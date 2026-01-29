Update am Morgen: Synodaler Weg - die kleine Revolution

Guten Morgen,

es mag ein kleiner Schritt für die Menschheit sein, für die katholische Kirche in Deutschland ist es eine kleine Revolution. Nach sechs Jahren Ringen geht der "Synodale Weg" zu Ende, der eine ungeahnte Machtverschiebung von den Bischöfen zu den Laien bedeutet. Die über 200 Delegierten der Synodalversammlung kommen heute in Stuttgart zusammen und beenden damit einen Reformprozess, der 2019 als Konsequenz aus den Missbrauchsskandalen ins Leben gerufen wurde, um aus der dramatischen Vertrauenskrise zu führen.

Ein Selbstläufer war der Prozess nicht, drohte zwischenzeitlich zu scheitern an den erbitterten Machtkämpfen - innerhalb der Bischofskonferenz, aber auch zwischen deutscher Kirche und römischer Kurie.

Dass mit dem Kölner Kardinal Reinhard Wölki und Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer zwei Mitglieder der Bischofskonferenz der Abschlussveranstaltung fernbleiben zeugt genauso vom Abrieb des Prozesses wie die Ankündigung von Georg Bätzing, für das Amt als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz kein zweites Mal zur Verfügung zu stehen. Der Limburger Bischof gehörte zu den reformorientierten Treibern des Synodalen Wegs und war Vorsitzender der Plattform.

ZDFheute Xpress berichtete über Bätzings Rückzug am 19.01.2026 um 15:57 Uhr. 19.01.2026 | 0:15 min

Auf fünf Synodalversammlungen haben die Vertreter von Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken 15 Texte mit Reformvorschlägen verabschiedet. Die Beschlüsse beinhalten vor allem eine Begrenzung der Macht von Klerikern und mehr Mitbestimmung der Laien (etwa bei Bischofswahlen).

Neben der Bischofskonferenz soll ein neues synodales Gremium etabliert werden, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam beraten und Beschlüsse fassen. Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare sollen möglich werden, eine Neubewertung von Homosexualität vorgenommen, Frauen in katholischen Messen predigen dürfen und mehr Leitungsverantwortung übernehmen.

Darüber, welche kirchenrechtliche Verbindlichkeit die Beschlüsse des Synodalen Wegs und das neue Gremium haben, wird noch trefflich gestritten. Unmittelbare Rechtskraft haben sie nicht, viel hängt auch weiterhin vom Willen der einzelnen Bischöfe ab.

Doch die Leistung des Reformprozesses besteht in etwas anderem: Er hat in einer nie dagewesenen Breite Rollenbilder verändert, mehr Teilhabe von Frauen unumkehrbar gemacht, den Reformwillen einer Mehrzahl der Gläubigen sichtbar werden lassen und Missbrauch von Macht und klerikalen Strukturen nicht als schicksalhafte Einzelfälle abgetan, sondern systematische Ursachen benannt.

Diese Errungenschaften stellen noch nicht die zufrieden, die den Synodalen Weg mit Erwartungen wie dem Ende des Zölibats oder den Zugang von Frauen zum Priesteramt überfrachtet hatten. Aber sie sind von nun an nicht mehr umkehrbar. Und das hat Bedeutung - weit über die katholische Kirche hinaus.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Stefan Leifert, Leiter heute journal

Was heute noch wichtig ist

Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz / Bundesgerichtshof zu Diskriminierung bei der Wohnungssuche / Klage der Deutschen Umwelthilfe zum Klimaschutzprogramm 28.01.2026 | 0:49 min

Bei Wohnungssuche diskriminiert? Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet ab 8:45 Uhr über die Klage einer Frau, die einem Immobilienmakler bei ihrer Suche nach einer Wohnung Diskriminierung vorwirft. Sie verlangt von ihm eine Entschädigung, weil er sie aufgrund ihres pakistanischen Namens nicht zu einem Besichtigungstermin eingeladen haben soll.

Bundesgericht verhandelt Klimaklage gegen Bundesregierung: Eine Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beschäftigt ab 9 Uhr das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es geht um die Frage, ob das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 ausreichend ist. Der Umweltverband will mit seiner Klage ergänzende Maßnahmen durchsetzen.

Verkehrsgerichtstag startet: Mit einem Vortrag unter dem Titel "Das Auto als Waffe?" wird um 10 Uhr der Verkehrsgerichtstag in Goslar offiziell eröffnet. Generalbundesanwalt Jens Rommel will in dem Vortrag unter anderem illegale Straßenrennen und Amokfahrten thematisieren. Die Fachtagung für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht wird traditionell in der Kaiserpfalz Goslar eröffnet, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Handball-EM

Die deutschen Handballer haben bei der EM das Halbfinale erreicht. Die DHB-Auswahl gewann zum Abschluss der Hauptrunde mit 38:34 gegen Titelverteidiger Frankreich und trifft nun auf Kroatien.

Sieg gegen starke Franzosen: DHB-Team begeistert und steht im Halbfinale

Champions League

Über das Thema berichtete das Sportstudio vom 28.01.2026 um 23:01 Uhr. 28.01.2026 | 2:59 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

25 - Am Donnerstag vor 25 Jahren (also am 29. Januar 2001) präsentierte Marietta Slomka erstmals das "heute journal".

Gesagt

Ich habe nicht den Anspruch, mit der Machete herumzulaufen. Ich suche eigentlich immer eher das feine Florett: freundlich im Ton, höflich in der Ansprache, aber klar in der Sache. „ Marietta Slomka, Moderatorin heute journal

Am Donnerstag vor 25 Jahren (also am 29. Januar 2001) präsentierte Marietta Slomka erstmals das "heute journal" als starke Interviewerin, die ihre Gesprächspartner nicht mit Floskeln oder Ausweichmanövern davonkommen lässt.

Quelle: Imago

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.01.2026 | 1:50 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag bleibt es - von einzelnen Schneeschauern in Küstennähe abgesehen - im Norden und Nordosten meist trocken. Sonst fällt zeitweise Schnee, im Südwesten auch Regen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 3 und plus 6 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion