

In Dortmund hat ein Mann einen Polizisten angeschossen und sich dann stundenlang mit seinen Kindern in seiner Wohnung verschanzt. Erst am frühen Morgen ergab sich der bewaffnete Gewalttäter. Der 51-Jährige sei nach stundenlangen Verhandlungen vor die Tür des Gebäudes getreten, teilte die Polizei mit. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte widerstandslos fest.

Die drei minderjährigen Kinder seien unverletzt in der Wohnung aufgefunden worden. Sie werden vom Jugendamt betreut. Der angeschossene Beamte sei leicht verletzt - eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert.

Ehefrau rief den Notruf

Die Ehefrau des Täters hatte sich am frühen Dienstagabend per Notruf bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Als die Einsatzkräfte an dem Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteil Höchsten eintrafen, schoss der Mann auf den Polizisten. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung, in der sich auch seine drei Kinder befanden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte das Wohn- und Geschäftshaus ab. Auch Spezialeinsatzkräfte wurden hinzugezogen. Diese versuchten unter anderem, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Nach "sehr langen" Gesprächen habe der 51-Jährige dann gegen 3:30 Uhr die Wohnung verlassen, teilte der Polizeisprecher mit.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelte unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus.

06.05.2026 | 89:07 min

Bericht: Randale in Restaurant

Ob die Mutter der Kinder zwischenzeitlich auch in der Wohnung war, ließ sich zunächst nicht sagen. Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärte die Polizei.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Mann zuvor in einem Dortmunder Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht haben. Anschließend sei er mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei bestätigte die Angaben bislang nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Dortmund: Schütze ergibt sich der Polizei" am 03.06.2026 um 08:43 Uhr.
Themen
KriminalitätNordrhein-Westfalen

Mehr Nachrichten

  1. F/A-18-Kampfjet an Bord des Flugzeugträgers USS Ronald Reagan (Archivfoto)

    Kuwait meldet Schäden an Flughafen:USA und Iran greifen sich wieder an - Verhandlungen stocken

    mit Video2:13
  2. Oliver Bierhoff (Archivfoto)

    +++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Oliver Bierhoff traut DFB-Team einiges zu

  3. Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog

  4. Großeinsatz in Dortmund: Mann verschanzt sich mit Kindern in Wohnung

    Großeinsatz der Polizei:Dortmund: Schütze verschanzt sich stundenlang mit Kindern

    mit Video0:38