Update am Morgen: Ringen um die Rente - vor Woche der Wahrheit

"Das ist überhaupt nicht lustig" war wohl der Satz der vergangenen Woche, gesprochen am Dienstag von Bärbel Bas. Zuvor hatte die Bundesarbeitsministerin offenes Gelächter vom Publikum geerntet, als die SPD-Politikerin zu den Kosten der Haltelinie bei der Rente meinte, dass diese ja aus Steuermitteln finanziert werde und darum das Fazit zog: "Wir belasten damit die Beitragszahler nicht." Das sahen die Teilnehmer des Arbeitgebertages in Berlin anders - keine Überraschung zwar, aber dass die Ablehnung sich so offen und jenseits aller Höflichkeitsgrenzen Bahn bricht, ist kein gutes Zeichen für das Ansehen der Regierung.

Und auch der Kanzler hatte bei den Arbeitgebern kein Heimspiel. Der Applaus für Friedrich Merz fiel sehr verhalten aus. Beifallstürme dagegen für Junge-Union-Chef Johannes Winkel. Der Gastgeber positionierte sich eindeutig: Das Rentenpaket müsse weg, egal, was bisher vereinbart sei. "Wenn Kabinettsbeschlüsse falsch sind, dann muss das Parlament sie ändern", so BDA-Chef Rainer Dulger.

Die Woche ging nach dem Dienstag nicht wirklich besser weiter - von ganz links bis ganz rechts stießen die Rentenpläne der Regierung auf Ablehnung. Auch die Grünen halten das Paket für "keinen sinnvollen Umgang mit Geld", so Parteichef Banaszak. Er zeigt sich zudem genervt vom internen schwarz-roten Streit der Koalition und macht klar, dass auf seine Partei niemand mehr in der Koalition setzen kann: "Betreutes Regieren ist vorbei, die müssen das jetzt hinkriegen."

Genau damit tut sich besonders die Union derzeit schwer. Am Dienstag stimmt die Fraktion über das Rentenpaket ab, am Freitag wahrscheinlich auch der Bundestag.

Da sollte es jetzt besser mal klappen. Denn eine Verschiebung oder gar Ablehnung des Rentenpakets im Parlament - im Sinne einer stabilen Regierung fürs Land wäre das dann wirklich überhaupt nicht lustig.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

"Positive" Gespräche, doch es bleibt "viel zu tun": Die Friedensgespräche von Vertretern von USA und Ukraine in Florida wurden mit Spannung erwartet. US-Außenminister Rubio sieht Fortschritte. Was über die Verhandlungen bekannt ist.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Papst Leo XIV. weiter zu Besuch im Libanon: Nach den politischen Gesprächen - etwa mit Staatspräsident Joseph Aoun - trifft er nun verschiedene Kirchenvertreter im Wallfahrtsort in Harissa. Zudem gibt es ein interreligiöses Treffen auf dem Märtyrerplatz in Beirut und Gespräche mit Jugendlichen.

Welt-Aids-Tag - Viele Infektionen trotz neuer Medikamente: Seit Jahren versuchen Forscher die HIV-Infektionen weltweit in den Griff zu bekommen. Bislang vergeblich. Auch der vorbeugende Wirkstoff Lenacapavir hat daran noch nichts geändert.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Weitere Schlagzeilen

Bild des Tages

1955: Die Afroamerikanerin Rosa Parks wird in Montgomery (Alabama) wegen ihrer Weigerung, in einem öffentlichen Bus ihren Sitz für einen Weißen zu räumen, festgenommen. Ihr Protest gegen die Trennung von Schwarz und Weiß wird zum Katalysator der US-Bürgerrechtsbewegung.

Terra X - die Wissens-Kolumne

Manchmal muss man altes Wissen aktivieren, um weiterzukommen. Die Zukunft der Landwirtschaft hängt von alten Pflanzensorten ab. Warum Saatgutarchive unser Überleben sichern - und was passiert, wenn sie verschwinden, erklärt Lars Dittrich in der Terra-X-Kolumne.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag fällt im Norden etwas Regen, sonst zeigt sich nach Nebelauflösung die Sonne. Örtlich bleibt es dicht, teils auch mit kompakten Wolken. Die Temperatur erreicht 2 bis 9 Grad. Der Wind weht an den Küsten stark in Böen stürmisch aus südlichen Richtungen.

