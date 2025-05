Update am Abend: Habemus Votum - Schwarz-Rot auf Zielgeraden

Guten Abend,

SPD-Mitglieder sagen "Ja"

Viel Macht also in einer Hand. Damit ist klar, was mit SPD-Chef Klingbeil passiert. Doch neben ihm gibt's ja noch Saskia Esken, die eigentlich gleichrangige Parteivorsitzende ist. Wird sie Ministerin? Unklar. Bleibt sie perspektivisch an der SPD-Spitze? Unklar. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann zu den Hintergründen: