Update am Morgen: Wo die Reformbereitschaft endet

Guten Morgen,

so ganz abstrakt sind wir Menschen ja zu allem Möglichen bereit: uns gesünder zu ernähren, nachhaltiger zu konsumieren oder sparsamer mit unseren Daten umzugehen - auch wenn all das Verzicht bedeutet. Kommt es dann zum Praxistest, ist die hehre Bereitschaft schnell wieder dahin. Was die Psychologie als "Intentions-Verhaltens-Lücke" beschreibt, kann die Politik in die Verzweiflung treiben, wenn sie den schwierigen Konsens für Reformpolitik sucht.

Im neuen Politbarometer ist die Intentions-Verhaltens-Lücke diese Woche besonders plastisch: Eine überwältigende Mehrheit hält eine grundlegende Rentenreform für wichtig - selbst dann, wenn sie zu Einschnitten und Belastungen führt.

Quelle: ZDF

Die abstrakte Reformbereitschaft bei der Rente bricht dann aber sofort wieder ein, wenn es konkret wird. So wird die geplante Abschaffung der sogenannten "Rente mit 63" von den meisten Befragten abgelehnt. Sogar bei den Anhängern der beiden Koalitionspartner überwiegt die Meinung, die "Rente mit 63" solle bleiben.

Quelle: ZDF

In der Berliner Landespolitik lassen sich gerade SPD und Grüne bei den Sondierungen für eine Regierung auf ein Projekt der Linken ein, die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Dass das einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt in Großstädten leisten kann, glaubt lediglich eine Mehrheit der Linken-Anhänger. Alle anderen Parteianhängerschaften, auch die von SPD und Grünen, bezweifeln das.

Quelle: ZDF

Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind eine der Triebfedern, die in Europa gerade die junge Generation auf die Straßen bringt, begleitet von ungebremstem Zerstörungswahn in vielen Städten. Auch hierzulande formiert sich gerade ein Bündnis, das die Proteste nach Deutschland holen will. Die Proteste in Frankreich, gepaart mit den innenpolitischen Problemen, könnten für die ganze EU zum Problem werden, glauben über zwei Drittel der Deutschen. Einzig die Anhänger der Linken sehen das anders.

Quelle: ZDF

Einen bemerkenswerten Konsens gibt es in einer anderen europäischen Frage - einer, die sich vor Donald Trump so verschärft gar nicht stellte. Doch seit der US-Präsident von Europa und dem Versprechen, es zu verteidigen, immer wieder abrückt, hat sich das Selbstverständnis der EU-Staaten gewandelt. So sind rund 90 Prozent der Deutschen der Meinung, dass sich die europäischen Verbündeten auch ohne die USA selbst verteidigen können sollten.

Quelle: ZDF

Dass die EU trotz aller Bekenntnisse und guter Absichten von militärischer Unabhängigkeit noch weit entfernt ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wird es konkret, ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten gering, nationale Hoheiten über die Verteidigung abzugeben. Hier liegt die Intentions-Verhaltens-Lücke also eindeutig auf Seiten der handelnden Politiker.

Was auch immer Ihre guten Absichten fürs Wochenende sind: Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Leiter des heute journals

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Neue Gespräche bei VW: Der VW-Vorstand und die Arbeitnehmer-Vertreter der IG-Metall kommen in Hannover zur zweiten Runde der sogenannten Überprüfungsgespräche zusammen. Das Verhältnis zwischen Management und Belegschaft gilt als extrem belastet. Die IG Metall hatte Vorstandspläne öffentlich gemacht, denen zufolge bei den Gehältern weltweit Nullrunden bis zum Jahr 2030 geplant seien.

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Fußball: Was ist da bloß los bei Borussia Mönchengladbach? Neuer Trainer, altes Leid: Das Team punktet nicht, verliert in Serie. Heute Abend müssen die "Fohlen" in Stuttgart ran. Stephan Klemm analysiert die möglichen Gründe für Gladbachs Krise.

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Quelle: dpa

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Ruszkik haza! „ Politischer Slogan in Ungarn

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.10.2026 | 2:11 min

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Heute ist es im Osten und Südosten mit etwas Sonne noch meist trocken. Sonst kommt von Westen Regen und starker Wind auf. Ganz im Westen sind Sturmböen dabei. Die Temperatur steigt auf Werte von 10 bis 16 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine