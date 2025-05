30. April 1995: Es sind unvergessliche Bilder, Menschen in roten Überlebensoveralls kletterten ein rostiges, gelbes Stahlmonster hoch. Ein waghalsiger Aufstieg in eisiger Kälte über tosendem Meer, ungesichert, aber mit fester Absicht, diesen schwimmenden Öltank in der Nordsee zu besetzen.