Dortmund: Schütze verschanzt sich mit Kindern - Großeinsatz

Stundenlang verhandelt die Polizei mit dem Täter, am frühen Morgen ergibt er sich: In Dortmund hat ein Mann auf einen Polizisten geschossen und sich mit seinen Kindern verschanzt.

Nach Schüssen auf einen Polizisten hat sich ein bewaffneter Mann in Dortmund mit seinen drei Kindern verschanzt und erst nach Stunden gestellt. Der Beamte wurde nur leicht verletzt. 03.06.2026 | 0:38 min

In Dortmund hat ein Mann einen Polizisten angeschossen und sich dann stundenlang mit seinen Kindern in seiner Wohnung verschanzt. Erst am frühen Morgen ergab sich der bewaffnete Gewalttäter. Der 51-Jährige sei nach stundenlangen Verhandlungen vor die Tür des Gebäudes getreten, teilte die Polizei mit. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte widerstandslos fest.

Die drei minderjährigen Kinder seien unverletzt in der Wohnung aufgefunden worden. Sie werden vom Jugendamt betreut. Der angeschossene Beamte sei leicht verletzt - eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert.

Ehefrau rief den Notruf

Die Ehefrau des Täters hatte sich am frühen Dienstagabend per Notruf bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Als die Einsatzkräfte an dem Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteil Höchsten eintrafen, schoss der Mann auf den Polizisten. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung, in der sich auch seine drei Kinder befanden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte das Wohn- und Geschäftshaus ab. Auch Spezialeinsatzkräfte wurden hinzugezogen. Diese versuchten unter anderem, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Nach "sehr langen" Gesprächen habe der 51-Jährige dann gegen 3:30 Uhr die Wohnung verlassen, teilte der Polizeisprecher mit.

Die aktuelle Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelte unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. 06.05.2026 | 89:07 min

Bericht: Randale in Restaurant

Ob die Mutter der Kinder zwischenzeitlich auch in der Wohnung war, ließ sich zunächst nicht sagen. Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärte die Polizei.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der Mann zuvor in einem Dortmunder Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht haben. Anschließend sei er mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei bestätigte die Angaben bislang nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.